Rhein-Neckar. (RNZ) Mit heftigen Böen von bis zu 159 Stundenkilometern ist das Sturmtief "Burglind" am gestrigen Mittwoch über Deutschlands Südwesten gefegt. Höchstwerte im Flachland seien in Waibstadt mit 126 Stundenkilometern gemessen worden, meldete der Deutsche Wetterdienst. Ab 118 Stundenkilometer spreche man von einem Orkan. Trotz dieser heftigen Werte ist die Rhein-Neckar-Region offensichtlich vergleichsweise glimpflich davon gekommen.

In Mannheim blieben sicherheitshalber der Luisen- und der Herzogenriedpark geschlossen. Der Zoo in Heidelberg hatte hingegen geöffnet. In Ludwigshafen wurden vorsorglich alle Friedhöfe, der Ebertpark, der Maudacher Bruch und der Stadtpark gesperrt. Die Stadt Landau warnte vor herabfallenden Ästen in Parks und auf Spielplätzen.

Im Rhein-Neckar-Kreis hatte es der Sturm besonders auf Walldorf abgesehen: "Eine richtig starke Bö ging morgens durch die Stadt, über zehn Minuten hat der Wind gepfiffen", berichtete der stellvertretende Feuerwehrkommandant Thorsten Plachta.

Die Wehr musste anschließend mit 25 Einsatzkräften insgesamt zehn Mal ausrücken, überwiegend wegen umgestürzter Bäume. Nur einmal wurde es heikel: Eine Kiefer war auf eine Stromleitung gestürzt, die Walldorfer Stadtwerke mussten in einem Gebiet nahe dem Astorhaus einige Zeit den Strom abstellen, damit die Wehr den Baum fällen konnte.

Der Gutshof Langenzell in Wiesenbach verwandelte sich gestern Vormittag kurzzeitig zu einem "Wasserschloss". Die Wege und Straßen rundherum waren aufgrund einer überlasteten Abwasserleitung überschwemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesenbach half dabei, die Wassermassen abzupumpen.

In Epfenbach löste "Burglind" eine Schlammlawine aus, die die etwas abschüssige, verkehrsberuhigte Straße, das "Kreisental", die mitten hinein in die Ortsmitte führt, heimsuchte. Die Feuerwehr war von den frühen Morgen- bis in die Mittagsstunden damit beschäftigt, die Straße und die Kanalschächte zu säubern und vollgelaufene Keller auszupumpen. Auch in den Rohbau des Rathauses, das derzeit saniert wird, drang Wasser ein, jedoch nur in einen kleinen Vorraum.

Im Rhein-Neckar-Kreis hat der Sturm zudem überall in den Wäldern seine Spuren hinterlassen. "Doch glücklicherweise ist der Schaden im Kreisgebiet auf den Wurf von Einzelbäumen und Baumgruppen sowie Ast- und Kronenbrüche begrenzt", teilte das Kreisforstamt mit. Einzelne Straßen seien wegen umgestürzter Bäume am Vormittag zeitweise gesperrt worden - unter anderem die Kreisstraße zwischen Hirschhorn und Schönbrunn.

Das Betreten der Wälder sei noch sehr gefährlich, denn häufig würden Bäume erst mit Verzögerung nach einem Sturm umkippen, warnt das Kreisforstamt. Man rate deshalb bis mindestens Mitte nächster Woche von Waldspaziergängen ab.

An der Bergstraße stürzten Bäume auf Straßen. In Bensheim zertrümmerte ein umfallender Baum das Dach eines Hauses. Auch in Hirschhorn, Wald-Michelbach, Mörlenbach und Neckarsteinach must die Feuerwehr umgestürzte Bäume von Straßen entfernen. Der Bahnverkehr auf der Strecke von Kaiserslautern nach Ludwigshafen wurde wegen Sturmschäden eingestellt. Zwischen Worms und Frankenthal stürzten am Morgen Bäume auf die A 61. Auf der A 6 zwischen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim lagen Verkehrsschilder und andere Gegenstände auf der Fahrbahn.

Auch in Heidelberg ist ein Baum in der Innenstadt umgestürzt. Außerdem hat der Sturm in der Heidelberger Bahnstadt mehrere Bauzäune umgeweht, meldet die Polizei. Auf der A 5 an der Ausfahrt Walldorf/Wiesloch stürzte ein Baum auf den Verzögerungsstreifen - es kam deshalb aber zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Wegen des durchziehenden Sturmtiefs ist am Morgen in mehreren Gemeinden in der Südpfalz vorübergehend der Strom ausgefallen. Das teilten die Pfalzwerke mit. Nach Angaben des Stromversorgers seien vor allem die Höhenlagen des Pfälzer Waldes betroffen. Dort habe der Sturm Bäume entwurzelt, die teilweise auf die Stromleitungen gefallen seien.