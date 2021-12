A6 bei Mannheim (dpa) Wegen eines Unfalls war die A6 bei Mannheim in Richtung Darmstadt am Samstagnachmittag komplett gesperr. Die Autobahn sei zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim in Richtung Darmstadt gesperrt worden, weil ein Rettungshubschrauber landen müsse, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. "In Richtung Süden fließt der Verkehr", sagte ein Sprecher.

Gegen 15.10 Uhr teilte die Polizei dann mit, dass der Verkehr nun einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werde. Die Autobahnpolizei Mannheim habe vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Fahrer eines grauen 7,5 Tonnen-Lastwagen unachtsam vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Der auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende 30-jährige Leichtkraftrad-Fahrer erschrak und wich nach links aus, um nicht vom Lastwagen erfasst zu werden. Dabei kollidierte er mit einem Mercedes-Benz, den ein 27-Jähriger auf der linken Spur fuhr.

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in eine Mannheimer Klinik. Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber auf den grauen Lastwagen können sich mit der Autobahnpolizei Mannheim unter der 0621/47093-0 melden.

Update: Samstag, 18. Dezember 2021, 15.26 Uhr