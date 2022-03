Von Carsten Blaue

Heidelberg. Mit der ersten Schönwetterperiode hat auch die Motorradsaison in der Region begonnen. Vielleicht ist noch nicht jeder Biker darauf eingestellt, aber viele sind schon unterwegs. Die Polizeipräsidien Mannheim, Heilbronn, Südhessen und Rheinpfalz wollen keinem den Spaß verderben. Aber kontrollieren und auf die Sicherheit achten werden sie auf jeden Fall. Bereits die ersten Wochenenden haben gezeigt, dass es nötig ist.

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer gerät am Sonntagnachmittag auf der L 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stößt frontal mit einem Ford zusammen. Der Schwerverletzte muss in die Klinik. Schon am 11. März gerät ein 28 Jahre alter Yamaha-Fahrer auf der L 595 zwischen Neckarwimmersbach und Pleutersbach in einer Linkskurve von der Fahrbahn. Schwer verletzt bringt ihn ein Hubschrauber ins Krankenhaus. Zwei Tage später – es ist Sonntag, der 13. März –, fährt auf der A 5 ein 61 Jahre alter Biker im stockenden Verkehr ins Heck eines Kleintransporters. Er erleidet ebenfalls schwere Verletzungen. An jenem Wochenende ist auch das Polizeipräsidium Südhessen im Odenwald im Einsatz. Auf der L 3409 bei Zotzenbach missachten zwei Kradfahrer das Sonntagsfahrverbot. Bei Krumbach ziehen die Beamten Motorräder aus dem Verkehr, weil an den Auspuffanlagen herumgeschraubt wurde und die Maschinen viel zu laut sind. Die Verkehrsexperten werden wohl auch in dieser Saison alle Hände voll zu tun haben. Aber es lohnt sich. Schließlich geht die Zahl der Unfälle mit Personenschäden tendenziell zurück, was auch der Polizeiarbeit der vergangenen Jahre zu verdanken ist (und nicht nur Corona). Allerdings verfolgt die Polizei im Umgang mit den Motorradfahrern regional etwas unterschiedliche Strategien.

> Polizeipräsidium Mannheim. Großkontrollen werde es nicht geben, eher kleinere punktuelle Aktionen seien geplant. "Sonst verpufft der Effekt", sagt Polizeisprecher Michael Klump. Hilfreich sei, dass viele Polizisten auch privat Motorrad fahren. Besondere Unfallschwerpunkte für Motorradfahrer gebe es im Präsidiumsbezirk nicht. Das Neckartal bei Kleingemünd behalte man aber bestimmt im Auge und im Odenwald die L 535 rund um Lampenhain. Nicht eingehaltener Sicherheitsabstand, Überholen bei unklarer Verkehrslage, Alkohol und der Witterung nicht angepasste Fahrweise seien Unfallgründe, so Klump. Ursache Nummer Eins ist aber zu hohes Tempo, und das in den Einflussbereichen aller Präsidien. Bei den Kontrollaktionen überall zu beanstanden auch immer wieder die Manipulationen an den Auspuffanlagen. Da gehe es nicht darum, einfach nur lauter zu sein, so Klump: "Da werden auch noch ein paar PS herausgekitzelt."

> Polizeipräsidium Heilbronn. Dieses bietet im April erste präventive Aktionen an, also Sicherheitstrainings und Info-Stände an beliebten Motorradtreffpunkten. Im Mai gibt es landesweit Schwerpunktaktionen, und die Heilbronner machen mit – etwa am 15. Mai mit einer großen Motorradsicherheitsaktion in den Löwensteiner Bergen. Ein Unfallschwerpunkt ist im Präsidiumsbezirk schließlich die B 39 bei Löwenstein oder auch die L 1111 bei Untergruppenbach oder die L 526 zwischen der L 1096 und der K 2158 bei Neudenau. Polizeisprecherin Annika Grundbecher betont, dass es nicht nur um Tempo und frisierte Maschinen geht: "Auch die Erkennbarkeit ist besonders relevant, um schwere Unfälle zu vermeiden." Und der richtige Umgang mit dem Motorrad. Die Heilbronner Polizei achtet bei ihren Kontrollen zudem auf die "passive Sicherheitsausstattung", also darauf, ob die Biker Motorradkombis und Airbagwesten tragen. Kontrolliert beim Fahren werden der Sicherheitsabstand und wie die Biker Kurven nehmen. Außerdem sollen die Anwohner viel befahrener Strecken nicht zu sehr unter zu viel Lärm leiden. Die Polizisten würden auch darauf achten, so Grundbecher.

> Polizeipräsidium Südhessen."Es sind die kurvenreichen, landschaftlich reizvollen Strecken im Odenwaldkreis und an der Bergstraße, die Motorradfahrer magisch anziehen. Seien es Biker aus der Rhein-Neckar-Region aber auch aus dem Rhein-Main-Gebiet", sagt Polizeisprecher Bernd Hochstädter. So kann er gar nicht einzelne Strecken ausdeuten und bleibt lieber allgemein. Fest steht: Die Kontrollen im Darmstädter Verantwortungsbereich sind schon in vollem Gange – also nicht nur bei Krumbach und Zotzenbach. "Die allermeisten halten sich an die Regeln und haben ihre Maschinen ’in Schuss’", sagt Hochstädter. "Die meisten Mängel stellen wir bei der Beleuchtung, den Reifen sowie den Bremsen fest." Er betont, dass für Biker die Fahrt auch in Südhessen an Ort und Stelle beendet ist, wenn auffliegt, dass am Auspuff geschraubt wurde: "Die Maschine wird sichergestellt." Und neben dem Bußgeld würden die Kosten fürs Abschleppen, für das Lärmgutachten und die erneute Anmeldung des Motorrads fällig. "Da kommen so mehrere Hundert Euro zusammen." Eine Besonderheit im Polizeipräsidium Südhessen: Es kooperiert mit dem privaten Präventionsprojekt motorradfahrender Polizeibeamter, dem "Rennleitung 110 e. V.". Und es hat mit dem Motorradrennfahrer Marcel Schrötter einen in der Szene bekannten Botschafter für seine Aktionen. Beliebt bei Motorradfahrern sind zudem die "Biker Safety Tours" mit erfahrenen Motorradpolizisten.

> Polizeipräsidium Rheinpfalz. Die Verkehrssicherheitsberater der Ludwigshafener Polizeibehörde lassen sich sogar bei Biker-Gottesdiensten sehen. An Strecken, an denen es Anwohnerbeschwerden gibt, wird gezielt in Sachen Lärm interveniert. Auch sonst müssen sich Motorradfahrer bei Ausflügen in die Pfalz auf umfassende Kontrollen einstellen – gerade an beliebten Strecken wie der B 48 quer durch den Pfälzerwald, der B 37 bei Bad Dürkheim oder an der L 499 durch das "Elmsteiner Tal", die allerdings ab April an Wochenenden und Feiertagen gesperrt ist. Fahrverbote gibt es also nicht nur im Odenwald, sondern auch auf der anderen Seite der Rheinebene.