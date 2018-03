Von Ira Schaible

Erbach. Gegen den Bürgermeister von Erbach, Harald Buschmann, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Untreue. Es seien zwei anonyme Anzeigen gegen den CDU-Politiker eingegangen und daher sei ein Verfahren eingeleitet worden, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann in Darmstadt. Es gehe bei den Anzeigen um die Vergabe von Aufträgen an ein örtliches Werbedesignunternehmen.

Buschmann hatte bereits Mitte Januar selbst bei der Kommunalaufsicht Anzeige gegen sich erstattet: "Ich habe nichts zu verbergen", sagte er. In Erbach sei immer alles korrekt gewesen.

Bei der Selbstanzeige gehe es um Marketing für den Erbacher Wiesenmarkt und die Frage, ob die Aufträge korrekt vergeben wurden, heißt es beim Odenwald-Kreis. Dort ist die Kommunalaufsicht angesiedelt. So soll ein Auftrag erst mündlich und später schriftlich erteilt worden sein - das aber rückwirkend unter dem Datum der mündlichen Zusage. Es werde geprüft, ob es dienstrechtlich etwas zu beanstanden gebe.

Die Ermittlungen kommen für Buschmann zur Unzeit. Er will an diesem Sonntag als Rathauschef wiedergewählt werden. Seit 2000 ist er im Amt. Zunächst war der Bürgermeister parteilos, 2005 trat er in die CDU ein. Seine Gegenkandidaten sind Peter Traub und Andreas Wagner. Beide treten als unabhängige Kandidaten an. Traub ist FDP-Mitglied und wird von der SPD und der Überparteilichen Wählergemeinschaft (ÜWG) unterstützt. Wagner ist nach Darstellung der Stadt AfD-Mitglied.

Der ehemalige Landrat des Odenwald-Kreises, Dietrich Kübler (ÜWG), war im Dezember wegen Untreue zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der 67-Jährige musste außerdem eine Geldauflage in Höhe von 25.000 Euro leisten. Dabei ging es nach Darstellung des Kreises um dieselbe Werbeagentur wie bei Buschmann. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, sagte dieser.