Von Andrea Döring

Ludwigshafen. In die Flammen eines Feuers schauen und dabei träumen. So hatten sich Frank F. und seine beiden Schwager den Abschluss eines schönen Tages im August 2018 vorgestellt. Der Abend endete jedoch als Albtraum.

Als F. die Bio-Ethanol-Feuerschale nachfüllen will, kommt es zu einer Verpuffung. "Der Kanister ist förmlich explodiert und der brennende Inhalt hat sich auf die ganze Umgebung inklusive der drei Personen verteilt", berichtet F. Immer wieder kommt es zu schweren Verletzungen und Todesfällen beim Umgang mit Bio-Ethanol-Kaminen, -Öfen oder -Feuerschalen, die scheinbar cool und preiswert auch ohne Schornstein in der Wohnung, auf dem Schreibtisch oder im Freien brennen, ohne dass man Holz sammeln muss.

Wegen der hohen Zahl der Patienten hat das Schwerbrandverletzten-Zentrum der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik (BGU) in Ludwigshafen ein wissenschaftliches Forschungsprojekt der Vergangenheit neu angestoßen - mit dem Ziel, Unfälle mit Deko-Feuerstellen besser zu verstehen und durch Aufklärung zu verhindern.

Einer der Leiter ist Assistenzarzt Gabriel Hundeshagen. Im letzten Jahr waren 18 Brandverletzte wegen Unfällen mit Ethanol-Öfen oder -Schalen in der BGU zur Behandlung. Ein Mann aus Karlsruhe hat nicht überlebt. Wie viele Unfälle es mit den Deko-Geräten gibt, zählt in Deutschland niemand. Eine nicht repräsentative Umfrage bei den 28 Schwerbrandverletzten-Zentren beantwortete nur ein Drittel. Demnach gab es seit 2014 in Deutschland mindestens 68 Schwerstbrandverletzte durch Bioethanol-Geräte, darunter ein Kind. Sechs Menschen starben.

F. ist durchaus in der Lage, Gebrauchsanweisungen zu verstehen und verantwortlich mit Feuer umgehen können. Der 51-Jährige arbeitet in einem technischen Beruf in einer großen, international aufgestellten Firma in Süddeutschland und ist dort auch Brandschutzhelfer und Sicherheitsbeauftragter.

Gabriel Hundeshagen. (Foto: zg)

Das Umweltbundesamt, die Stiftung Warentest, die Verbraucherzentralen, der Tüv, die Schornsteinfeger und das Fraunhofer-Institut warnen seit Jahren vor den Gefahren der Geräte. "Das Problem ist nicht das Gerät, sondern der Brennstoff", sagt Christiane Böttcher-Tiedemann von der Stiftung Warentest. "Beim Nachfüllen unbedingt warten, bis der Kamin oder die Schale ganz runtergekühlt ist", rät Philip Heldt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Umweltgruppe bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

"Eigentlich hätte ich genau wissen müssen, dass es bei den herrschenden Außentemperaturen damals eine sehr gefährliche Sache ist", resümiert F. Seine beiden Schwager erlitten Verbrennungen an den Unterschenkeln, einer zusätzlich an den Unterarmen. Bei F. war die gesamte Vorderseite des Körpers verbrannt, 37 Prozent seiner Haut betroffen.

"Am liebsten würde ich keinen solchen sinnlosen Unfall mehr behandeln müssen", meint der 33-jährige Mediziner Hundeshagen. "Der Ablauf dieses Unfalls ist typisch", kommentiert der Verbrennung-Experte. Die meisten hätten die Anleitung gelesen, trotzdem passiert es. "Auch relativ leichte Verbrennungen können einen Rattenschwanz von medizinischen Konsequenzen nach sich ziehen", berichtet er.

Verbrennungen mit Brandbeschleunigern wie Ethanol verlaufen oft schwerer als andere. Der Arzt betont: "Ich halte, wie das generelle Konzept, eine flüchtige Substanz aus nächster Nähe zu entzünden für schlichtweg unkontrollierbar und zu gefährlich. Verpuffungen können Hände, Oberkörper und Gesicht betreffen. Zusätzliche Komplikationen können eintreten, wenn Kleidung Feuer fängt, die erst einmal ausgezogen werden muss. Wenn sie länger auf der Haut brennt, kommt es zu tiefen Verletzungen. Die Augen können betroffen sein. Heiße Gase, die man reflexartig einatmet, beschädigen möglicherweise die Lunge", so der Arzt.

Mit den Folgen habe man jahrelang zu tun: "Bewegungseinschränkung der Gelenke durch Narbenstränge, Funktionseinschränkung der Hände und ästhetische Probleme können zurückbleiben und weitere Wiederherstellungs-OPs nötig machen", erklärt Hundeshagen.

So geht es auch F. und seinen Schwagern nach dem Familientreffen. Ein Schwager war stationär im Krankenhaus des Wohnortes, der andere verbrachte eine Woche auf der Intensivstation. Vier Wochen, in denen die Familie um sein Leben fürchtete, lag F. auf der Schwerbrandverletzten-Intensivstation in Ludwigshafen.

Anschließend musste er fünf Wochen zur Reha. Zu den körperlichen Wunden kamen weitere Probleme. Die Polizei ermittelte gegen ihn wegen Körperverletzung an seinen Schwagern. Das Verfahren wurde allerdings schnell eingestellt.

"Meine große Tochter ist 19", sagt er: "Sie war hinter meinem Schwager und hat versucht, ihn zu löschen. Sie hat die Rettungskräfte organisiert. Zur besseren Orientierung des Hubschraubers ließ sie am nahegelegenen Sportplatz die Flutlichtanlage einschalten." Die Sache nahm ein gutes Ende. Nach fast genau sechs Monaten ist die berufliche Wiedereingliederung abgeschlossen.

"Mit ganz viel Unterstützung kann ich jetzt wieder meiner ursprünglichen Tätigkeit nachgehen", berichtet F. Einige OPs zur Verbesserung der Beweglichkeit stehen ihm noch bevor. Und das nächste Familientreffen? Eine Bioethanol-Feuerschale wird nicht dabei sein.