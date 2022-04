Von Marion Gottlob

Speyer. Eigentlich sollten sie glücklich sein. Der höchste Punkt ist geschafft. Brennerpass. Jetzt geht es nur noch bergab bis Rom. Doch hoch in den Alpen ist die Stimmung im Keller. Ina hat ihren Regenschutz vergessen und steht nun durchnässt und ausgekühlt am Berg. Anja und Sabine sind einfach nur erschöpft vom Anstieg, der hinter ihnen liegt. Erst als etwas später die Sonne wieder herauskommt, wärmen sich auch wieder die Gemüter.

Solche Krisen-Momente im Urlaub sind als Anekdote heiter. Aber nur zu oft können sie zum Ende einer jahrelangen Freundschaft führen. Bei Anja Lothschütz (53) aus Weinheim und ihren zwei Freundinnen Sabine Zimmermann (54) aus Glan-Münchweiler und Ina Bartenschlager (54) aus Kaiserslautern ist das nicht so. Im Gegenteil. Die Erfahrung der eigenen Grenzen und des Miteinanders auch in Krisen hat ihre Freundschaft vertieft. Anja: "Wir richten uns nach dem schwächsten Glied im Trio. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht."

Doch alles von Anfang an. Anja, Sabine und Ina sind in der Westpfalz aufgewachsen und haben gemeinsam das Abitur gemeistert. Danach starteten sie in Ausbildung, Studium und Karriere. Ihre Wege trennten sich. Regelmäßig aber trafen sich die "Mädels" zum Quatschen. Bei einem dieser Treffen erzählt Ina dann, dass sie sich für den Pilgerweg nach Santiago de Compostela interessierte – und die Freundinnen werden hellhörig. "Wir hatten uns Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere Schulfreundschaft mit neuem Leben füllen könnten", erzählt Anja. "Damit wir nicht nur von der Vergangenheit schwärmen, sondern gemeinsam etwas Neues erleben. So entstand die Idee zu unseren gemeinsamen Radtouren."

Anja hat nach dem Abi und einer Karriere in der freien Wirtschaft in Weinheim ihr eigenes Unternehmen gegründet. Geradelt ist sie schon immer viel: "Fit und fröhlich muss man sein." Ihre erste große Radtour unternahm sie mit ihrem damaligen Partner durch Irland. Die Partnerschaft blieb auf der Strecke, aber Anja hatte ihre Liebe für das Reisen per Pedale entdeckt.

Sabine ist schon früher gerne mit dem Rad zur Schule gefahren. Nach dem Abi machte sie eine Banklehre, studierte Betriebswirtschaftslehre und arbeitet heute in einer Führungsposition in einem Geldinstitut. Sie sagt: "Ich bin gerne in Bewegung." Mit Anja war sie schon mehrfach auf dem Rad unterwegs. Neu war das Thema Rad nur für Ina. Sie hat neben ihrem Beruf als Lehrerin ein Atelier. Aber das Radeln war nicht ihr Ding. Das hat sich inzwischen geändert, sodass sie sogar zwei Jahre lang auf das Auto verzichtet hat. Nur mit einem kann sie sich nicht anfreunden: Radlerhosen. Sie sitzt grundsätzlich mit Sport-Rock auf dem Sattel.

Die erste Dreier-Tour fand 2005 in Südfrankreich statt. Zum "Aufwärmen". Täglich ging es von St. Rémy 20 bis 50 Kilometer durch die heiße Provence. Kein Schatten, rauf und runter und so heiß, dass die Reifen bei 42 Grad Celsius in den flüssigen Asphalt einsanken. So war das Trio bereit für größere Touren.

Die Freundinnen schmiedeten einen Plan: Alle europäischen Pilgerwege in Etappen radeln. Als erste Herausforderung wurde der berühmte Jakobsweg nach Santiago de Compostela gewählt und in fünf Etappen bewältigt. Um die Heerscharen von Wander-Pilgern zu umgehen, wählten sie die weniger bekannte Nordroute am Atlantik. In Santiago de Compostela angekommen, besuchten sie die Kathedrale und erhielten die Urkunde. Ein ergreifender Moment.

