Region Schwetzingen. Monatelang hat Andre Baumann auf diesen Moment hingearbeitet. Oder besser gesagt: hingefiebert. Jetzt ist er da. Bei der Landtagswahl am Sonntag hat der 48-Jährige das Direktmandat im Wahlkreis Schwetzingen gewonnen – mit 31,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Den Grund für dieses gute Ergebnis sieht er in einem authentischen Wahlkampf und einer guten Arbeit der Landesregierung. "Ich habe immer ehrlich meine Meinung vertreten und mich nicht verbogen", sagt Baumann. "Und ich stehe zu dem, was ich gesagt habe."

Der promovierte Biologe will vor allem den Klimaschutz im Land konsequent voranbringen. Dafür hat er auch ein konkretes Beispiel aus der Region parat: "Wenn wir dafür sorgen wollen, dass das Kohlekraftwerk in Mannheim in den nächsten zehn Jahren abgeschaltet wird, dann müssen die Voraussetzungen dafür erfüllt werden", betont Baumann. Dafür müsse man auch den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben – unter anderem mit Geothermie, sofern diese sicher genutzt werden könne. Ein weiteres wichtiges Anliegen: Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, zum Beispiel durch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

Derzeit ist Baumann als Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund tätig. Ob er diesen Job neben seiner Tätigkeit als Abgeordneter weiterführen möchte, will er am Montag noch nicht sagen. Auch die Frage, ob er sich einen anderen Job innerhalb der neuen Landesregierung vorstellen kann, lässt der Grüne zunächst offen. "Solche Fragen entscheidet der Ministerpräsident", betont er. Baumann ist im Ländle durchaus bekannt und wird von manchen sogar schon als künftiger Umweltminister gehandelt.

Für Andreas Sturm aus Neulußheim (CDU) beginnt nun ebenfalls die erste Legislaturperiode im Landtag. Der 34-Jährige ist zurzeit als Studienrat an einer Viernheimer Schule und in der hessischen Bildungsverwaltung tätig. Wie er das alles unter einen Hut bringen wird, weiß er noch nicht. "Die Arbeit als Landtagsabgeordneter ist natürlich ein Fulltime-Job", sagt Sturm. Trotzdem will er versuchen, gelegentlich weiter als Lehrer zu arbeiten. "Das ist wichtig, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren und um zu wissen, welche Themen die Schulen bewegen", betont er.

Zunächst werden sich sowohl Sturm als auch Baumann wohl erst einmal in die Rolle des Parlamentariers einarbeiten müssen. Daniel Born (SPD) hat das schon hinter sich. Er sitzt seit 2016 für sie Sozialdemokraten im Landtag. Mit einem Zweitmandat, das er nun verteidigt hat. Für das Direktmandat hat es diesmal nicht gereicht. Aber: Dass die SPD im Wahlkreis über dem Landesdurchschnitt liegt, zeige, "dass die Bürger meine Arbeit sehr schätzen", sagt Born. Auf seiner politischen Agenda steht ein Thema ganz weit oben: bezahlbarer Wohnraum. "Das wird von mir auch weiter verfolgt", verspricht Born. Er hoffe sehr, dass sich die Grünen nicht in eine bequeme Koalition mit dem "Wahlverlierer CDU" stürzten. Stattdessen solle sich die Partei mit den Sozialdemokraten darüber unterhalten, wie man bezahlbaren Wohnraum schaffen könne.

In seinem Wahlkreis will sich der 45-jährige Jurist unter anderem weiter für den Erhalt des Entenpfuhls einsetzen. Wenn möglich auch über Parteigrenzen hinaus. "Ich habe von Anfang an gesagt: Wenn sich alle Kandidierenden meiner Meinung anschließen, können wir gleich nach der Wahl mit einer entsprechenden parlamentarischen Initiative starten", erklärt Born. "Meine Einladung an die anderen gewählten Abgeordneten steht."

Auch Andre Baumann und Andreas Sturm stehen gemeinsamen Projekten nicht abgeneigt gegenüber. "Für mich kommt erst der Wahlkreis, dann die Parteien und dann das eigene Ego", betont Baumann. Das gelte für alles, was sinnvoll für den Wahlkreis sei – zum Beispiel der Radschnellweg von Heidelberg nach Schwetzingen.

