Von Wolf H. Goldschmitt

Viernheim/Lampertheim. "Es ist unfassbar, dass das Veterinäramt offenbar auf beiden Augen blind ist", urteilt Edmund Haferbeck über die Behörde des Kreises Bergstraße. Hintergrund der Kritik des Juristen der Tierrechtsorganisation Peta: Seit Monaten reichen die Nachbarn des Viernheimer Züchters Günter H. Anzeigen wegen "tierschutzwidriger Haltung von Pferden" ein, doch bislang schieben die Behörden den Fall auf die lange Bank.

Das Amt bleibt auf Anfrage der RNZ bei der Darstellung, dass die Tiere weder unterernährt seien, noch dass die Koppel des Anwesens an der Weinheimer Straße nur bei Schönwetter genutzt wird. "Ich kann bezeugen, dass die Pferde bis zu zwölf Tage lang nicht aus dem dunklen Stall heraus gekommen sind", erklärt Thomas Weidner, ein direkter Nachbar mit Einsicht auf das Areal. Seine Anzeigen sind bei den zuständigen Stellen ebenso eingegangen wie die Briefe der Tierschützerin Heide Dann. Die Lampertheimerin gibt nicht auf und belegt ihren Kampfgeist mit Schreiben an den zuständigen Veterinär.

Darin weist sie auf zahlreiche Mängel hin. Weil das Geläuf des Züchters ebenso wie der gesamte Hof heruntergekommen sein sollen, müssten die Tiere bei schlechtem Wetter tagelang in einem mit Bretter vernagelten Stall stehen, schreibt Heide Dann weiter. "Es tut mir in der Seele weh, wie diese schönen und stolzen Pferde seit Monaten wieder leiden müssen".

Dabei ist der Beschuldigte beim Kreis Bergstraße kein unbeschriebenes Blatt. Die Tierrettung Rhein-Neckar und die Polizei fanden drei Tiere im August 2018 unterversorgt und in schlechtem Zustand vor. Mit blutigen Wunden und ungepflegten Hufen lagen sie in den dunklen, zu kleinen Boxen. Obwohl der Sommer heiß war, stand ihnen in dem Stall kein Wasser zur Verfügung. Der Halter soll sich uneinsichtig gezeigt und nur gelächelt haben, als er aufgefordert wurde, den Tieren Trinkwasser zu bringen. Als der Landwirt die vorübergehend beschlagnahmten Pferde in Polizeibegleitung wieder abholte, seien die Tiere in Panik geraten, so ein Augenzeuge. Schon Jahre zuvor waren die Zustände auf dem Gelände als erschreckend beschrieben worden - 2009 sei Zeugen zufolge ein Pferd verhungert. Doch auch damals gab es keine Konsequenzen.

Bis heute erklärt das Veterinäramt, dass "das Wohl der Tiere in der Obhut des Bauern nicht gefährdet" sei. Eine Strafanzeige von Peta war von der Staatsanwaltschaft Darmstadt bearbeitet worden. Bereits im Dezember teilte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann in Bezug auf den mit einer Mistgabel verletzten und eingeschläferten Wallach mit, dass eine Straftat nicht nachweisbar sei. Möglicherweise habe der Halter aber eine Ordnungswidrigkeit begangen. Daher sei die Sache an die Ordnungsbehörde abgegeben worden. Hartmann weiter: "Die Einlassung des Beschuldigten, das Pferd habe sich mit seinem Schweif in der Mistgabel verheddert und dadurch die Verletzungen selbst zugefügt, war nicht zu widerlegen. Es gibt keine direkten Zeugen."

Über drei Monate sind seit der Mitteilung der Staatsanwaltschaft vergangen. Diese Woche schreibt der Pressesprecher der zuständigen Behörde des Kreises Bergstraße auf Anfrage: "Die Entscheidung, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird, steht aufgrund einer noch fehlenden Zeugenrückmeldung aus." Heide Dann dazu: "Ein Ende der Qual für die Viernheimer Pferde ist nicht in Sicht".