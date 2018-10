Ketsch. (pol/pri/rl) Schwer verletzt wurde ein Opel-Fahrer bei einem Unfall am Montagabend. Laut Polizeibericht war der 30-Jährige gegen 19.50 Uhr auf der Brühler Straße von Brühl in Richtung Ketsch unterwegs. Kurz vor dem Ketscher Orteingang verlor er die Kontrolle über den Opel. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte dann nach links über die Gegenfahrbahn. Hier prallte der Opel gegen einen Baum und kam schließlich in der Böschung zum Liegen. Der 30-Jährige wurde im Opel eingeklemmt und wurde nach dem Unfall offenbar bewusstlos. Die Freiwillige Feuerwehr Ketsch musste ihn aus dem Auto befreien.

Der 30-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr bestehe der Polizei zufolge nicht. Der Opel ist nach dem Unfall ein Totalschaden. Da der Fahrer unter "Alkoholeinwirkung" stand, ordnete die Polizei eine Blutprobe an. Zudem werde noch überprüft, ob der Fahrer überhaupt einen Führerschein besitzt.

Die Brühler Straße war während der Unfallaufnahme zwischen der Einmündung Mannheimer Straße und dem Ortseingang Ketsch in beiden Richtungen gesperrt