Von Anton Ottmann

Dielheim. Im stockkatholischen kleinen Dielheim (2400 Einwohner) konnte sich die Idee des Nationalsozialismus nie so richtig durchsetzen. Bei den letzten freien Reichstagswahlen im März 1933 kam die NSDAP gerade auf 18 Prozent der Stimmen. Auch nach der Machtergreifung war es nicht üblich, auf der Straße mit "Heil Hitler" zu grüßen, die SS spielte im Dorf keine Rolle, und der "Nazi-Bürgermeister" weigerte sich lange Zeit, "Erbkranke" zur Sterilisation zu melden.

Und doch gab es auch in Dielheim Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, wie im Heimatbuch von Harald Gomille (Band 2) nachzulesen ist. Die hier geborene Gertrud Eckstein wurde als "Zigeunerin" im KZ Auschwitz ermordet. Als das Kloster von Gustav Hartmann aufgelöst wurde, kam er nach Hause und arbeitete in einer Dielheimer Zigarrenfabrik. Eines Tages wurde er von der Gestapo ohne Angabe von Gründen verhaftet, in das KZ-Sachsenhausen gebracht und kam dort ums Leben. Anton Kolb wurde als Patient im Psychiatrischen Landeskrankenhaus nach Hadamar transportiert und ermordet.

Ein Verwandter von Gottfried Knopf hat diese „Gräberkarte“ im Internet entdeckt. Repro: aot

Ein besonderer Fall ist Gottfried Knopf (1912 – 1941). Er war in den menschenverachtenden Kategorien der Nationalsozialisten kein Jude und kein "Zigeuner", gehörte weder der kommunistischen Partei noch den Zeugen Jehovas an und er war nicht behindert. Er landete in einer Strafkompanie der Wehrmacht, weil er, geprägt von einem religiösen Elternhaus und aus tiefster Überzeugung, seine Kritik am "Militarismus des NS-Regimes" lautstark geäußert hatte. Schon der für seinen Wortwitz bekannte Vater, der eine Schreinerei und einen "Kolonialwarenladen" betrieb, kritisierte gerne das Regime. Seine "Sprüche" über Hitler und die Parteigrößen machten in Dielheim die Runde, ohne dass ihm etwas passierte. Man wollte schließlich nicht in den Ruf kommen, einen angesehenen Mitbürger ins KZ gebracht zu haben.

Etwas anders lag die Sache bei seinem Sohn Gottfried, von Beruf Kaufmann, der als "übergescheit" galt. Dass er überall und vor allem mit den örtlichen NSDAP-Größen über die Sinnlosigkeit des Krieges diskutierte, kam selbst bei Gegnern des Regimes, die durchaus vom Endsieg und einem "Großdeutschen Reich" träumten, nicht gut an. Er wurde angezeigt und vermutlich 1940 zu einer Haftstrafe im Militärgefängnis "Fort Zinna" in Torgau (Sachsen) verurteilt.

Die Urteilsbegründung ist nicht bekannt, es konnte sich aber nur um "Wehrkraftzersetzung" handeln, ein Vergehen, unter das jede regimefeindliche politische Äußerung fiel und das mit drakonischen Strafen, bis zur Hinrichtung, geahndet wurde. Ab 1936 war "Fort Zinna" zum größten von acht Wehrmachtgefängnissen des Deutschen Reichs ausgebaut worden.

Dort saßen Kriegsdienst- und Befehlsverweigerer, Deserteure, wegen krimineller Delikte verurteilte Soldaten der Wehrmacht und Angehörige des deutschen und europäischen Widerstandes ein, aber auch Zivilisten wegen politischer Vergehen und zwangsverpflichtete Soldaten aus Luxemburg, Polen und Frankreich (Elsass und Lothringen), die sich dem Kriegsdienst für den Feind Deutschland entzogen hatten.

Der Alltag der Häftlinge war geprägt von zehn- bis zwölfstündiger Arbeit und ständigem Hunger. Hinzu kamen stundenlange Exerzierübungen, quälende Schikanen und unmenschliche Strafen bei angeblichen Disziplinarverstößen. Selbstmorde waren an der Tagesordnung. Das Leben dort wird von Kurt Kohlschein in seiner Veröffentlichung geschildert. Danach waren zwölf Mann in einer kleinen Zelle untergebracht, in der auch die Notdurft verrichtet wurde. Wollte man ein Stück Brot für den nächsten Tag aufheben, musste man es bei sich tragen, sonst wäre es gestohlen worden. Wenn ein Häftling beim morgendlichen Appell die Mütze nicht gerade genug gerichtet hatte, wurde ihm das Essen entzogen.

Sonstiges "Fehlverhalten" wurde meist mit "Dunkelkammer" bestraft, auch Prügel waren üblich. Bei der geringsten Nichtbeachtung eines Befehls kam man auf Betreiben des zuständigen Unteroffiziers vor ein Sondergericht, das fast nur Todesurteile aussprach. Der Gefangene lebte rund um die Uhr in Todesangst. Etwa 60.000 Häftlinge der Wehrmacht waren während des Zweiten Weltkriegs in Torgau inhaftiert. Für viele, so auch für Gottfried Knopf, war es aber nur ein Durchgangslager. Ein Verwandter fand kürzlich über ein Wehrmachtsportal dessen "Gräberkarte". Daraus geht hervor, dass Knopf vor seinem Tod in der Wehrmachts-Gefangenen-Abteilung in Obertraubling bei Regensburg untergebracht war, einer Unterabteilung von Torgau. Die Gefangenen arbeiteten dort in den Messerschmitt-Flugzeugwerken.

Nach der "Gräberkarte" starb Gottfried Knopf am 3. November 1941 im Alter von 29 Jahren durch Selbstmord. Nach Meldung des Standortkommandanten hatte er sich im Lazarett in Regensburg erhängt. Er wurde am 9. November in Dielheim beerdigt.

Seine Schwester Camilla Knopf, die später an der Universität lehrte und über die die RNZ schon ausführlich berichtete, bezweifelte den Suizid ihres Bruders, sie konnte sich das wegen seiner tiefen Religiosität nicht vorstellen. Außerdem habe man bei der Öffnung des Sarges, die eigentlich verboten worden war, festgestellt, dass der Leichnam von Hämatomen übersät war. Für sie sei es wahrscheinlicher gewesen, dass ihr Bruder an körperlichen Misshandlungen gestorben war.

Sicher ist, dass Gottlieb Knopf in einem Militärgefängnis der Wehrmacht unvorstellbar grausam gequält worden und ums Leben gekommen ist, nur, weil er seine kritische Meinung öffentlich geäußert hatte. Sein Schicksal ist eine Mahnung für diejenigen, die vermeintliche oder tatsächliche Missstände in unserer freiheitlichen Demokratie mit denen der Diktatur des Dritten Reiches vergleichen.