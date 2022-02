Von Stefan Hagen

Reilingen/Rhein-Neckar. Wegen Serverproblemen sind das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis und seine Außenstellen derzeit weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar. "Wir informieren, sobald die Störung wieder behoben ist", lautete am Montag eine knappe Meldung aus dem Landratsamt, die es aber in sich hatte. Denn vom Ausfall des Systems war auch das als "Drive-in" konzipierte Corona-Testzentrum des Kreises in Reilingen betroffen. Testen war nicht mehr möglich. Auch RNZ-Leser mussten unverrichteter Dinge wieder die Heimreise antreten. Wie war die Lage vor Ort? Die RNZ hat Kreissprecher Ralph Adameit gefragt.

In welchem Zeitraum traten die Serverprobleme auf?

Wegen eines "Baggerbisses" begann am Montag gegen 14 Uhr der Ausfall einer Haupttrasse unserer Rechenzentren. Der Abriss der Fasern geschah aber nicht abrupt, sondern "schleichend". Dadurch sind die sogenannten Redundanzsysteme nicht eingesprungen. Ab circa 18 Uhr waren wieder alle Systeme verfügbar.

Welche Beeinträchtigungen gab es im Reilinger Testzentrum?

Dort mussten wegen der nicht durch den Rhein-Neckar-Kreis verschuldeten EDV-Störung die PCR-Testungen eingestellt werden, weil ab 14 Uhr keine Probensicherheit mehr gewährleistet werden konnte. Daraufhin wurde die Durchführung gestoppt.

Wie viele Kunden, die einen Test vereinbart hatten, waren betroffen?

Im Zeitraum von 14 Uhr bis zur Schließung des Testcenters um 20 Uhr konnten 114 Testanmeldungen nicht durchgeführt werden.

Wie viele Fahrzeuge wurden deshalb vor Ort wieder "heimgeschickt"?

Bis circa 20 Uhr wurden in Reilingen die Insassen von rund 60 bis 70 Fahrzeugen durch die Mitarbeitenden des Testcenters über die Problematik informiert.

Haben die Kunden Verständnis gezeigt oder kam es zu unschönen Vorfällen?

Nach Darstellung der Problematik wurde durchweg Verständnis gezeigt. "Unschöne" Vorfälle ereigneten sich laut unserer Mitarbeitenden vor Ort keine.

Welche Versuche zur Information der Kunden wurden seitens des Landratsamtes unternommen?

Wir haben im Laufe des Nachmittags über unsere Homepage sowie die sozialen Netzwerke informiert. Zusätzlich haben wir telefonisch verschiedene Medien – darunter auch die Rhein-Neckar-Zeitung – mit der Bitte kontaktiert, die Informationen über die EDV-Störung zu veröffentlichen (die Meldung wurde gegen 16 Uhr auf der Homepage der Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlicht; Anmerkung der Redaktion).

Wurde allen Kunden, die vergeblich angereist sind, ein neuer Termin angeboten?

Allen Besuchern wurde die Möglichkeit offeriert, unbürokratisch – also ohne erneute Anmeldung – das Testzentrum am Folgetag, also am Dienstag, erneut anzufahren. Eigens zu diesem Zweck wurde das Personal in Reilingen verdoppelt. Bis circa 12 Uhr am Dienstag konnte etwa die Hälfte der ausstehenden Tests nachgeholt werden.

Gibt es für die vergeblich angereisten Kunden in irgendeiner Form eine Kompensation oder läuft das Ganze unter "höherer Gewalt"?

Wie bereits eingangs geschildert, war die EDV-Störung nicht durch den Rhein-NeckarKreis verschuldet und tritt in dieser Form übrigens auch sehr selten auf – es war in diesem Fall in der Tat "höhere Gewalt".