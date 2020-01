Von Jennifer Reutter

Reilingen.Plüschige Tierkostüme und schaurige Masken, wohin man blickt. Dazu dringen die Töne schriller Rasseln in die Ohren. Zahlreiche Feierwütige prosten sich in der Menge zu. Doch anders als bei anderen Faschingsveranstaltungen blinken an nahezu allen Kostümen und Wagen Lichterketten in warmen Farben. Der dritte Reilinger Nachtumzug hat für die Narren der Region die heiße Phase der Fastnacht eingeläutet.

Insgesamt über 70 angemeldete Gruppen ziehen durch die Ortsstraßen, über 10.000 Gäste sind gekommen, um die Kostüme zu bestaunen und natürlich, um zu feiern. Viele Teilnehmer haben traditionelle Kostüme wie etwa Hexen mit hölzernen Masken gewählt. "Die Freunde vom Rhö’"aus Altlußheim feiern zunächst als Pandabären in der Menge mit, bevor sie sich dem Zug anschließen.

"Es ist einfach immer wieder schön, durch die Straßen zu tanzen", freut sich Tanja Fluhrer. Auch bei allen anderen Umzügen in der Region seien sie und ihre Freunde dabei. Jedoch habe der Reilinger Nachtumzug allein wegen der Lichter jedes Mal eine ganz eigene Atmosphäre.

Nachtumzug in Reilingen - Die Fotogalerie



























Ein weiterer Hingucker sind die beleuchteten Quallenkostüme des Abijahrgangs ’92 des Gauß-Gymnasiums Hockenheim. Das Motto zu ihrer Verkleidung lautet "Aquaman goes bad – auch Unterwasser ist die Hölle los", dazu ziehen sie passenderweise eine große Neptunstatue auf einem Anhänger hinter sich her. Claudia Schmälzle hat sich das Thema gemeinsam mit den anderen Vereinsmitgliedern ausgedacht.

"Mir gefällt es besonders, gute Laune unter den Menschen zu verbreiten.", sagt die Kurpfälzerin. Darüber hinaus sei es immer wieder schön, sich mit ihrem alten Abijahrgang zu treffen und gemeinsam etwas zu planen. Jene Besucher, die am Straßenrand mitfeiern, haben ihren ebenfalls Spaß. Melanie Schäfer und Sohn Silas besuchen die Veranstaltung stets als erste Faschingsveranstaltung im Jahr.

"Der Nachtumzug ist wirklich außergewöhnlich", betont Melanie Schäfer. Ihretwegen könnte die Veranstaltung, die das letzte Mal 2017 stattgefunden hatte, gerne jedes Jahr zum festen Programm in der Gemeinde werden. Silas gefallen die klassischen Hexen- und Teufel-Kostüme von allen am besten. Auch dass, er bei diesem Umzug keine Süßigkeiten sammeln kann, findet Silas nicht schlimm.

Verpflegung gibt es für die Gäste und Teilnehmer an einigen Ständen im Narrendorf, nahe den Fritz-Mannherz-Hallen. Doch einige Reilinger an deren Haus der Umzug vorbeiführt, nutzen die Gelegenheit, um hungrigen oder durstigen Besuchern etwas anzubieten. Marc Sommer und Mathias Krämer verkaufen gemeinsam mit Freunden und Familien Glühwein. Doch die beiden Firmeninhaber aus Reilingen machen das für einen guten Zweck. Die Erlöse kommen einem Kinderhospiz in Mannheim zu Gute. "Wir wollen uns nicht selbst bereichern", sagt Sommer.

Die Idee sei den beiden beim letzten Umzug gekommen, als sie noch als kleine Gruppe von Freunden für sich allein gefeiert hätten. Schon in den nächsten Tagen soll eine Übergabe des Erlöses stattfinden. Auch die Organisatoren der Veranstaltung zeigen sich mehr als zufrieden. Sabine Petzold, die Vorsitzende der Gemeinschaft für Sport und Kultur, lobt die starke Beteiligung der Menschen aus Reilingen und Region: "Beim Umzug mitgelaufen sind 1800 Menschen, während der ganzen Organisation konnten wir auf die Unterstützung der Vereine bauen." Und alles sei friedlich verlaufen.