Der Verkehr brach nicht zusammen. Geduld war trotzdem gefragt, wie in Mannheim auf der B 38 in Richtung Innenstadt. Foto: Gerold

Mannheim/Rhein-Neckar. (cab) Autofahrer mussten vor allem am Mittwochmorgen im Berufsverkehr viel Geduld mitbringen: "Aber das große Chaos blieb aus", sagte Polizeisprecher Dieter Klumpp auf RNZ-Anfrage. Dieses war befürchtet worden, weil die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) streikte. Im Verkehrsgebiet der RNV fuhren weder Busse noch Bahnen.

Betroffen davon waren vor allem die Stadtgebiete von Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sowie die Bahnlinie 5 zwischen Weinheim, Heidelberg und Mannheim. RNV-Kunden stiegen deshalb aufs Auto um, wenn das Fahrrad oder der Fußweg keine Alternativen waren. Aber, so Klumpps Eindruck: "Viele Arbeitnehmer haben sich auf den Verkehr eingestellt." Also ging auf den Straßen noch was.

Allerdings sei es voller als sonst gewesen auf allen Hauptrouten des Berufsverkehrs, so der Polizeisprecher. Etwa auf der B 37 aus Richtung Mannheim, auf der L 600 /B 535 aus Richtung Schwetzingen, auf der B 44 aus Lampertheim kommend, sowie auf der B 36 /37 aus Ludwigshafen. Auch auf der B 38 zwischen Weinheim und Mannheim war mehr los als üblich: "Und auf der A 656 zwischen Mannheim und Heidelberg steht man an der Brückenbaustelle bei Friedrichsfeld im Moment sowieso immer", sagte Klumpp. Da sei es auf etwas mehr Verkehr nicht angekommen. Gegen 9 Uhr sei es auf den Straßen am dichtesten gewesen. Danach hätten sich die Staus sukzessive aufgelöst.

In der Mannheimer Innenstadt verschärfte in den Morgenstunden vor allem die Demonstration der Gewerkschaft Verdi die Verkehrslage: "Schon vor 7 Uhr ging es los", so Klumpp. Demonstrationszüge bewegten sich auch vom Hauptbahnhof und dem Sitz der RNV in der Schwetzingerstadt in Richtung Paradeplatz: "Das hat nicht gerade zur Entspannung im Verkehr beigetragen", so Klumpp.

Ansonsten sei die Demonstration aus polizeilicher Sicht aber völlig ruhig verlaufen. Für den Nachmittag rechnete der Polizeisprecher mit keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Am Donnerstag ab 3 Uhr sollen Busse und Bahnen der RNV wieder planmäßig fahren.