Von Carsten Blaue

Schriesheim/Wilhelmsfeld. Das Ganze hat nicht annähernd die Dimensionen wie bei der Sparkasse Kraichgau, die im kommenden Frühjahr ein Drittel ihrer Filialen dicht machen wird. Dennoch ist es auch in diesem Fall ein personeller Rückzug aus der Fläche: Die Volksbank Kurpfalz mit Sitz in Heidelberg hat am gestrigen Freitag angekündigt, dass sie ihre Filialen im Schriesheimer Ortsteil Altenbach sowie in Heiligkreuzsteinach schließt. Altenbach ab 21. Dezember, Heiligkreuzsteinach am 5. November. Damit reduziert die Genossenschaftsbank ihr Filialnetz von 18 auf 16. An beiden Standorten werden Selbstbedienungsfilialen weiterbetrieben. Deren Zahl erhöht sich im Geschäftsgebiet damit auf zehn.

Die rund 2600 betroffenen Kunden seien darüber bereits schriftlich informiert worden, so Bank-Sprecher Peter Koch auf RNZ-Nachfrage. Die beiden Mitarbeiter aus Altenbach und Heiligkreuzsteinach würden künftig in der Wilhelmsfelder Zweigstelle eingesetzt. Diese werden die Kunden also künftig aufsuchen müssen, wenn sie das persönliche Gespräch suchen. Oder sie müssen nach Schriesheim fahren, wo die Filiale, die einst Hauptsitz der ehemaligen Volksbank Neckar-Bergstraße war, erst im vergangenen Jahr aufwändig umgebaut wurde. Modernisiert wird im Zuge der Umstrukturierung auch die Zweigstelle in Wilhelmsfeld. Vom 5. November bis 7. Dezember ist sie deshalb geschlossen. Für die Kunden aus Heiligkreuzsteinach bedeutet das noch etwas weitere Wege in dieser Zeit. Im Gegenzug will die Volksbank Kurpfalz ihre Beratungszeiten in Wilhelmsfeld erweitern - von montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr. Die Kunden können sich aber auch einen Bankberater ins Haus holen und entsprechende Termine vereinbaren. "Mobile Beratungen" nennt das die Volksbank. Deren Regionaldirektor, Martin Szeja, ist überzeugt davon, damit "ganz nah" bei den Kunden zu sein.

Zudem spricht die Genossenschaftsbank lieber von einer Anpassung des persönlichen Service oder Neuausrichtung als von Filialschließungen. Zumal an beiden Standorten auch künftig Automaten für Bankgeschäfte zur Verfügung stehen werden. Nur eine Art, wie Bank heute geht - neben "OnlineBanking" oder per App mit dem Smartphone. Die Kundenfrequenz in den Filialen, so Koch, habe sich "geändert". Daher musste die Volksbank Kurpfalz bei den beiden Niederlassungen im vorderen Odenwald wohl reagieren. Weitere Pläne in dieser Richtung gebe es für das Geschäftsgebiet allerdings nicht, betonte Koch.

Er erinnerte daran, dass auch der Standort in Eppelheim auf der Kippe gestanden habe. Hier entschieden sich die Genossenschaftsbanker anders und sanierten ihre Räumlichkeiten sogar. Auch in Altenbach und Heiligkreuzsteinach soll noch umgebaut werden, dann aber nicht mehr alleine für SB-Bankgeschäfte. Die Schriesheimer Stadtverwaltung habe Interesse bekundet, die Altenbacher Räume zu mieten. Was aus jenen in Heiligkreuzsteinach wird, sei noch offen, so Koch.