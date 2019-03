Von Holger Buchwald

Heidelberg. Nach einem tragischen Arbeitsunfall bei Gleisarbeiten zwischen Meckesheim und Eschelbronn, bei dem ein 56-jähriger Mann ums Leben kam, hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg inzwischen gegen einen der Arbeiter einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung erwirkt. Gegen den 44-Jährigen wurde eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen verhängt. Das teilte Tim Haaf, Sprecher der Anklagebehörde, im Rahmen eines Pressegespräches mit.

Der Unfall ereignete sich am 24. März 2018. Die beiden Arbeiter waren gerade damit beschäftigt, neuen Schotter aufs Gleis zu schütten und diesen mit einem sogenannten Schotterpflug zu planieren. Dabei hatten sich aber offenbar im Inneren der Maschine einige Steine verkantet, worauf der 56-Jährige hineinkletterte, um diese wieder zu entfernen. Bei diesem Manöver sollte sein Arbeitskollege die Maschine bedienen. Wie auch schon viele Male zuvor ließen die beiden dabei jedoch alle Arbeitsschutzvorschriften außer acht. Um Zeit zu sparen, schalteten sie den Schotterpflug nicht ab.

Die beiden hatten eine klare Arbeitsteilung: Erst wenn der 56-Jährige im Inneren der Maschine ein Klopfzeichen von sich gibt, sollte sein Kollege eine Klappe des Schotterpfluges öffnen. Doch es kam an diesem Tag im März 2018 zu einem folgenschweren Missverständnis. Der Arbeiter glaubte, das Zeichen zu hören, öffnete die Klappe im Inneren der Maschine, wodurch sein Kollege eingeklemmt und tödlich verletzt wurde.

Dass der 44-Jährige nun "nur" zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt wurde, hängt damit zusammen, dass sein Kollege nach Ansicht der Staatsanwaltschaft erhebliche Mitschuld an dem Unfall hatte. Der Getötete war an diesem Tag der Maschinenführer. Er hatte seinen jüngeren Kollegen auch ausgebildet. Und die beiden hatten offenbar gedacht, dass sie die Situation im Griff hätten, da sie bei den Arbeiten mit dem Schotterpflug ja auch in der Vergangenheit immer so gehandelt hatten.

Am Unglücksort angekommen, stellte der Unfall damals die Feuerwehr vor ein Rätsel. "Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wie das passieren konnte", hatte der Meckesheimer Feuerwehrkommandant René Faul damals im Gespräch mit der RNZ betont. Seine Kollegen seien gegen 16.40 Uhr alarmiert worden und etwa zehn Minuten später am Unfallort eingetroffen. Als sie gehört hätten, dass ein Arbeiter eingeklemmt sei, hätten sie binnen weniger Minuten Teile der Maschine zerlegt und so eine "Trasse" zu dem Verunglückten freigelegt. Als der Notarzt gegen 17.10 Uhr bei dem 56-Jährigen ankam, konnte er jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Unglücksort lag noch knapp auf Meckesheimer Gemarkung. Eine nur weniger Meter entfernt liegende Brücke, die Landwirte nutzen, liegt bereits in Eschelbronn.