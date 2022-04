Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Ohne eine Aufwertung des Geländes der ehemaligen Patrick-Henry-Village (PHV) zu einem künftigen Heidelberger Wohngebiet und Wirtschaftsstandort würde es die Überlegungen zu einer Straßenbahnverbindung zwischen Heidelberg und Schwetzingen wohl gar nicht geben. Ganz besonders nicht, seit die Bürger in Plankstadt einer Weiterführung der Straßenbahnlinie mitten durch ihren Ort in einem Bürgerentscheid 2014 eine deutliche Absage erteilt haben.

Deshalb werden jetzt Vorschläge diskutiert, die eine Anbindung Schwetzingens an eine Straßenbahnlinie nach Heidelberg unter Einschluss einer Linienführung über das Patrick-Henry-Village vorsehen. In der jüngsten Sitzung des Schwetzinger Gemeinderats wurden die Räte jetzt darüber informiert, dass zwei Streckenführungen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersucht werden.

Eine Überlegung (Variante Eppelheim) führt die Straßenbahnlinie, die bisher in Eppelheim endet, weiter und tangiert die Gemeinde Plankstadt nur am nördlichen Ortsrand. Auch PHV bleibt dabei aber weitgehend außen vor. Kritisiert wird diese "Plankstadter Ortsumfahrung" wegen der vermeintlich geringen Attraktivität für Plankstadter Fahrgäste, weil sie erst zum Ortsrand kommen müssten. Angekommen in Schwetzingen, führt die Straßenbahnlinie dann von Norden her kommend entlang der S-Bahn-Linie bis zum Schwetzinger Bahnhof.

Eine Weiterführung zum Schwetzinger Schlossplatz ist nach der dortigen Umgestaltung des Verkehrsflusses mit einer Zone, in der alle Verkehrsteilnehmer dieselben Rechte genießen – vom Fußgänger über Fahrradfahrer bis zu Autos mit Schrittgeschwindigkeit – nicht mehr denkbar. Dem hat auch Oberbürgermeister René Pöltl längst eindeutig eine Absage erteilt.

Eine alternative Variante (Variante Maulbeerallee) käme vom Heidelberger Neuenheimer Feld über die Montpellierbrücke und den Pfaffengrund quer über die Freiflächen am Plankstadter Südrand bis Schwetzingen. Der Verlauf innerhalb Schwetzingens ist jedoch noch völlig offen. Eine gestrichelte Linie in den Plänen signalisiert, dass in diesem Bereich noch nicht einmal annäherungsweise konkrete Linienverläufe angedacht werden.

Eine Untervariante der Maulbeervariante biegt im Heidelberger Pfaffengrund nach Süden ab und durchläuft die künftige Bahnstadt. Allerdings nur bis zur B535, wo ein Park-and-Ride-Parkplatz vorgesehen ist. Die Straßenbahnlinie würde hier enden. Eine Straßenbahnanbindung an Heidelberg wäre das also nicht. Eher eine Kompromisslösung mit Mischverkehr Auto und Bahn oder Bus und Bahn.

Die jetzt angestrebte Machbarkeitsstudie soll sowohl die technische Machbarkeit als auch die geschätzte Wirtschaftlichkeit überprüfen. Zu Letzterer gehören zwingend die geschätzten Nutzerzahlen der künftigen Linie dazu.