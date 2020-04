St. Leon-Rot. (pri/pol) Am Donnerstagnachmittag gegen 17.25 Uhr wurde ein Brand in einer Recyclingfirma des Industriegebiets Rot-Malsch gemeldet. Auf dem Areal in der Lanzstraße gerieten mehrere gepresste Papierblöcke in Brand.

Der Firmeninhaber hatte noch erfolglos versucht den Brand selbst zu löschen, erlitt dabei aber eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Leon, Rot und Walldorf waren mit 52 Mann vor Ort. Sie konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und somit ein Übergreifen auf eine angrenzende Lagerhalle verhindern.

Die aufwendigen Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht über an. Dazu wurden noch weitere Feuerwehren aus der ganzen Region alarmiert, auch das THW war bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

Der Brand soll laut Polizei fahrlässig entstanden sein und einen Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht haben. Der Firmeninhaber sei noch am Einsatzort ambulant erstversorgt worden und bedarf momentan keiner weiteren medizinischen Betreuung, teilte die Polizei am Freitag mit.

Update: Freitag, 24. April 2020, 16 Uhr