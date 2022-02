Hautpflege nach einer Tätowierung in einem Studio. Tätowieren wird immer beliebter: Bei Leuten zwischen 20 und 30 trägt heute jeder Zweite ein Tattoo. Foto: dpa​

Von Andrea Döring

Ludwigshafen.Ein giftgrüner Drache streckt drohend seine blutrote Zunge aus. Stolz zeigt Tätowierer Stoyon Boskolov auf dem Handy Fotos seiner bunten Werke. "Alles nicht mehr möglich", klagt er in Astrid Kurz’ "Tattooplace" in Ludwigshafen Süd. Die von Corona stark gebeutelte Branche hat ein weiteres Problem seit Anfang Januar. Seitdem gilt "Reach", die Verordnung über "Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Restriktion von Chemikalien". Was das Aus für herkömmliche Tattoo-Farben bedeutete. Boskolov sieht es als kreative Herausforderung: "Wir entwickeln einfach neue Styles." Außerdem laufen die Geschäfte gut.

In Deutschland sind 17 Prozent der Bevölkerung tätowiert – Tendenz steigend. Als bekannt wurde, dass die Verordnung kommt, also Ende vergangenen Jahres, setzte der große Ansturm auf die Studios ein. Die bunten Bilder auf Schulter, Arm oder Rücken sollten noch den letzten Schliff bekommen. Viele Tattoo-Fans hatten keine Angst vor Tattoo-Farben, die als zu wenig erforscht, gesundheitsschädlich, allergieauslösend oder krebserregend gelten. Dagegen begrüßen Hautärzte die neue Regelung. Immer wieder müssen sie tätowierte Menschen behandeln und stoßen dabei auf vermeidbare Probleme.

Auch Stoyon Boskolov musste seine Farben auf Isopropanol-Basis entsorgen. Foto: Döring

"Das Wichtigste ist die Gesundheit unserer Kunden", meint Boskolov, der in Bulgarien Animationskino studiert hat. "Und meine", setzt er hinzu. "Das müssen wir alles entsorgen", bedauert er jedoch und zeigt auf einen Karton mit über 50 kleinen Flaschen. Jede hat 20 Euro gekostet. "Lipstick Red" oder "Sky Blue" steht etwa auf den Etiketten.

Bei den Inhaltsstoffen ist Pflanzliches wie Hamamelis, auf Deutsch "Zaubernuss" zu finden, aber immer wieder auch Isopropanol. Das ist ein Alkohol, der häufig auch in Antiseptika, Desinfektions- und Reinigungsmitteln verwendet wird. Er kann die Augen reizen, die Haut austrocknen und Nervenschäden verursachen. Ist also nicht ganz ungefährlich. Deshalb hat die zuständige Europäische Chemikalienagentur (ECHA) in Helsinki schon 2020 das Verbot beschlossen, nun aber lief die Übergangsfrist aus. Für viele Tätowierer und Farbhersteller kam die Regelung trotzdem überraschend.

"Als Gesetzgeber muss man sich doch bei den Betroffenen erkundigen", wünscht sich Jürgen Löffler vom "Ink Place Tattoo & Piercing Studio" in Oppau. Er handelt auch mit Tattoo-Bedarf. Wie viele andere Tätowierer konnte er die große Nachfrage gegen Ende letzten Jahres gar nicht befriedigen. Aber er findet: "Man kann Menschen doch nicht mit halb fertigen Tattoos rumlaufen lassen." Und noch immer wünscht sich ungefähr die Hälfte der Kundschaft farbige Tattoos, so Boskolov.

Zwar gibt es hierzulande bereits Ersatz für die verbotenen Flüssigkeiten, die meist aus den USA stammen. Die haben aber andere Nachteile. "Die deutschen Farben sind nicht so leuchtend wie die aus Amerika. Und kein Mensch weiß, wie sie reagieren", klagt Löffler. Die Tätowierer sind auf eine schwierige Übergangszeit eingestellt. Etliche Hersteller haben schon neue Mischtöne entwickelt, vielen fehlt aber noch die EU-Zertifizierung. Die wenigen Produzenten, deren Farben schon zugelassen sind, bestimmen nun die Preise. Um etwa das Dreifache sind sie gestiegen. "Die Lockdowns haben vielen das Genick gebrochen. Wie viel Geld sollen wir denn noch ins Geschäft stecken", fragt Astrid Kurz. Auf einige Einnahmen hat sie bereits verzichtet. "Seit Corona gibt es bei mir keine Zungenpiercings mehr", erklärt sie.

Schlechte Erfahrungen mit Farb-Tattoos hat Anja Pritz aus Ludwigshafen-Gartenstadt. Ein Schmetterling auf einer Ranke hat sie sich 2010 in einem anderen Studio stechen lassen. Das Grün der Blätter an der Ranke eiterte heraus. "Danach habe ich auf eine weitere farbige Gestaltung verzichtet", berichtet sie. "Ich finde gut, dass das jetzt überwacht wird", betont Pritz.

Von allergischen Reaktionen, von bakteriellen oder Pilzinfektionen auf frischen Tattoos berichtet Hautärztin Claudia Ilkenhans, die ihre Praxis in Ludwigshafen Süd hat. Bei einem Patienten "explodierte" eine bereits vorhandene Schuppenflechte in dem tätowierten Bereich. Besonders schwer ist auch die Beurteilung von Muttermalen. "Man sieht nicht so genau, ob sie bösartig sind", erklärt die Ärztin.