Eine der vielen Stationen in Frankreich: Ina Barten-schlager, Sabine Zimmermann und Anja Lothschütz (v.l). Grafik: RNZ-Repro

Start für jede Pilgerstrecke ist immer der Dom von Speyer. Anja sagt: "Jede zündet ein Kerzlein an, dann geht es los." Manchmal radeln sie direkt vom Dom ab, manchmal geht es erst per Zug zum Etappen-Anschluss. Gefahren wird auf "normalen" Rädern, mit Gangschaltung, aber ohne Elektroantrieb oder sonstigem Schnick-Schnack. Im Gepäck haben sie zwei Outfits. Funktionskleidung, die man abends per Hand waschen kann – Reisen mit leichtem Gepäck.

Die zweite große Pliger-Tour führte nach Rom. Die drei Freundinnen bleiben auch auf dem steilsten Stück im Sattel. Absteigen ist keine Option. In Rom erlebten sie allerdings ein ganz eigenes Abenteuer. Nicht sicher, ob die Räder für den Rückflug verpackt werden müssen, klapperten sie den ganzen Tag Geschäfte ab, um Kartons zu sammeln. "Daraus haben wir Verpackungen geklebt – um abends am Flughafen zu erfahren, dass man die Räder dort auch einschweißen kann."

Auch wenn das Trio den uralten Pilger-Wegen folgt, so haben die Frauen kein spirituelles Motiv. Sie sagen mit einer Stimme: "Es geht um die Freude und die Freundschaft." Und doch ergeben sich auf der Tour Gelegenheiten zum Nachdenken und zum Gespräch – über Gott und die Welt, Wechsel im Beruf, Trennung und Tod. Anja: "Das kann man nicht planen. Es entsteht einfach."

Der Weg ist das Ziel: Dazu gehören auch die vielen, vielen Begegnungen. Als eine Radlerin einen Platten hat, helfen spontan zwei englische Radler. "Ruckizucki war der Reifen gewechselt." Auf der verzweifelten Suche nach einer Möglichkeit zur Übernachtung finden sie ein einsam gelegenes Hotel. Als sie die Zimmer beziehen, ist ihnen schon etwas mulmig. Aber dann kocht der Eigentümer für sie ein wunderbares Menü. Später kommen noch andere Gäste hinzu – und es wird einer der lustigsten Abende der Tour. Auch überraschende Einladungen zur privaten Übernachtung haben sie dankend angenommen und heute noch in bester Erinnerung.

Immer im Gepäck haben die Radlerinnen Karten. Und trotzdem kommt es vor, dass sie sich verirren. Doch egal, ob es um Übernachtungen, das nächste Lokal, den Weg oder Pannen am Rad geht – Hilfe, herzliche Begegnungen und manchmal auch ein Stück Wegbegleitung sind nie wirklich weit entfernt.

Apropos Handy und Internet: Eine einzige Tour haben die drei Abenteuerinnen mit Google-Maps geplant und durchgeführt – und jeden Tag morgens per Internet die nächste Übernachtung gebucht. Heute sind sie sich einig: "Das machen wir nicht mehr." Das Handy ist sicherlich gut für Notfälle. Aber ansonsten möchten sie wieder anhand von Papier-Karten unterwegs sein. Und – sie möchten wieder abends spontan nach Möglichkeiten für Übernachtung und Einkehr Ausschau halten. Anja erklärt: "Wir möchte wieder dem Zufall Raum geben – schauen, was uns im wahrsten Sinne des Wortes zufällt." Und Ina fügt hinzu: "Das Hier und Jetzt ist entscheidend." Sabine findet: "Ohne Mails und Posten von Fotos konzentriert man sich wieder auf das Radeln."

In diesem Jahr geht es weiter Richtung Norden bis zum Etappenziel Göteborg. Und auch diese Tour startet – wie immer – am Dom von Speyer. Mit drei Kerzchen und der Bitte für eine gute Tour.