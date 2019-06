Von Stefan Kern

Oftersheim. Schwer zu sagen, wer am Montagmorgen mehr strahlt. Während die Sonne auf den Sportplatz knallt, steht der erste Vorsitzende des Turn- und Sportvereins (TSV) Oftersheim, Markus Lauff, auf der nagelneuen Tartanbahn und freut sich bis über beide Ohren. Die alte Anlage sei mindestens 25 Jahre alt und untragbar gewesen. "Die Sanierung war unausweichlich", betont Lauff.

Die Trainingsbedingungen seien tatsächlich schlecht gewesen, bestätigt die 400-Meter-Läuferin Maike Braun. Die Bahn hatte überall Löcher, die jeden Lauf zu einem Hindernislauf machten. "Es war wirklich höchste Zeit, da ranzugehen", räumt auch Bürgermeister Jens Geiß ein. Die Vorarbeiten begannen bereits im Dezember 2018, im Januar diesen Jahres ging es dann los mit der eigentlichen Arbeit. Insgesamt schlägt die Sanierung mit rund 440.000 Euro zu Buche, berichtet Geiß. Die Kommune musste die Kosten jedoch nicht komplett allein stemmen: Zum einen steuerte das Land Baden-Württemberg 118.000 Euro bei. Zum anderen beteiligt sich der TSV mit 100.000 Euro über zehn Jahre hinweg an der Investition. Ein Engagement, das der Bürgermeister ausdrücklich begrüßt: "Es wäre schön, wenn so etwas Schule machen würde."

Aber Geiß räumt auch ein, dass es dem TSV mit über 2000 Mitgliedern natürlich deutlich leichter falle, sich an solchen Investitionen zu beteiligen, als kleineren Vereinen. Die Bereitschaft des TSV zur Beihilfe habe dem Gemeinderat die Entscheidungen in Bezug auf die Sanierung jedenfalls erleichtert. Neben der Sanierung der Tartanbahn hat der Verein derzeit noch weitere Modernisierungsvorhaben auf dem Tisch. Dazu gehören eine überdachte Sitzgelegenheit für die Sportler, ein "vernünftiger" Schuppen für die Sportgeräte sowie ein Boule-Spielfeld. Auf Eis gelegt ist derzeit ein eigenes Feld für die Beachvolleyball-Spieler. Man will erst noch prüfen, ob man den Beachvolleyball vernünftig in das sportliche Programm integrieren könne. Die Trainingszeiten auf dem Areal sind mit den rund 250 bis 300 Leichtathleten komplett ausgebucht.

Ganz vom Tisch ist mittlerweile die Kletterwand, die ursprünglich geplant war. "Das können wir einfach nicht stemmen", sagt Lauff. Insgesamt steckt der Verein noch einmal rund 50.000 Euro in die Modernisierung der Sportstätten. Die Mitglieder hoffen allerdings auf eine Förderung vom Badischen Sportbund.

"Das wichtigste ist aber schon geschafft", sagt Markus Lauff. Die neue Tartanbahn erfülle die Ansprüche des Vereins zu vollster Zufriedenheit. Das sollte sie auch, denn mit Malaika Mihambo haben die Oftersheimer in ihren Reihen immerhin eine Weitspringerin, die mittlerweile an der Weltspitze angekommen ist. Erst vor wenigen Tagen sprang die amtierende Europameisterin bei einem Meeting in Dessau 7,05 Meter. Damit schnappte sie sogar der großen Heike Drechsler den Meeting-Rekord weg. Die war vor 19 Jahren in Dessau 6,77 Meter gesprungen. Malaika Mihambo startet für den TSV Oftersheim in der Leichtathletikgemeinschaft (LG) Kurpfalz. Sie gehört nun zum erlesenen Kreis der Sieben-Meter-Springerinnen.