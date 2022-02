Von Philipp Weber

Weinheim. Es war kurz vor der Kommunalwahl 2019. Es war Wochenende. Es war Mai. Uli Sckerl war glücklich. Die GAL hatte Interessierte und Medien zum Wandern eingeladen. Im Naturschutzgebiet rund um den alten Sulzbacher Steinbruch ging es um Arten- und Landschaftsschutz. An den Hängen der Bergstraße erlebte man einen anderen Uli Sckerl als im Gemeinderat. Der bisweilen bissige Streiter für grüne Politik war mit seiner Frau und seiner Tochter gekommen. Die Erklärungen am Wegesrand überließ er den Fachleuten. Er hielt sich im Hintergrund, scherzte mit Freunden von Grünen und Naturschützern. "Eine bunte, sympathische Truppe", nannte er sie. Und da sich einer der erfolgreichsten Wahlkämpfe der GAL dem Ende näherte, stimmte er zum Schluss den passenden Song an: "Finale, oh-oh."

Den Kommunalwahlkampf 2024 wird er nicht mehr erleben: Der Stadtrat und Landtagsabgeordnete Hans-Ulrich Sckerl ist am Montag im Alter von 70 Jahren verstorben. Der keine zwei Monate zuvor entdeckte Krebs ließ ihm keine Chance. Die Stadt reagierte prompt: Im amtlichen Nachruf kommen politische Weggefährten, OB Manuel Just und der Sprecherkreis von "Weinheim bleibt bunt" zu Wort. Weitere Weinheimer meldeten sich über die sozialen Netzwerke. Sckerls Arbeit als Brückenbauer zwischen Kommune und Land, sein Engagement für eine offene Stadtgesellschaft und sein Wirken in der Region finden ihre Würdigung. Schon jetzt lässt sich sagen, dass Sckerls Tod eine Lücke hinterlässt in Weinheim.

Bis fast zuletzt blieb Sckerl "Vollblutpolitiker" (OB Just). Er schrieb E-Mails, gab in Stadt und Land Impulse, äußerte sich zu aktuellen Themen. Wobei dem seit 2006 amtierenden grünen Abgeordneten und Innenpolitiker die Pandemie "im Nacken saß", wie er in einem Gespräch im Vorfeld der Landtagswahl 2021 bekannte. Wer sich mit ihm unterhielt, seine nie versiegenden Presseerklärungen las und sich die Fülle seines Terminkalenders ausmalte, der oder die ahnte es: Es ist ein Leichtes, über die Corona-Politik von Bund und Ländern zu lästern. Sie zu gestalten ist schwerer.

Als begnadeter Kommunikator brachte Sckerl die Botschaft trotzdem auf den Punkt. Meist kurz und bündig. Doch ebenso oft meinte man, hinter der tagespolitischen Kurzadresse ein Meer an Wissen zu erkennen. Manchmal schwappte es über. Etwa wenn Sckerl im Gemeinderat versuchte, den mit steigender Ungeduld wartenden Kollegen das große Ganze hinter den Beschlüssen zu erläutern.

Mit dem rechten Rand angelegt

Dennoch hofften die Fraktionen bis zuletzt, dass der seit 2004 amtierende Stadtrat zurückkommen möge, "um uns zu nerven", so eine Stadträtin. "Genervt" und gestritten, das hat Uli Sckerl gern und oft. Unter anderem Menschenrechte, Gewaltenteilung und Migration waren dem Juristen Herzensanliegen, für die er sich mit Weinheims rechtem Rand anlegte. Nicht zuletzt von dort kamen Anwürfe, die sich auf Sckerls politische Anfänge im angeblich linksextremen Spektrum bezogen.

Er selbst nahm die alten Geschichten mit Humor. Eine seiner Anekdoten handelte von einem Aufenthalt beim Arzt, der dem jungen Sckerl Schrotpartikel aus dem Hinterteil entfernte: "Eine schmerzhafte Angelegenheit." Dennoch war die Kritik am vermeintlichen Radikalinski Sckerl hochgradig unfair. Er liebte die liberale Demokratie. Um sie zu schützen und zu stärken, gründete er das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" mit. Damit wurde er zum zweiten Mal Gründervater: Er war auch einer der ersten Weinheimer Grünen.

