Von Marco Partner

Hockenheim. Sie wirken oft belanglos und unscheinbar und manchmal auch wenig einladend. An ihnen wird gegähnt, gelacht und geraucht. Die Arme ausgestreckt, sich durchgeschüttelt und kurz die Füße vertreten. Raststätten seien Durchgangsstationen, meist ohne bleibende Erinnerung und ohne Identität, sagt der Ethnologe Marc Augé. Doch gerade jetzt, in der Ferienzeit, wirken die "Autobahn-Oasen" wie ein Transitraum für Reisende. Halb im Urlaub, halb daheim, legen viele ihren Stopp auch auf den Raststätten "Am Hockenheimring" an der A6 ein. Die meisten freiwillig, andere werden von der Polizei herausgefischt.

Im Dauerrauschen der Autobahn knallt die Sonne auf den Asphalt. Türen werden auf- und zugeschlagen. Während auf der A 6 alles in seinem gewohnten Tempo weiterfährt, entkommen manche Fahrzeuge kurz dem rasenden Fluss, suchen eine Parkbucht und finden dort zwar wenig echte Ruhe, aber doch etwas Erholung. Fernfahrer dösen in ihrer Kajüte oder putzen sich die Zähne im Freien, Camper veranstalten ein kleines Picknick. Erwachsene gehen aufs Klo, wählen im Shop zwischen Bifi- und Currywurst und lassen die Kinder auf dem Spielplatz tollen. Aber nur für fünf Minuten. Es muss ja weitergehen.

Auf dem Rastplatz sind sie alle gleich: Brummi- und BMW-Fahrer, Urlauber in Jogginghose und Geschäftsmänner im feinen Anzug. Hier parkt halb Europa nebeneinander: Slowaken neben Holländern, Polen neben Franzosen. Euphorische Aufbruchstimmung trifft auf gemächliches Heimkommen. Wie im Flugzeug, in der Bahn oder im Fahrstuhl, ist man sich ganz nah. Und verzichtet doch auf soziale Interaktion.

Für Sharon van Hamme geht der Urlaub dem Ende zu. 900 Kilometer hat die Belgierin mit ihrer Familie auf der Heimreise schon zurückgelegt. Kurz nach dem Walldorfer Kreuz heißt es: rechts rausfahren, anhalten, Beine vertreten. Mit Mann, zwei Kindern und zwei Hunden wird der Aufenthalt im deutschen Autobahn-Nirgendwo zur Erkundungstour. Zu entdecken gibt es außer einem stillgelegten Kiosk, einem eingerosteten Golf mit Radkralle, den hohen Kiefern und den immer deckungsgleichen Toiletten zwar nicht viel. Aber Hauptsache Körper, Kopf und Geist bewegen nach der stundenlangen, monotonen Autobahnfahrt. "Es sind Ferien. Wir entspannen und hängen jetzt an der Autobahn ab", sagt Sharon auf Englisch lachend.

Ganz so entspannt wirkt der Halt eines Lkw-Fahrers aus Großbritannien nicht. Täglich passieren rund 100.000 Fahrzeuge das Walldorfer Kreuz, darunter etwa 23.000 Sattelschlepper. Eine polizeiliche Motorrad-Eskorte lotst den Briten zum Autohof. Der Grund: An den dreckigen Platten auf dem Sattelschlepper kleben nicht nur Erde und Grashalme, sondern auch jede Menge kleiner Steinchen, die sich nach und nach lösen. "Das kann zu erheblichen Schäden an der Windschutzscheibe führen", erklärt Holger Kretz, der stellvertretende Leiter der Autobahnpolizei. Neben einem saftigen Bußgeld wird der Brite an Ort und Stelle zum Säubern der Fracht per Hochdruckreiniger verdonnert.

Lebensmittelüberwachung, Tiertransporter, Gefahrgutverstöße, technische Mängel, Lenk- und Ruhezeiten, Pass- und Führerscheinchecks, Einhaltung des zulässigen Gesamtgewichts bei Wohnwagen und vor allem Drogenkontrollen: Für die Polizei sind die Hockenheimer Raststätten auf beiden Seiten der Autobahn wichtige Kontrollposten (siehe weiteren Bericht).

Gerade in südlicher Richtung werden vermehrt Delikte festgestellt. Ende Juli traten bei einem Check von 165 Fahrzeugen knapp 70 Verstöße zutage. Darunter Fahren ohne Führerschein und Verstöße gegen das Waffengesetz. Im Mai wurde eine junge Drogenkurierin aus den Niederlanden mit zehn Kilo Amphetamin verhaftet. Deshalb wird die West-Raststätte auch schon "Hollandstraße" genannt.

Damit hat Rudi aus Rotterdam nichts am Hut. Schon seit 30 Jahren macht der Niederländer in Österreich Urlaub und legt stets am Hockenheimring seine Pause ein. Und warum bitte ausgerechnet hier? "Wegen Benzin. Ich muss immer genau hier tanken. So hat es sich entwickelt", sagt der ältere Herr in einer Mischung aus Englisch, Deutsch und Holländisch.

Mit einem befreundeten Ehepaar macht er es sich auf einer in die Jahre gekommenen Sitzbank gemütlich. Mit Sandwichbrötchen, Cola, etwas Gemüse und viel Zeit. Die Raststätte "Am Hockenheimring" ist für ihn also kein x-beliebiger Stopp wie jeder andere. "Nein! Es ist ’unser Parkplatz’. Hier wissen wir, dass wir die Hälfte geschafft haben", sagt Rudi. Egal, ob es nach Süden oder wieder zurück in die Heimat geht.