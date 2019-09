A5 bei St. Leon-Rot. (RNZ/mare) "Es wird laut, es wird dreckig, es wird staubig." Das sagte Projektleiter Jens Patitz bereits bei der Vorstellung des Mammut-Projekts im Juli. Und nun geht es los: Die Sanierung der Autobahn A5 bei St. Leon-Rot beginnt ab Montag, 30. September. Zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Bruchsal wird bis 2021 die Fahrbahn erneuert. Dabei, so teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit, wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die wichtigsten Infos zur Sanierung:

> Was wird gemacht? Ab dem 30. September werden dann nur zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung offen sein. Insgesamt wird die Strecke auf 6,6 Kilometern erneuert. Der erste Bauabschnitt wird rund 2 Kilometer lang sein. Bis Mitte 2021 werden auch drei Brücken, die Landesstraße L546 (Roter Straße), die Kronauer Straße mit dem Kraichbach sowie der Kehrgrabenradweg vollständig erneuert. Des Weiteren wird die bestehende Lärmschutzwand auf St. Leoner Seite durch eine längere und mit acht Metern deutlich höhere Lärmschutzwand ersetzt. Schon in der Woche vor dem 30. September beginnen jeweils nachts die Arbeiten für die neue Streckenführung. Dabei, so das RP, muss schon mit Stau gerechnet werden.

> Warum ist die Maßnahme nötig? Die Baumaßnahme sei dringend erforderlich, da die Betonfahrbahn in diesem Streckenabschnitt teilweise über 40 Jahre alt ist, teilt das RP mit. Ebenso müssen die drei Autobahnbrücken erneuert und zusätzlich verbreitert werden, um dem querenden Verkehr mehr Platz zur Verfügung zu stellen.

> Wie wirkt sich die Maßnahme auf den Verkehr aus? Mit Beginn der Bauarbeiten am 30. September wird es zu enormen Beeinträchtigungen sowohl auf der Autobahn selbst, als auch im Straßennetz um St. Leon-Rot herum kommen. Es werde immer wieder zu Staus auf der A5 als auch auf den Landstraßen und Ortsstraßen kommen. Des Weiteren sind kurzzeitige Straßensperrungen der Roter Straße von einem bis zu mehreren Tagen erforderlich. Auch die Kronauer Straße wird für einen längeren Zeitraum gesperrt - dies sei für Abriss und Neubau der alten Brücken nötig. Der Kehrgrabenradweg wird für den gesamten Zeitraum der Bautätigkeit gesperrt.

> Was unternimmt das RP gegen die Verkehrsbeeinträchtigunen? Umleitungen für alle Verkehrswege werden ausgeschildert und bis auf wenige Ausnahmen wird immer eine der beiden Straßenverbindungen zwischen den Ortsteilen St. Leon und Rot für den Verkehr zur Verfügung stehen. Auf der A5 und der A6 werden deshalb Stauwarnanlagen aufgestellt. Die Bauarbeiten werden obendrein im 24 Stunden und 7 Tage Baubetrieb erneuert. Zudem ist in der alljährlich hochbelasteten Sommerreisezeit 2020 eine zweimonatige Baupause ohne Verkehrsbeschränkungen auf der Autobahn vorgesehen.

> Was kostet die Maßnahme? Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 60 Millionen Euro und werden vom Bund und teilweise von der Gemeinde St. Leon-Rot getragen.