Ein Thema, das ihn umtrieb, war die Klimakrise. Auch hierfür "nervte" er im Gemeinderat: mit Anträgen und mit der Feststellung, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Bei einer Protestaktion von Weinheimer Klimaschützern erklärte er mit bebender Stimme, dass die eigene Generation (zu) gut gelebt habe. Die Jahrgänge, die jetzt die Gefahrenbremsung schaffen müssen, hat er stets geachtet. Das manifestierte sich nicht zuletzt darin, dass Sckerl die jungen Mitglieder seiner Partei hegte und pflegte. Auch wenn es für ihn altmodisch geklungen haben mag, so war er es doch: ein Ziehvater.

Er nahm die Jüngeren mit in die Sitzungen, diskutierte mit ihnen, überließ ihnen das Wort. Er ließ sie profitieren, auch von seiner Zugewandtheit. Insofern war Sckerl ein "untypischer" Politiker: Er dachte an diejenigen, die nach ihm kommen, wenngleich er die Kurpfälzer Lebenslust liebte. Er musste nicht im Mittelpunkt stehen, wenngleich er leidenschaftlicher Parlamentarier war. Er trug Zweckbündnisse mit der CDU mit, wenngleich er oft genug mit den Konservativen haderte. Aber auch ohne Grün-Schwarz war Sckerl, langjähriger Ehemann einer Pfarrerin, im Grunde noch nicht einmal ein typischer Grünenpolitiker.

Und um einen persönlichen Aspekt hinzuzufügen: Als Pressevertreter war man mit ihm verwöhnt. Wer Informationen wollte, bekam Antworten – und wenn die Agenda des führenden Landespolitikers noch so voll war. Er konnte sich ärgern, wenn ihm Zeitungsartikel oder Pressestatements missfielen. Aber nachtragend war er eigentlich nie. Man hätte ihm gewünscht, dass noch Zeit bleibt bis zum endgültigen "Finale".

Update: Dienstag, 15. Februar 2022, 19.49 Uhr

Reaktionen

Rhein-Neckar. (ans/hö/krs/web) Hans-Ulrich Sckerl hat die Politik der Grünen in Weinheim geprägt wie kaum ein Zweiter. Nach seinem viel zu frühen Tod am Montag haben sich seine Weggefährten in der Zweiburgenstadt und die Spitzen der Verwaltung geäußert. Auch zahlreiche weitere Weinheimer Mandats- und Funktionsträger bekundeten gegenüber der Presse und in Sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme.

> Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny (SPD): "Tief betroffen habe ich vom Tod Uli Sckerls erfahren. Meine Gedanken und besten Wünsche sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Angehörigen. Als Wahlkreiskollege und zuvor als Wahlkreisreferent von Gerhard Kleinböck habe ich ihn stets als engagierten Kämpfer für ein modernes und nachhaltiges Land sowie starke Stimme unserer Demokratie erlebt. Wir haben stets vertrauensvoll zusammengearbeitet. Er wird der Region, dem Landtag und sehr vielen Menschen an Bergstraße und Neckar fehlen".

> Die Vorsitzende der Bergsträßer Grünen und langjährige Wahlkreismitarbeiterin Uli Sckerls, Fadime Tuncer: "Ich bin fassungslos und unendlich traurig. Wir haben so lange zusammengearbeitet. Uli Sckerl hinterlässt eine große Lücke. Wir können uns unseren Kreisverband und Wahlkreis ohne Uli Sckerl gar nicht vorstellen. Er hat die politische Arbeit und die Diskussionskultur als Co-Vorsitzender und Landtagsabgeordneter stark geprägt. Trotz der starken Einbindung in die Landtagsarbeit war er für die Menschen, Vereine, Verbände in der Region, in seinem Wahlkreis immer da, für ihre Anliegen und Sorgen, fachlich hochkompetent. Wir verlieren einen großartigen Politiker, einen wunderbaren Menschen, einen tollen Freund."

