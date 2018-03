Von Stefan Kern

Schwetzingen. So lebendig und entspannt wie im Palais Hirsch wird die Welt der Wissenschaft selten präsentiert. Verantwortlich dafür war der "Talk im Hirsch"-Moderator Rolf Kienle, der unter dem Motto "Frauen, die forschen" vier Wissenschaftlerinnen einlud, die nicht nur reden konnten, sondern auch wussten, wovon sie sprachen. Lässig erläuterten die Biologie-Professorin Ingrid Herr, die Chefin des Instituts für Plastination und der Körperwelten-Ausstellung, Angelina Whalle, die Linguistin Eva Gredel sowie die Medizinerin und Autorin Franziska Polanski verschiedene Aspekte ihrer Wissensgebiete - und faszinierten damit die Zuhörer.

Den Anfang machte Ingrid Herr, die sich mit Krebsprävention beschäftigt. Sie erklärte, dass der Lebensstil die Lebensdauer maßgeblich beeinflusst: "Zahlreiche Untersuchungen haben jegliche Zweifel beiseite gewischt." Anhand von Studien über die sogenannten blauen Regionen wie Sardinien, Ikaria oder Okinawa, wo man häufig fitte Menschen über 100 Jahren antrifft, bestimmte die Wissenschaft einige Faktoren, die das gelingende Älterwerden zumindest wahrscheinlicher machten, so Herr.

Zu diesen Faktoren gehören: in Bewegung bleiben, eine Aufgabe haben, abends nicht vorm Fernseher, sondern mit Menschen zusammensitzen, wenig Essen, wenig Fleisch, wenig Alkohol, kaum Zucker und nicht rauchen. Bei Fleisch heißt das übrigens höchstens fünf Portionen im Monat, und beim Alkohol gilt maximal ein Viertel Wein pro Tag für den Mann und ein Achtel pro Tag für die Frau. "Diese Verhaltensweisen haben enormen Einfluss. Krebserkrankungen sind nur zu zehn Prozent genetisch ableitbar", sagte Herr. Die Art zu Leben sei wichtiger. Angelina Whalle teilte diese Einschätzung.

"Der Körper eines Erwachsenen ist das Ergebnis seiner Lebensführung. Alles, was man tut, hat Auswirkungen." Diese Erkenntnis könne man in den Körperwelten-Ausstellungen betrachten. Im Gespräch mit Kienle skizzierte Whalle kurz die Geschichte der Plastination und die ihres Mannes, Gunter von Hagens, der im Grund eher zufällig damit anfing. Weder für die Plastination, noch für die Ausstellungen gab es große Pläne. Sicher ist aber, dass das Projekt für Whalle und Hagens mit der Zeit zur Mission wurde. Es gehe um Aufklärung im eigentlichen Sinne: "Hier erkennt sich der Mensch als sterbliches Wesen", sagte Whalle.

In eine komplett andere Richtung ging es mit der Linguistin Eva Gredel, die sich vor allem mit der Sprache im Internet beschäftigt. Anhand von Trollen, dem Onlinelexikon Wikipedia und Begriffen wie Shitstorm erläuterte sie die Veränderung von Kommunikation und Verhaltensformen, was sowohl Chancen als auch Risiken berge. Einfach von Sittenverfall der Sprache zu reden - das führt für die Wissenschaftlerin aus Mannheim nirgends hin. Sie findet: "Mit der digitalen Welt entsteht auch viel Positives." Und Wikipedia stelle das beste Beispiel dafür dar: "Menschen tun sich freiwillig zusammen und teilen ihr Wissen." Natürlich gebe es dabei auch Fehlentwicklungen. Aber diese würden schnell behoben, und das Niveau steige kontinuierlich. Die Behauptung, Sprache leide, trifft ihrer Meinung nach nicht zu.

Schließlich erlebten die Zuhörer mit Franziska Polanski die letzte Dame in diesem Wissenschaftlerinnen-Quartett. Die Medizinerin befasst sich in ihrem neuen Buch mit den Hunden Richard Wagners - ein Ansatz, der zwar verblüfft, aber zu ganz erstaunlichen Einsichten über die Bedeutung des Tieres für den Menschen führt. In der Diskussion übernahm sie beim Thema Einfluss der Lebensführung auf Gesundheit zumindest teilweise die Gegenmeinung.

Natürlich habe das eigene Verhalten Einfluss auf die körperliche Gesundheit, aber das garantiere längst noch nicht alles: "Im schlimmsten Fall führt zu viel Vorsicht eher zu einem Selbstoptimierungswahn, der am Ende schädlich ist." Die Debatte ging dann um Brokkoli, das Wundergemüse im Feld der Krebsprävention, und um die elementare Einsicht, ein Teil der vergänglichen Natur zu sein. Trotz aller Digitalisierung stehe der Mensch in unauflöslicher Beziehung zu ihr. Es war ein spannender Abend mit vier brillanten Forscherinnen.

