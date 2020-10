Rhein-Neckar. (sha/zg) Diese Bilanz kann sich wahrlich sehen lassen und wird die Umwelt freuen: 562 Teams mit insgesamt 6112 Teilnehmern haben im Rahmen der Aktion "Stadtradeln" vom 20. September bis zum 10. Oktober im Rhein-Neckar-Kreis über 1,1 Millionen Kilometer zurückgelegt. Damit haben die Radfahrer rund 27 Mal den Äquator umrundet und rund 162 Tonnen CO2 vermieden. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Gemeinsam mit 45 kreisangehörigen Kommunen hatte sich der Landkreis in diesem Jahr zum dritten Mal der internationalen Aktion des Klima-Bündnisses angeschlossen, um einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Landesweit liegt der Rhein-Neckar-Kreis in seiner Einwohnerklasse und gemessen an den absoluten Radkilometern nach dem Landkreis Ludwigsburg auf dem zweiten Platz.

"Ich freue mich, dass wir die Erfolge von letztem Jahr trotz der Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie übertreffen konnten", wird Landrat Stefan Dallinger zitiert. Dies sei ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, den man gemeinsam mit den Einwohnern erreicht habe. Auch das teilweise durchwachsene Wetter im Aktionszeitraum habe viele Teilnehmer nicht vom Radeln abhalten können. "Ein toller Erfolg", bilanzierte der Landrat.

Nach Ablauf der Nachtragefrist, innerhalb derer geradelte Kilometer nachgetragen werden konnten, stehen die Ergebnisse für das "Stadtradeln 2020" im Rhein-Neckar-Kreis und seinen kreisangehörigen Kommunen nunmehr fest. Demnach geht als Sieger mit den meisten Kilometern bei Kommunen bis 49.999 Einwohner die Stadt Weinheim hervor. 683 Teilnehmer in 42 Teams legten 99.379 Kilometer zurück. Auf den weiteren Plätzen folgen Schwetzingen mit 427 Teilnehmern, die in 23 Teams 84.641 Kilometer gefahren sind und Wiesloch mit 56.460 Kilometern und 255 Teilnehmern in 24 Teams.

In der Kategorie der meisten geradelten Kilometer bei Kommunen bis 10.000 Einwohner siegte die Gemeinde Eschelbronn mit 40.935 Kilometern und 146 Radlern in zehn Teams. Platz zwei belegte wie auch im Vorjahr die Gemeinde Hirschberg mit 27.432 geradelten Kilometern durch 117 Teilnehmer in 13 Teams. Mauer belegte mit 21.436 Kilometern und 110 Teilnehmern auf 13 Teams verteilt den dritten Platz.

Das fahrradaktivste Kommunalparlament stellte die Gemeinde Eschelbronn mit 246,9 geradelten Kilometern pro Gemeinderatsmitglied. Dabei wurden die Kilometer pro Rat in Abhängigkeit zur Beteiligungsquote aller Gemeinderatsmitglieder beim "Stadtradeln" gesetzt. Danach folgen die Stadt Walldorf mit 158,1 und die Gemeinde St. Leon-Rot mit 53,5 "Parlamentarierkilometern".

Im Teamvergleich hat das offene Team der Gemeinde Brühl mit 86 Teilnehmern und insgesamt 20.414 Kilometern die meisten Kilometer pro Team zurückgelegt, dicht gefolgt vom Team "Sandhausen radelt fürs Klima" mit 18.978 Kilometern. Die meisten Kilometer pro Teilnehmer hat das Team "TSV Männersport Elite" mit 2002 Kilometern pro Teammitglied geradelt.

Das Team "PGW", hinter dem das Privatgymnasium Weinheim steht, stellte mit insgesamt 201 aktiven Radelnden die größte Mannschaft, die an der diesjährigen Aktion im Rhein-Neckar-Kreis teilgenommen hat und liegt bei der Teamleistung mit insgesamt 17.759 gefahrenen Kilometern auf Platz drei im Rhein-Neckar-Kreis.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Rhein-Neckar-Kreis gemeinsam mit 36 Kommunen an der Kampagne "Stadtradeln" teilgenommen und im Aktionszeitraum rund 153 Tonnen CO2 vermeiden können.

"Es freut uns besonders, dass immer mehr Städte und Gemeinden in unserem Landkreis an der Kampagne teilnehmen. So hat sich dieses Jahr die Zahl der mitradelnden Kommunen auf 45 erhöht", betont Lisa-Marie Riemann, Radverkehrsbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises.

Info: Weitere Informationen zur Aktion sowie den Auswertungen gibt es unter https://www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis