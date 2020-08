Reilingen/Schwetzingen. (RNZ/rl) Der "Corona-Drive-In" in Schwetzingen an der Ketscher Landstraße am Sportplatz des SV Schwetzingen war das erste Testzentrum im Rhein-Neckar-Kreis. Voraussichtlich im September zieht das Corona-Testzentrum auf das Gelände des ehemaligen Penny-Marktes in Reilingen um. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag mit.

"Es ist absehbar, dass wir im Rhein-Neckar-Kreis auch weiterhin Möglichkeiten für Tests auf CoVID-19 brauchen", sagt Doreen Kuss, Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises. "Wir haben uns daher entschlossen, den Corona-Drive-In in Schwetzingen aufzugeben. Dieser war sowohl vom Standort als auch vom Aufbau her nur für eine mittelfristige Nutzung ausgelegt."

In Reilingen soll nun ein Testzentrum entstehen, dass auch für eine herbstliche und winterliche Witterung gewappnet sein soll. An dem neuen Standort sei neben der Infrastruktur mit dem massiven Gebäude und Sanitäranlagen auch Platz für eine wetterfeste Drive-in-Lösung, hieß es. Die dortigen Räume hatte der Kreis als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge angemietet. Diese wurden in der vergangenen Zeit bereits vereinzelt zur Notunterbringung von Quarantäne-Fällen genutzt.

Das Parkplatzgelände soll nun eingezäunt und mit verschiedenen Containern bestückt werden. Betrieben wird das Testzentrum auch weiterhin von den Partnern des Gesundheitsamtes. Dazu gehöre vor allem die GRN-Klinik Schwetzingen. "Wir gehen derzeit davon aus, dass täglich maximal 100 Personen getestet werden, die dafür von unser Hotline einen Code erhalten", sagte Andreas Welker, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes.

Die Zufahrt und der Zugang werden zu den Öffnungszeiten, die noch mitgeteilt werden, mit Sicherheitskräften unterstützt und geordnet. Die Abstrich-Termine für die Testpersonen würden so gesteuert, dass ein großes Verkehrsaufkommen mit Stau auf der Straße vermieden wird. Der Verkehr soll ausschließlich über den "Alten Rottweg" und über die Ortszufahrt "Reilingen-Mitte" geführt werden.

Die Behörde weist ausdrücklich darauf hin, dass von dieser Einrichtung keinerlei gesundheitliche Gefahr für die Nachbarschaft ausgeht.