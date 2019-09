Von Sören S. Sgries

Walzbachtal/Mannheim. Der SPD-Landeschef gehörte Ende Juli zu den ersten Gratulanten. "Timur Özcan ist nicht nur ein weiterer erfolgreicher Sozialdemokrat in der Riege unserer jungen Bürgermeister", verkündete Andreas Stoch stolz per Pressemitteilung. Özcan sei auch "der erste türkischstämmige Bürgermeister in Baden-Württemberg." Nett gemeinte Worte nach dem Wahlsieg des 28-Jährigen in der 9000-Einwohner-Gemeinde Walzbachtal, gelegen zwischen Bruchsal, Karlsruhe und Pforzheim. Aber doch ziemlich am Kern dessen vorbei, was Özcan selbst über sich sagen würde.

Migrationshintergrund? "Ganz klar eine Nebensächlichkeit", sagt Özcan am Telefon. "Man sieht es mir vielleicht an, man hört es am Namen, dass ich einen türkischen Vater habe", stellt er klar. Aber: "Ich bin in Leimen geboren, im Rhein-Neckar-Kreis aufgewachsen." Nicht auf den Namen, nicht auf die Herkunft komme es an. "Es kommt auf den Menschen an."

Und auch die Sache mit der SPD nimmt er weniger wichtig als "sein" Parteichef. Ja, seit 2017 habe er das Parteibuch. "Ich wollte mich demokratisch betätigen, mitgestalten." Auch stellvertretender Juso-Kreisvorsitzender in Mannheim sei er gewesen. Nur: Für seine Kandidatur, für das Bürgermeisteramt, habe auch das keine Rolle gespielt. "Ich bin Bürgermeister für alle", sagt Özcan. "Ungeachtet der Parteizugehörigkeit. Die soll auch in Zukunft keine Rolle spielen."

Die Walzbachtaler dürfen gespannt sein auf den 28-Jährigen, der künftig in ihrem Rathaus die Zügel in der Hand halten wird. Eigentlich ist nämlich nicht ersichtlich, warum Özcan ausgerechnet dort gewählt werden wollte - und warum ihn die Bürger auch wollten. In zwei Wahlgängen. "Ich hatte keine persönlichen Bezüge", gibt er zu.

Doch der Lebenslauf des Sohns einer Angestellten und eines Gastronomen lässt einen gewissen Ehrgeiz erkennen - auch wenn Özcan selbst den Aufstieg, der ihm gelungen ist, keineswegs so nennen möchte. Aufgewachsen in Gaiberg und Mauer beginnt er zunächst eine Ausbildung zum Verkäufer bei Engelhorn Sports in Mannheim. Er bewährt sich - und macht anschließend das Wirtschafts-Abitur an der Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg.

"Danach habe ich mich gefragt: Was genau möchte ich eigentlich machen?", sagt er. Und entscheidet sich für ein "praxisnahes" Duales Studium an der "Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg". Hier liegen gewissermaßen die Wurzeln für seinen Sprung ins Rathaus. Dass ein Studium des Verwaltungsrechts eine gute Voraussetzung ist, um ein erfolgreicher Bürgermeister zu werden, darauf seien die Studierenden früh aufmerksam gemacht worden, sagt Özcan. "Für mich war es schon ein Ziel, mich dahin zu orientieren."

Also suchte er später immer mal wieder nach passenden Angeboten - bis er auf die Ausschreibung für Walzbachtal stieß. "Der Ort muss zu mir passen, ich muss zu dem Ort passen", beschreibt er seine Überlegungen. "Und das hat gepasst."

Nach zwei Jahren im Polizeipräsidium Mannheim, als Regierungsinspektor im Führungs- und Einsatzstab, beginnt an diesem Montag, 9. September, für den 28-Jährigen ein neuer Lebensabschnitt als Bürgermeister. Wenn es nach ihm geht, dann wird ein Umdenken in der Verwaltung stattfinden. "Bei meiner Ausbildung hieß es: Der Kunde ist König", erinnert Özcan an seine Verkäufer-Zeiten. Er verstehe Verwaltungsarbeit auch als Dienstleistung: "Auch der Bürger ist König."

Nur noch eine Hürde muss Timur Özcan überwinden: der Umzug nach Walzbachtal. "Denn mir ist es wichtig, dass ich vor Ort greifbar bin", sagt Özcan. Zeitnah will er daher mit seiner Frau, die derzeit im IT-Bereich in Weinheim arbeitet, an den neuen Ort seines Wirkens ziehen.