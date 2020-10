Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar.Dürre? Im Delta zwischen Rhein und Neckar? So etwas gab es nicht in unserer Kindheit. Das Wort Dürre kam in unserem Sprachschatz nicht vor. Es sei denn im Zusammenhang mit Afrika, mit der berüchtigten Sahel-Zone, wo Kinder verhungerten und verdursteten. Dürre, das war weit weg. Doch so ist es nicht mehr. Auch unsere Wälder und Feldfrüchte dürsten immer häufiger in den Sommermonaten, wenn die regenarme Zeit mit hochsommerlichen Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke kommt. Der Jahrhundertsommer 2003 hatte es erstmals hautnah spürbar werden lassen. Auch die Sommer 2018 und 2019 mit extremem Niedrigwasser am Rhein waren Trockensommer.

Inzwischen schlagen Landwirte, Förster und Binnenschiffer Alarm, weil die zu geringen Niederschläge ihre Tätigkeitsfelder bedrohen. Im Internet hat das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig einen Dürremonitor für Deutschland eingerichtet, der tagesaktuell alle Interessierten mit Informationen über den Boden-Feuchtigkeitsgehalt informiert. Der UFZ-Dürremonitor liefert täglich flächendeckende Informationen zum Bodenfeuchtezustand in Deutschland. Auf den Karten ist der Dürrezustand des Gesamtbodens und des Oberbodens, der schneller auf kurzfristige Niederschlagsereignisse reagiert, sowie das pflanzenverfügbare Wasser im Boden abgebildet. Gut zu sehen ist die Entwicklung der letzten Tage.

Mit dem Ende der sommerlichen Temperaturen und dem einsetzenden Regen ändern sich die Feuchtigkeitsbedingungen dramatisch. Der Rhein-Neckar-Raum lag zwischen dem 15. und 24. September noch im Bereich von 30 Prozent nutzbarer Feuchtekapazität (nFK) des Bodens, also definitionsgemäß im Trockenstress. Weite Teile Westdeutschlands und Brandenburgs waren dagegen zu diesem Zeitpunkt bereits am Welkepunkt angelangt.

Auch in der heißesten Phase des Septembers blieb der Odenwald in einem Bereich des beginnenden Trockenstresses (50 Prozent nFK). Die animierten Karten zeigen über einen zeitlichen Verlauf hinweg die Bodenfeuchte – in fünf Trockenklassen farblich dokumentiert. Dabei ist für eine Beurteilung der Auswirkung der Bodenfeuchte auf das Pflanzenwachstum der Wert für die Gesamtbodenfeuchte bis in eine Tiefe von 1,80 Metern von Bedeutung. Viel mehr sagt allerdings die Dürrekarte bis in eine Tiefe von 25 Zentimetern über das pflanzenverfügbare Wasser aus. Denn nur dieses Wasser spielt eine wichtige Rolle.

Die Pflanzenverfügbarkeit von Wasser ist abhängig von der Porengröße im Erdreich. Diese feinen Poren liegen im Boden zwischen den Erdpartikeln. Ihre Durchmesser bestimmen die Wasserhaltekraft des Bodens, also die "Feldkapazität". Sind die Poren zu groß (etwa wie im Sand), versickert das Wasser zu schnell, und die Pflanzen haben wenig Nutzen davon. Sind die Poren zu klein, dann kann die Pflanze das Wasser dem Boden nicht entziehen.

Nur die mittleren Poren sind für die Wasserhaltekraft und gleichzeitige Pflanzenverfügbarkeit optimal. Sind diese mittleren Poren durch den Durst der Pflanzen geleert, spricht man vom Welkepunkt. Die Pflanzen beginnen zu vertrocknen. Spätestens hier müssen Landwirte mit künstlicher Beregnung eingreifen. Förster stehen dagegen weitgehend machtlos vor solchen Dürreperioden. Auch in der Rhein-Neckar-Region.

Info: www.ufz.de