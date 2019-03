Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Demokratie auf der Ebene der Kommunen wird schwieriger. Insbesondere Bürgerentscheide, wie kürzlich in Freiburg, bei dem eine Mehrheit der Bürger für eine neue Wohnstadt mit rund 15.000 zukünftigen Einwohnern gestimmt hat, drücken zwar den Bürgerwillen aus - allerdings oft nur den Willen der unmittelbar Betroffenen.

Auch in Freiburg habe sich in der Analyse ein Nimby-Effekt (Nimby - Not in my backyard - Nicht in meinem Hinterhof) gezeigt, so Gudrun Heute-Bluhm, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des baden-württembergischen Städtetages und bis 2014 Oberbürgermeisterin von Lörrach, in Schwetzingen. In der Spargelstadt tagte der Rechts- und Verfassungsausschuss des Städtetages mit 18 Mitgliedern. Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl ist dem Gremium als Jurist seit sechs Jahren als Gast beigeordnet. Der Ausschuss besitzt kein politisches Mandat und kann daher auch keine bindenden Beschlüsse fassen.

Doch die Meinungstendenz in Bezug auf Bürgerentscheide ist deutlich. Es bestehen Bedenken, dass die Demokratie ausgehebelt werden könnte. "Wir haben Sorge, was aus unseren Gemeinderäten werden soll", sagte der Emmendinger Oberbürgermeister Stefan Schlatter. "Unsere Gemeinderäte sind schließlich auch Bürger, die sich ehrenamtlich für ihre Stadt engagieren und die als Vertreter von unseren Bürgern gewählt wurden", betonte der Oberbürgermeister. Der Beteiligungsprozess der Bürger sei durch Bürgerentscheide nicht besser geworden", glaubt Schlatter.

Auch Pöltl steht solchen Bürgerentscheiden eher kritisch gegenüber. "Wir haben in Schwetzingen noch keinen gehabt. Wir möchten mit Bürgerinformationen den Kreis derer erweitern, die wir erreichen wollen. Aber oft kommen immer nur dieselben engagierten Leute. Das ist gar nicht negativ gemeint. Aber eine einzelne Stimme eines Bürgers ist nicht mehr wert, als die Stimme eines repräsentativ gewählten Gremiums." Bürgerbeteiligung ist unbedingt erwünscht. Aber es gebe in der Bürgerschaft oft auch widerstreitende Interessen. "Da kommt eine Familie mit Kindern in eine Info-Veranstaltung", schildert Pöltl eine Situation, die er selbst erlebt hat. Es geht um zu schaffenden Wohnraum.

Die Anwohner wollen das nicht. Da kommen die Familien, die ihre beengte Situation vor Augen führen. "Wir brauchen das Wohngebiet mit den neuen Wohnungen doch", sagen sie. Fortan gab es keine Argumente mehr der bisherigen Nein-Sager. "Da war Schluss mit der Diskussion. Aber solche Leute kommen viel zu selten in solche Veranstaltungen", bedauert Pöltl. "Da haben die viel zu viel Angst davor", ergänzt Schlatter.

Weitere Themen in der Sitzung des Ausschusses waren die zukünftige Struktur der integrierten Leitstellen in Baden-Württemberg. Man erwarte, dass das Land seiner finanzpolitischen Verantwortung dabei gerecht werde. Auch in den Leitstellen der Feuerwehr soll endlich die Digitalisierung einziehen, fordern die Vertreter des Städtetagausschusses.

Und in den Rathäusern soll die Digitalisierung ebenfalls voran getrieben werden. Vor allem der Service-Bereich in den Verwaltungsleistungen könne dadurch vereinfacht und beschleunigt werden. Das soll aber nichts daran ändern, dass das digitale Rathaus ein Rathaus bleibt, in das man als Bürger hinein gehen kann", so Heute-Bluhm.

Aus der Region sitzen Christian Specht (Mannheim), Michael Jann (Mosbach) und Markus Genthner (Walldürn) im Rechts- und Verfassungsausschuss des Städtetags Baden-Württemberg. Als Gäste waren Klaus Melvius und Georg Belge (beide Heidelberg) und René Pöltl (Schwetzingen) dabei.