Rhein-Neckar. (hab) Die Versammlung der Unternehmen im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) hat eine Tarifanpassung der Fahrpreise zum 1. Januar 2019 beschlossen. Die Fahrten in Bussen und Bahnen in der Region werden im Durchschnitt um 2,42 Prozent teurer. Damit sei man im bundesweiten Vergleich noch moderat unterwegs, und die Tarifanpassung sei notwendig, so der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), Volkhard Malik. Schließlich müssten gestiegene Personalkosten verkraftet werden. Nur einige wenige Verkehrsunternehmen in Deutschland schafften eine "Nullrunde".

Im einzelnen umfassen die Preiserhöhungen folgende Bereiche: Die Einzelfahrscheine und Mehrfahrtenkarten werden bis zu 80 Cent teurer. Die Basispreise der Tageskarten steigen je nach Preisstufe um 30, 40 oder 50 Cent. Die Drei-Tages-Karte je nach Preisstufe um 40, 80 Cent oder 1,30 Euro. Der Preis für die Monatskarte ab 60 steigt um 1,30 Euro, der Monatspreis des Jobtickets I um 1,60 Euro. Das Rhein-Neckar-Ticket und das Jobticket II werden um 2,30 Euro teurer und das MAXX-Ticket um 1,50 Euro.

