Heidelberg. (mün) Kennen Sie das? Sie hören in der Beiz ein bisschen am Nachbartisch bei den Einheimischen zu und verstehen auf einmal nur noch Bahnhof? Dazu muss man nicht in die Ferne schweifen, das kann einem auch in Nordbaden passieren. Auch hier gibt es Worte, von denen man gar nicht glauben will, dass sie unserer Sprache entstammen. Tun sie aber: Unsere Dialekte in der Region sind so vielfältig wie die Menschen. Sie glauben das nicht? Na dann viel Spaß bei unserem dreiteiligen Dialektquiz:

Wer noch mehr zum Thema Dialekt erfahren möchte, dem ist das Buch "Badisch für Anfänger" von Werner Puscher und Thomas Liebscher zu empfehlen, schreibt unser Heimatexperte Gerd Layer. Auf humorvolle und unterhaltsame Art leistet das kleine Wörterbuch zweierlei: Es bringt den Nicht-Badenern die erforderliche Übersetzungshilfe nicht nur fürs „Zammehogge“, und es macht vor allem deutlich, welche Schätze die Mundart parat hält. Dabei ist das auch im Layout pfiffig gemachte Wörterbüchlein so „higedeigseld“, dass „Geflügelte Worte“, „Badisch für Fortgeschrittene“ und das finale Quiz gewiss auch eingesessene Badener mitunter rätseln lassen.

Kein Wunder, kennt man doch in Baden nicht nur eine Mundart, sondern etliche Varianten, für die es wiederum eigene Wörterbücher gibt, wie in Nordbaden z. B. den „Kurpfälzer Wortschatz“ von Rudolf Lehr oder den „Kraichgauer Wortschatz“ von Marliese Echner-Klingmann. Diese Dialekte werden wie das Karlsruher „Brigandedeutsch“ den rheinfränkischen Mundarten zugerechnet. Im südlichen Landesteil, und hier gilt die bei Rastatt in den Rhein fließende Murg als Grenzmarke, klingt es zunehmend allemannisch. Die Spannbreite ist also groß.

„Badisch für Anfänger“ stützt sich auf den Dialekt in den Regionen Karlsruhe und Bruchsal, nennt aber auch Besonderheiten, wie sie nur im Alemannischen und im Kurpfälzischen vorkommen. Dabei lösen die Autoren Werner Puschner und Thomas Liebscher den Anspruch, eine „garantiert vergnügliche Lektüre“ zu liefern, mit leichter Feder ein.

Info: Werner Puschner/Thomas Liebscher, "Badisch für Anfänger", 160 Seiten, mit Karikaturen von Dieter Huthmacher, Langenscheidt Verlag, München 2018, 9,99 Euro