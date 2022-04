Von Marcus Deschner

Eberbach-Brombach/Heddesbach. Rund vier Jahrzehnte kämpften etliche Brombacher Bürger für die Sanierung des Gemeindeverbindungswegs nach Heddesbach. Es scheiterte immer wieder am Geld. Jetzt tut sich was: Kommende Woche soll’s mit den Bauarbeiten endlich losgehen, teilte Andreas Neubert, Leiter des Amtes für Flurneuordnung beim Rhein-Neckar-Kreis in Sinsheim, auf Anfrage mit.

Hintergrund: Der seit 1963 als Gemeindeverbindungsweg gewidmete "bessere Waldweg" wird hauptsächlich von Brombacher Pendlern bei der Fahrt zur Arbeit in Richtung Bergstraße genutzt und verläuft zu 90 Prozent über Heddesbacher Gemarkung. Allerdings ist er in einem völlig desolaten Zustand. Und war deshalb bereits seit 2010 über die Wintermonate für den Verkehr gesperrt. Zwar keimte nach dem Besuch von Kommunal-, Bundes- und Landespolitikern im Lauf der Jahre immer wieder Hoffnung auf den Ausbau des von Schlaglöchern übersäten Sträßchens auf, doch geschah nichts.

Stattdessen wurde die Oberfläche mehrfach notdürftig "geflickt". Schließlich musste der gut drei Kilometer lange Weg durch den Wald zwischen Eberbachs kleinem Ortsteil mit seinen 360 Einwohnern und der kleinsten selbstständigen Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises wegen zu großer Unfallgefahr entwidmet werden. Das war 2016. Daraufhin gründete sich die Bürgerinitiative "Pro Erhalt Verbindungsstraße", der sich binnen kürzester Zeit über 100 Personen anschlossen. Denn auch die Straße von Brombach in Richtung Hirschhorn ist bis zum "Brombacher Wasser" äußerst marode. "Hessen Mobil" als zuständiger Straßenbaulastträger wollte diese bereits zwei Mal unter Vollsperrung ausbauen, das Geld dafür stand schon bereit. Allerdings mussten die Pläne seinerzeit wieder in den Akten verschwinden, da die kaputte Verbindung nach Heddesbach nicht als Umleitung zugelassen worden war.

Der Gemeindeverbindungsweg zwischen dem Eberbacher Stadtteil Brombach und Heddesbach hat in den vergangenen Jahren für viel Ärger gesorgt. Foto: Deschner

2017 nahm die Sache endlich Fahrt auf. Vertreter der beteiligten Kommunen, aus der Politik, von der Bürgerinitiative und vom Landratsamt trafen sich zu einem "runden Tisch" und erarbeiteten mit Rückhalt sämtlicher Kreistagsfraktionen erstmalig einen "echten" Lösungsvorschlag. Man einigte sich schließlich, die Sanierung der Straße im Gewann "Häslich" im Rahmen eines "Flurbereinigungsverfahrens mit eingeschränkter Zielsetzung" anzugehen. Das betroffene Gebiet umfasst eine Fläche von gut 230 Hektar.

Vergangenes Jahr wurden die Straßenbauarbeiten ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Heilbronn. Ausgebaut werden soll die Straße vom Abzweig bei Heddesbach bis zum Brombacher Ortseingang, was in Summe rund 3,5 Kilometer Wegstrecke bedeutet. Die künftige asphaltierte Fahrbahnbreite beträgt laut Andreas Neubert 3,50 Meter plus bergseitig eine asphaltierte und überfahrbare Entwässerungsrinne von 60 Zentimetern. Talseitig komme noch ein in Schotter befestigter und befahrbarer Seitenstreifen von einem Meter hinzu. Bergseitig sei dieser Streifen 40 Zentimeter breit. Damit ergebe sich insgesamt eine befahrbare "Kronenbreite" von 5,5 Metern. An mehreren Ausweichstellen erfolge durch eine zusätzliche Asphaltierung von weiteren 1,5 Metern eine Aufweitung auf insgesamt sieben Meter. Neubert rechnet mit einer Bauzeit von maximal einem halben Jahr, so dass der "neue" Weg dann Ende Oktober für den Verkehr freigegeben werden kann.

Rund zwei Millionen Euro betragen seinen Angaben zufolge die Gesamtausführungskosten für die Flurneuordnung im Gewann "Häslich". Dies seien jedoch nicht nur die reinen Baukosten für den Weg. Dazu gehörten vielmehr auch Mittel für die Herstellung landschaftspflegerischer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, für die Bauleitung sowie für das Kassen- und Rechnungswesen der Teilnehmergemeinschaft.

Finanziert wird das Ganze hauptsächlich über einen Zuschuss des Bundes und des Landes von rund 1,2 Millionen Euro. Von der Stadt Eberbach kommt einen halbe Million Euro, der Rhein-Neckar-Kreis steuert 200.000 Euro bei, der Kreis Bergstraße 100.000 Euro und die Gemeinde Heddesbach 75.000 Euro.