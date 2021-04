Rhein-Neckar. (sha/zg) "Wo Erde draufsteht, ist häufig vor allem Torf drin", warnt Christiane Kranz. Auch sogenannte Bio-Erde enthalte oft Torf, den Stoff, aus dem Moore bestehen, sagt die Geschäftsführerin des Naturschutzbundes Rhein-Neckar-Odenwald (Nabu).

Hobbygärtnern rate der Nabu daher, nur Erde mit der Bezeichnung "torffrei" oder "ohne Torf" zum Vorziehen, Pflanzen oder Umtopfen zu verwenden. "So tut man etwas für die Moore und das Klima. Und in aller Regel brauchen die Pflanzen keinen Torf, um gut zu gedeihen", wird Kranz in einer Mitteilung der Organisation zitiert.

Moore hätten für das Klima "fantastische Eigenschaften": Sie binden Kohlenstoff und verhindern damit, dass das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid in die Luft entweicht. Eine einen Meter dicke Torfschicht enthält etwa so viel Kohlenstoff wie sechs 100-jährige Wälder der gleichen Fläche. Aber es dauert rund 1000 Jahre, bis eine solche einen Meter dicke Torfschicht entsteht. Baut man Torf ab, werden große Mengen an Treibhausgasen freigesetzt und beschleunigen den Klimawandel. In Deutschland sind fast alle Moore verschwunden, auch durch den Torfabbau. Mittlerweile werden große Mengen Torf aus anderen Ländern importiert – und die Moore dort zerstört, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Verzicht auf torfhaltige Erde fördert die Artenvielfalt. Tiere und Pflanzen, die im Moor leben, sind hervorragend angepasst. Zu ihnen gehören zum Beispiel der Moorfrosch, seltene Schmetterlinge und Libellen. Mit dem steten Rückgang der Moore besteht für viele Arten die Gefahr auszusterben, weil sie von diesem Lebensraum abhängig sind und an keinem anderen Ort vorkommen können.

Und Torf kann zwar die Durchlüftung des Bodens verbessern, verschlechtert aber die Bodenqualität, weil er extrem nährstoffarm ist und zudem die Bodenversauerung fördert. Wer bewusst in Baumärkten, Gartencenter und Gärtnereien nach torffreier Erde sucht, findet diese in aller Regel. "Oft lohnt es sich, gezielt nachzufragen – oder auch auf das Fehlen hinzuweisen", empfiehlt Kranz.

Eine gute Alternative sei der Einkauf von Humus bei regionalen Kompostwerken in Heidelberg-Wieblingen, Mannheim oder Weinheim. Wer die Möglichkeit hat, könne einen Komposthaufen anlegen und so eigenen Humus produzieren, der den Boden besonders gut belebt und ihm wichtige Nährstoffe zurückgibt.