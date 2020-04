Von Stefan Kern

Schwetzingen. Corona hat auch Auswirkungen auf den "Talk im Hirsch". So ist Gastgeber Rolf Kienle aus dem Palais Hirsch in die Wollfabrik umgezogen und hat sein Talkformat damit ebenfalls digitalisiert. Eingeladen waren aktuell Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl, Pfarrerin Christiane Banse aus Plankstadt, die Ärztin Christina Theobald und der Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann. Ein Quartett, das es bei allen derzeitigen Belastungen auch verstanden hat, Mut zu machen. Sportpsychologe Hermann fasste es sportlich zusammen: "Der Ball wird irgendwann wieder rollen."

Ein Schönreden der Situation sei definitiv nicht angesagt, betonte Pöltl. Dafür sei das Virus zu gefährlich und die Schäden, die im Kontext der Gegenmaßnahmen auftreten, zu massiv. Aber die Maßnahmen seien alternativlos gewesen. Gerade das letzte sonnige Wochenende vor den Einschränkungen, mit einem komplett überfüllten Schlossplatz, habe Zweifel an den Maßnahmen weggewischt. "Da war es viel zu voll." Derzeit könne man die Konsequenzen dieser Tage mit einer Verdoppelung der Infektionszahlen in Schwetzingen gut erkennen. Pöltl, das war nicht zu übersehen, ist sichtlich besorgt.

Noch nie seit 1945 habe es in Deutschland solche Eingriffe in die Freiheitsrechte der Menschen gegeben. Vor allem hinsichtlich der Wirtschaft seien Befürchtungen, dass da ein Fundament beschädigt werde, nicht ganz von der Hand zu weisen. So habe mit "Der Planke" der erste Gastronomiebetrieb in Schwetzingen bereits aufgegeben. Zugleich zeigte sich der Oberbürgermeister begeistert von der Hilfsbereitschaft der Bürger.

"Viele Menschen kaufen nun ganz bewusst Essen zum Mitnehmen, um bei den Gastronomiebetrieben wenigstens für etwas Umsatz zu sorgen." Menschen würden gerade in schwierigen Zeiten zeigen, wie sie aufgestellt seien. Und da sei diese Solidarität auf vielen Ebenen ein hoffnungsfrohes Zeichen. Verstöße gegen das Kontaktverbot gebe es nur vereinzelt, sagte Pöltl. Das Bußgeld sei mit 200 Euro pro Kopf zwar erheblich, aber gerechtfertigt. Beeindruckt von der Solidarität zeigte sich auch Pfarrerin Banse. Ein kleines, aber bezeichnendes Beispiel seien elf Frauen, die sich zusammengetan hätten, um für das Heidelberger Klinikum Schutzmasken zu nähen. "Mich hat das sprachlos und glücklich gemacht."

Eine kleine Erfolgsgeschichte seien auch die Gottesdienste-to-Go. Dabei würden Predigt und Gebete hübsch verpackt und zum Mitnehmen angeboten. Mittlerweile gebe es sogar zwei Ehrenamtliche, die diese Gottesdienste-to-Go den Menschen nach Hause bringen würden. "Es ist eine Art Gottesdienst-Lieferando." Glaube, betont Banse, könne Halt geben. Eine Erfahrung, die sie bei den von ihr angebotenen Trauerspaziergängen mit Menschen, die einen anderen Menschen verloren haben, immer wieder mache. Nicht ganz so zuversichtlich klang dagegen die Fachärztin für Psychiatrie am PZN Wiesloch, Christina Theobald. Für ihre Patienten sei die Isolation sehr schwierig. Die Einschränkungen würden sich deutlich auswirken. Bis dato heiße das vor allem "große Langeweile".

Eine größere Suizidgefahr könne sie momentan noch nicht erkennen. Doch wenn diese Isolation länger anhalte, sei ein steigendes Risiko nicht auszuschließen. "Das Fehlen des sozialen Miteinanders ist schwer auszuhalten." Auch die Angst würde dadurch gesteigert. Ein ganz wichtiges Mittel dagegen sei das Beibehalten von Tagesroutine und Bewegung.

Auch Hans-Dieter Hermann, der das mentale Training der Fußballnationalmannschaft verantwortet, betonte dies. Derzeit gehe es vor allem um Tipps und Tricks, wie man mit dieser Situation am besten umgehe. Über eine Mannschafts-App ist er mit den Spielern in Verbindung und sorgt für Ansprache. Dabei würden viele Sportler hier durchaus als Vorbilder funktionieren.

Sie würden viel Einsatz für ein sehr unsicheres Ziel zeigen und hätten früh gelernt, mit Niederlagen oder Widerständen umzugehen. Und irgendwann werde der Ball wieder rollen. Vielleicht zu Beginn noch ohne Zuschauer, was er nicht Geisterspiel, sondern Fußball pur, nenne, aber irgendwann würden auch die Stadien wieder voll sein.

Info: Der nächste digitale Talk mit Rolf Kienle aus der Wollfabrik findet am Mittwoch, 15. April, ab 18 Uhr mit dem Thema "Schwetzingen hilft" statt.