Schwetzingen. (vow) Im Prozess gegen drei junge Männer, denen die Anklage zunächst versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen hatte, ist am Freitag vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Mannheim das Urteil gefallen. Der 21-jährige C. muss für dreieinhalb Jahre in Haft. Der 21-jährige K. erhielt eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Der zur Tatzeit 20-jährige G. kam mit zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung davon. Er muss Sozialstunden leisten und Beratungsgespräche führen.

Das Gericht blieb unter den Forderungen des Staatsanwalts, der auf vier, drei und zweieinhalb Jahre Gefängnis plädiert hatte. Die Kammer ist sich sicher, dass das Trio in der Nacht zum Freitag, 21. Februar, einen 51-Jährigen auf dem Schwetzinger Schlossplatz mit Faustschlägen und Tritten, auch gegen den Kopf, schwer verletzt hat. Das Gericht wertete das als gefährliche Körperverletzung, aber nicht als versuchtes Tötungsdelikt. Am letzten Verhandlungstag einigten sich die Angeklagten und das Opfer auf ein Schmerzensgeld in Höhe von 12.500 Euro und eine Schadensersatzzahlung von 1700 Euro. Das Verfahren gegen einen weiteren Beschuldigten im Alter von 19 Jahren war bereits am Mittwoch eingestellt worden.

Für C., der sich auch einer Körperverletzung im vergangenen Jahr in Bensheim schuldig gemacht hat, verlas der Vorsitzende Richter Joachim Bock einen Bericht der JVA Stammheim. Der 21-Jährige sei ein "freundlicher und höflicher Gefangener". Die Verwaltung regte ein Urteil nach Jugendstrafrecht an. Zwei Vertreter der Jugendgerichtshilfe schlugen für G. eine Bewährungsstrafe vor. C. sei von der achtmonatigen Untersuchungshaft "hinreichend beeindruckt". Sie bescheinigten ihm eine positive Sozialprognose.

Oberstaatsanwalt Frank Höhn sah das anders. Die Angeklagten hätten erst vom Opfer abgelassen, als eine Zeugin die Polizei rief. Die Attacke sei eine "massive und schwere Straftat" gewesen. Der 51-Jährige war für ihn ein Zufallsopfer: "Er war zur falschen Zeit am falschen Ort." Die brutale Tat habe durch das Verhalten von C. ihren Lauf genommen. Dieser sei bereits bei einer Fastnachtsfeier in Oftersheim unangenehm aufgefallen: "Mit Alkohol hat er sich nicht im Griff." G. habe zwar Namen genannt, seine eigene Rolle aber verharmlost. Rechtsanwalt Patrick Senghaus als Vertreter der Nebenklage stellte keine eigenen Anträge.

Sein Mandant sei enthemmt gewesen, führte wiederum Verteidiger Steffen Kling aus. K. habe sich jedoch der Polizei gestellt. Ob er wirklich zutrat, sei nicht bewiesen. Eine Bewährungsstrafe sei ausreichend. Verteidigerin Andrea Combé sprach für den Hauptbeschuldigten C. Er habe nach einem verbalen Streit "völlig falsch reagiert". Bei dem "hochdynamischen Tatgeschehen" könne man die Handlungen nicht mehr zuordnen. "Wir wissen nicht, wer wie und mit welcher Wucht zugetreten hat", so Combé. Ein bedingter Tötungsvorsatz habe nicht vorgelegen.

Sie wandte sich gegen den "exorbitant hohen Strafantrag" des Staatsanwalts. C. habe die Verantwortung übernommen, eine weitere Vollstreckung sei nicht notwendig. Eine Jugendstrafe von zwei Jahren zur Bewährung genüge. Verteidiger Patrick Welke plädierte für G. ebenfalls auf eine Bewährungsstrafe. C. und G. sprachen in ihrem letzten Wort unter Tränen von der "prägenden Zeit" in Untersuchungshaft. Was in Schwetzingen geschah, tue ihnen leid.

"Das war ein Vorfall, der einen sprachlos macht, schockiert und ratlos zurücklässt", erklärte Richter Bock in der Urteilsbegründung. Der 51-Jährige habe an diesem Abend nichts getan, doch die Gewalttat habe sein Leben in zwei Minuten "komplett kaputtgemacht". Das Opfer sei in "übler Weise" angegriffen worden. Selbst als der Mann schon am Boden lag, hätten sie nicht aufgehört.

Der Angeklagte C. habe nach seiner Tat in Bensheim einfach weiter gemacht: "Sie haben den Knall nicht gehört." G. habe sich in jener Nacht mitreißen lassen. Das Gericht wird ihn während der dreijährigen Bewährung im Auge behalten. K. wurde nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Er habe heftig zugelangt: "Das Übelste war aber, dass er noch zugetreten hat, als das Opfer schon gekrümmt am Boden lag", so Bock.