> Schriesheims Bürgermeister Christoph Oeldorf: "Tief betroffen habe ich Kenntnis von dem plötzlichen Tod unseres Landtagsabgeordneten Uli Sckerl genommen. Wir verlieren mit Uli Sckerl einen hochgeschätzten Landtagsabgeordneten, welcher sich stets für die Belange der Kommunen in der gesamten Region eingesetzt und die Arbeit der Landesregierung über Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat. Mein aufrichtiges Mitgefühl und meine Gedanken sind bei der Familie von Herrn Sckerl."

> Der ehemalige Schriesheimer Bürgermeister Hansjörg Höfer: "Diese Nachricht hat mich tief erschüttert. Wir verlieren mit Uli Sckerl einen großen Demokraten, der sich für die Menschen in der Region weit über das hinaus eingesetzt hat, was zu erwarten war. Für uns als Bürgermeister war er immer ansprechbar, er hat immer die Interessen der Kommunen der Region vertreten, er war unser Mann in Stuttgart. Ich persönlich verliere einen politischen Wegbegleiter und Freund."

> GLH-Altgemeinderat Jürgen Glökler, langjähriger Weggefährte Uli Sckerls aus Hirschberg, wo Letzterer seine politische Karriere begann und von 1989 bis 1998 Gemeinderat war: "Ich bin sehr erschüttert. Wir waren damals die einzigen beiden Vertreter der Grünen Liste Hirschberg im Gemeinderat. Uli Sckerls Tod ist ein Riesenverlust für die Gemeinden, aber auch für das Land. Er war ein unermüdlicher Arbeiter. Als ich von seiner Krankheit erfahren habe, dachte ich, Uli Sckerl braucht eine Auszeit, weil er sich nie Ruhe gegönnt hat. Er hat mich in unserer Gemeinderatszeit immer außerordentlich unterstützt. Wir hatten beide unsere Bereiche, aber Uli war stets bereit zu helfen. Er war in verschiedenen Ausschüssen vertreten und hat sich besonders um die Jugend und die Vereine gekümmert, aber auch um Finanzen. Er hat alle seine Aufgaben immer mit Bravour gemeistert. Ich werde ihn in liebevoller Erinnerung behalten. Sein Tod ist ein schwerer Verlust."

> Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt: "Die Nachricht vom Tode Uli Sckerls hat mich am Montagabend erreicht. Sie machte mich sprachlos und sehr traurig. Uli Sckerl genoss in Hirschberg, nicht zuletzt aufgrund seiner Zeit als Bürger und Mitglied des Gemeinderates, höchste Wertschätzung. Als Abgeordneter setzte er sich stets für die Belange der Bürgerschaft ein. Eine klare politische Haltung sowie der Blick und die Akzeptanz über das eigene politische Lager hinaus machten ihn zu einem absolut verlässlichen Ansprechpartner. Uli Sckerl hatte stets das große Ganze im Blick und vergaß dabei niemals auch die vermeintlich kleinen Sorgen und Nöte der Bürger in ,seinen’ Wahlkreisgemeinden. In den letzten beiden Jahren der Coronapandemie war er es, der die Entscheidungsträger hier vor Ort quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit mit den aktuellen Informationen und Hilfestellungen versorgte. In dieser Krisensituation stellte er einmal mehr unter Beweis, warum er seit 2006 ununterbrochen zu Recht unseren Wahlkreis im Landtag vertrat. Uli Sckerl hinterlässt nicht nur als Abgeordneter, sondern vor allem als Mensch, Ratgeber und Mitstreiter in Sachthemen eine große Lücke. Mein Beileid und Mitgefühl, und da spreche ich auch im Namen der Hirschberger Bürgerschaft, des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung, gilt seiner Familie."

> Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler: "Es ist sehr, sehr traurig. Ich spreche seiner Familie und seinen Freunden mein herzliches Beileid aus. Uli Sckerl war ein Vollblutpolitiker, der sich immer für die Bürger in unserem Wahlkreis und eben auch in Edingen-Neckarhausen eingesetzt hat. Und er war eigentlich immer der Erste, von dem wir gerade in diesen Pandemiezeiten Informationen bekamen. Er war der direkte Draht in die Landespolitik und einfach ein guter Mensch, der uns allen sehr fehlen wird".

> Der ehemalige Landtagsabgeordnete (SPD) Gerhard Kleinböck: "Wir waren zwölf Jahre zusammen im Landtag, und vor allem in den fünf Jahren, in denen wir in der Regierung waren, haben wir in der Sicherheits- und Bildungspolitik wirklich viel zusammen erreicht. Es macht mich sehr betroffen, dass er, der große Kämpfer, diesen Kampf gegen den Krebs verloren hat. Es ist ein Schock, dass es so schnell ging."

> Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz: "Hans-Ulrich Sckerl hat große Teile seines Lebens der Politik gewidmet. Durch seine aufrechte Art und mit hohem persönlichen Einsatz hat er sich stets erfolgreich für die Interessen der Region eingesetzt. Sein plötzlicher Tod stimmt uns sehr traurig. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie und seinen Freunden."

> Elisabeth Kramer, Fraktionschefin der GAL im Gemeinderat: "Sein Wissen, seine Verbindungen, sein Gespür für das Wichtige und Machbare in der Kommunalpolitik hat die Arbeit – und letztendlich den Erfolg der GAL in Weinheim über so viele Jahre mitgeprägt. Seine klaren Vorstellungen in der Klima- und Energiepolitik, was den Umgang mit Flüchtlingen anging, sein Wissen in Rechts- und Finanzfragen und in vielem anderen waren von unschätzbarem Wert für die grüne Kommunalpolitik. Die Diskussionen mit ihm waren stets intensiv – aber immer auch ergiebig. Wir verlieren einen stets streitbaren, fordernden und mit seiner unbändigen Energie vorbildlichen Freund und Kollegen. Wir werden Uli Sckerl nicht vergessen, wir werden uns immer wieder an ihn erinnern müssen."

> Brigitte Demes, Ortsverbandsvorsitzende der Grünen: "Der Ortsverband Weinheim von Bündnis 90/Die Grünen und die GAL Weinheim sind zutiefst betroffen und voller Trauer über den Tod von unserem Uli Sckerl. Wir haben einen großen Verfechter unserer politischen Ziele verloren und einen guten Freund. Seine Klarheit und Weitsicht, sein politischer und ethischer Kompass haben uns über viele Jahre geleitet und gestützt. Wir trauern um ihn und vermissen ihn sehr. Wir hören seinen Auftrag an uns und werden uns der Verantwortung stellen."

> Kerstin Treber-Koban, Sprecherin des Klimabündnisses Weinheim: "Lieber Uli, du hinterlässt keine Lücke, sondern einen Krater. Auch in unseren Herzen."

> Erster Bürgermeister Torsten Fetzner: "Uli Sckerl war in der Weinheimer Kommunalpolitik über Parteigrenzen hinaus eine Instanz und in schwierigen Situationen für den Gemeinderat besonders wichtig."

> Der Sprecherkreis des Bündnisses "Weinheim bleibt bunt": "Er war unser Freund, unser Motor, ein Ideengeber und in seiner großen Erfahrung ein Korrektiv zur richtigen Zeit. Sein Rat und seine Einschätzungen, aber auch sein Netzwerk waren für uns von ganz großem Wert."

> FDP-Lokalpolitikerin und Altstadträtin Andrea Reister: "Wir sind erschüttert und sehr traurig. Er wird fehlen. Ruhe in Frieden, lieber Uli."

> Marilena Geugjes, in Weinheim aufgewachsene Heidelberger Stadträtin: "Ich weiß nicht, wie Politik machen geht, wenn Du nicht da bist. Du warst immer da. Ich schätze, ich muss es jetzt rausfinden. Es tut mir weh, dass ich Dir niemals zurückgeben können werde, was du alles für mich getan hast."