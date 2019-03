Von Alexander Albrecht

Mannheim. Auf dem Rücken der Angeklagten ist ein kleines blaues Herz tätowiert. Doch das Symbol täuscht. "Herzlos" ist stark untertrieben für das Leiden, was die 44 Jahre alte Frau und ihr gleichaltriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis als Pflegeeltern dem kleinen Justin über mehrere Wochen hinweg zugefügt haben: offene Wunden, Handknochenfrakturen, Brillenhämatome, Schlüsselbeinbruch.

Das Paar wird am Donnerstag vom Amtsgericht Mannheim wegen gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung des Dreijährigen zu Haftstrafen verurteilt: Sie muss für drei Jahre und elf Monate ins Gefängnis, er für drei Jahre. Der emotional aufreibende Prozess, der zwischen der Anklageverlesung und dem Urteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden ist, lässt aber auch das Mannheimer Jugendamt in zweifelhaftem Licht erscheinen. Nach Angaben der heutigen Pflegemutter hätte die Behörde die Qualen des Jungen früher erkennen und eingreifen können. Das sieht die Stadt anders.

Die Vorsitzende Richterin Ulrike Schrage spricht von "offenen Fragen", die das Schöffengericht nicht beantworten konnte. "Es ist unklar, wie kritisch und engmaschig die Kontrollen erfolgt sind", räumt sie ein. Wesentlich deutlicher wird die Frau, die Justin aufgenommen hatte, bevor er zu dem verurteilten Paar kam, und bei der er inzwischen dauerhaft lebt. Sie hatte nach eigener Aussage von Anfang an kein gutes Gefühl bei den Eheleuten, die auch zwei leibliche Kinder haben, und einige Male beim Jugendamt Bedenken angemeldet.

Als sie schon lange nichts mehr von dem Paar gehört hatte und erst auf mehrfaches Drängen hin, besuchte die Pflegemutter mit Justin am 12. September 2017 die Frau. "Ich bin maßlos erschrocken", erinnert sie sich am Rande der Verhandlung, "der Junge war völlig abgemagert, sein Gesicht von Blutergüssen gezeichnet, die Finger angeschwollen". Die Pflegemutter sei nach Rückfragen ausgerastet, habe herumgeschrien und Justin als "Idiot" bezeichnet, dem man das Essen immer "reinstopfen" müsse. Das Jugendamt habe ihnen ein behindertes Kind vermittelt, "das unsere Familie zerstört hat". Nach einem abermaligen Hinweis der heutigen Pflegemutter handelte das Jugendamt schnell, nahm einen Tag nach dem Besuch den Kleinen in Obhut und brachte Justin umgehend ins Mannheimer Uniklinikum.

"Generell nehmen wir auch diesen Fall zum Anlass, alle unsere diesbezüglichen Prozesse und Strukturen nochmals kritisch zu reflektieren", teilt Uta Fischer, Büroleiterin des städtischen Dezernats für Bildung, Jugend, Gesundheit, auf RNZ-Anfrage mit. Ihren Angaben zufolge hat die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamts zwei Tage vor der Inobhutnahme Justin "in Augenschein" genommen. "Offensichtliche Verletzungen" seien ihr nicht aufgefallen.

Ausführlich schildert die Büroleiterin die Grenzen von Kontrollen: "Wenn Pflegeeltern Probleme in der Versorgung eines Kindes nicht erkennen und gegenüber dem Jugendamt nicht benennen oder sogar verheimlichen oder plausible, nachvollziehbare Erklärungen wie etwa eine Mageninfektion für einen Gewichtsverlust liefern, ist es äußert schwierig - insbesondere für Nicht-Mediziner -, eine kindeswohlgefährdende Situation zu erkennen." Insbesondere dann, so Fischer, wenn wie in diesem Fall Erzieherinnen im Kindergarten und sogar Kinderärzte keinen Hinweis darauf hatten. Zum Zeitpunkt der Inobhutnahme habe sich Justins Zustand gegenüber der "Inaugenscheinnahme" deutlich verschlechtert. "Und dann haben wir auch unmittelbar gehandelt", sagt Fischer.

Darüber hinaus hätten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür ergeben, die Mitarbeiterin des Jugendamts anzuklagen. Und es gebe auch keinerlei Anlass, sie dienstrechtlich zu bestrafen. Die Pflegeeltern hätten während ihrer Vernehmung die Vorwürfe mit größtenteils absurden Erklärungen bestritten und sich als Opfer von Justin und des Jugendamts stilisiert, sagt Richterin Schrage. "Tatsächlich gibt es in dem Fall nur ein Opfer. Und das heißt Justin", betont die Vorsitzende.

Sie hält den Angeklagten vor, "keinerlei Bereitschaft" gezeigt zu haben, Verantwortung zu übernehmen. Und: "Nahezu jede ihrer Ausreden konnten wir hier widerlegen." Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass die Frau den dreijährigen Jungen mehrfach vermutlich mit einem Kochlöffel auf die Hände geschlagen hat - so fest, dass er mehrere Frakturen erlitt und offene Wunden. Am Schluss habe Justin nicht mal mehr eine Gabel halten können - geschweige denn sich selbst verletzen und Haarbüschel ausreißen können, wie das verurteilte Paar behauptet.

Das Kind habe über Wochen kein oder zu wenig Essen bekommen und sei mit kaltem Wasser geduscht worden. Neben den Knochenbrüchen stellten Klinikärzte eine Leberprellung, Hämatome und Platzwunden im Gesicht, einen Schlüsselbeinbruch und auffällige kahle Stellen am Kopf fest. Nach Aussagen von Krankenschwestern sei Justin ein guter Esser, die Erklärung der Pflegemutter für seinen Gewichtsverlust, er habe keine Nahrung zu sich nehmen wollen, sei damit falsch. Bei seinem Klinikaufenthalt habe er den Stationskühlschrank geplündert und Kekse gehortet.

An die schreckliche Zeit in der Horror-Familie wird Justin mindestens eine halbmondförmige Narbe auf dem rechten Handrücken erinnern - die Folge von Schlägen. "Was das alles mit der Seele gemacht hat, wissen wir noch gar nicht", sagt Richterin Schrage. Justin mache eine Traumatherapie, die bislang kaum anschlage. Die Angeklagten lassen sich während der Urteilsbegründung äußerlich nicht viel anmerken. Ins Gefängnis müssen sie erst dann, wenn das Urteil rechtskräftig ist.