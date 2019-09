Von Volker Knab

Plankstadt. Der Straßenfestlauf in Plankstadt wird immer beliebter. 169 Läufer nahmen teil. Damit wurde die Anmeldezahl von 160 Teilnehmern vom Vorjahr noch einmal gesteigert, nachdem es beim ersten Mal im Jahr 2017 nur 70 Läufer gewesen waren. Beim Funlauf begeisterte die Themen-Kostümierung "Wikingerschiff" die Zuschauer am Streckenrand.

Ein herrlicheres spätsommerliches Wetter hätten sich die Veranstalter von der Turn-, Leichtathletik und Badminton-Abteilung der Turn- und Sportgemeinde (TSG) Eintracht Plankstadt 1890 für die Sportveranstaltung kaum wünschen können. Organisator Björn Then-Bergh von der TSG gab am Samstagvormittag das Startsignal für den Funlauf zum Auftakt des Lauftags. Der wurde übrigens, ebenso wie die Schüler- und Bambiniläufe, nicht gewertet. Für Heiterkeit sorgte das "Wikingerschiff", ansonsten war die Kostümierung eher spärlich. Beim Funlauf stellten die "Bachanten" mit acht Mitgliedern das größte Lauf-Team.

Die Distanz des Funlaufs erstreckte sich über vier, beim anschließenden Hauptlauf über zehn Kilometer. Die Schüler mussten eine Distanz von 1,2 Kilometern und die Bambini von 400 Metern zurücklegen. Dabei wurden sie von den Zuschauern angefeuert, die nach und nach zum Straßenfest strömten. An einer Zwischen-Etappe reichten Helfer Wasser. Rund 35 Mitglieder der TSG-Abteilung waren im Einsatz.

"Das geht doch so nicht!", war seitens der Helfer gerade an der Zwischen-Etappe immer wieder zu hören, weil Fahrzeuge trotz Sperrung auf die Strecke fuhren. Apropos Unzufriedenheit mit der Verkehrssituation: Den Straßenfestlauf hatten Anwohner der Jahnstraße genutzt, um mit einer Kreide-Malaktion auf die dort geltende Tempo-30-Zone hinzuweisen, die ihrem Empfinden nach viel zu oft von Autofahrern ignoriert wird. "Das unterstützen wir natürlich", betonte Björn Then-Bergh. Schließlich müssten Kinder und Jugendliche sicher zu den an der Jahnstraße gelegenen Sportstätten der TSG gelangen.

Die Mühe hatte sich für das Vorbereitungsteam gelohnt: Beim Hauptlauf wurde sowohl bei den Damen wie bei den Herren jeweils ein Streckenrekord über die Distanz der zehn Kilometer erzielt. Das schnellste Team kam vom TSV 05 Roth.

"Wir konnten uns noch einmal leicht steigern", zog Björn Then-Bergh erfreut Bilanz über die gesteigerte Beteiligung und betonte: "Egal wie es mit dem Straßenfest in Plankstadt weitergeht, die Turn-, Leichtathletik und Badminton-Abteilung der TSG Plankstadt wird im nächsten Jahr in jedem Fall wieder eine Laufveranstaltung auf die Beine stellen." Mit der Siegerehrung, die dann im Beisein von Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher und Vertretern der Partnergemeinden in einem würdigen Rahmen vollzogen wurde, ging dann die Sportveranstaltung in das Plankstadter Straßenfest auf dem Festplatz über.

Info: Die Ergebnisse der einzelnen Läufe sind auf der Homepage der TSG Plankstadt abrufbar.