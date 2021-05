Günter Wipfler lässt sein Schmuckstück nicht nur in der Garage stehen. Wer rastet, der rostet, gilt auch für seinen Porsche. Fotos: Privat

Von Harald Berlinghof

Heidelberg/Hockenheim. Ein knackiger Porsche-Sound im Heck, ein aerodynamischer Spyder-Rückspiegel auf dem linken Kotflügel wie einst James Dean und der Heilige Christophorus am Armaturenbrett. Das ist die Welt des praktizierenden Urologen und selbst ernannten Auto-Fetischisten Günter Wipfler. Ein Dutzend Wagen hat der Heidelberger in verschiedenen Garagen stehen, darunter "Brot-und-Butter" Autos, wie er sie nennt, aber auch ein paar "besondere Exemplare", zu denen drei Oldtimer und Sportwagen zählen. Das altehrwürdige Trio wird gebildet von einem BMW E 30 Cabrio, einem VW-Käfer Cabrio von 1978 und dem Prunkstück der Sammlung, einem silberfarbenen Porsche 356 B Super 90. Super 90 deshalb, weil der 1600er-Motor ursprünglich 90 PS leistete. Heute hat der Wagen dank Aufbohrungen, Weber-Vergasern und Sebring-Auspuff noch ein paar Pferdestärken mehr unter der Haube.

Der Porsche aus dem Jahr 1962 ist der Star unter Wipflers Autos. Auch weil er mit seinem Erstbesitzer zahlreiche Rennen gefahren ist. Unter anderem war er am 29. Mai 1966 – also an diesem Samstag vor 55 Jahren – dabei, als das erste Autorennen auf dem zum Motodrom umgebauten Hockenheimring stattfand. Franz Heine gehörte damals der Wagen. Und der saß auch im Auto, als beim Auftakt-Renntag die Startflagge fiel.

Der Porsche ging mit Darmstädter Kennzeichen und der Startnummer 209 in der Typenklasse "Sportwagen mit Stoßstangenmotoren" ins Rennen. Hubkolbenmotoren mit sogenannten Stoßstangen im Ventiltrieb werden als Stoßstangenmotoren bezeichnet. Am Ende reichte es für das Auto von Heine, das heute Wipfler gehört, nach hartem Kampf zum vierten Platz.

Wipflers Porsche nahm vor genau 55 Jahren am ersten Autorennen auf dem Hockenheimer Motodrom teil. Foto: Privat

Die ersten fünf Autos im Ziel waren allesamt Porsche S 90. Sieger wurde der Mannheimer Klaus Meckesheimer, den Wipfler später kennenlernen sollte. "Schneller als 160 km/h fahr ich mit dem Wagen nicht, aber der Sound entschädigt. Wenn man mal auf der Autobahn überholt wird, erntet man immer staunende Blicke von den anderen Fahrern", sagt der niedergelassene Arzt. "Um die Ecken geht das ,Gerät’ auch recht gut", hatte bereits der Vorbesitzer Wipfler gesagt.

Der Heidelberger nutzt den Oldtimer auch gelegentlich im normalen Straßenverkehr. Er gehört nicht zu der Sorte von Besitzern, die ihre Preziosen nur in der Garage aufbewahren und im Sommer einmal eine Ausflugstour damit machen. Denn bewegt werden muss ein Oldtimer, sonst rostet er ein, im wahrsten Sinn des Wortes. Wipfler zählt aber auch nicht zu jenen Liebhabern, die unter dem Auto liegen und selbst schrauben. "Dazu verstehe ich davon zu wenig", gesteht er. Der Erstbesitzer und Gentleman-Rennfahrer Heine hatte den Porsche ab Werk im Juli 1962 gekauft. Ausgeliefert wurde er in Frankfurt. Bei einer Alkoholfahrt wenige Jahre später überschlug sich der Wagen und hatte einen Totalschaden.

Heine bestellte die Karosserie kurzerhand neu bei Porsche und bekam sie auch mit der identischen Nummer geliefert. Die erhalten gebliebenen Teile wurden in die neue Karosserie eingebaut. Fertig war der "neue" Oldtimer. Heute besitzt der Wagen ein H-Kennzeichen, weil ausschließlich Originalteile und zeitgenössisches Motorsportzubehör verbaut wurden. Der dritte Besitzer erwarb den Porsche schließlich 1977 für lächerliche 3500 D-Mark. Er ließ ihn von Grund auf restaurieren. Beim Sandstrahlen kamen zahlreiche Rostlöcher zum Vorschein, manche Teile mussten neu verchromt werden, und die Original-Lackversilberung kam obendrauf.

Heute fährt sein Besitzer auch gelegentlich bei Oldtimer-Rallyes mit. "Bei der Heidelberg Historic habe ich bestimmt zehn Mal mitgemacht, aber seit ein paar Jahren nicht mehr, sagt Wipfler. Bei der Schwäbischen Alb-Rallye war er sogar einmal Klassensieger, und auch bei der legendären AvD-Histo-Monte, der Rallye Monte Carlo für Oldtimer, war der Wagen mehrfach am Start.