Von Marion Gottlob

Heidelberg. Fast alle kennen diese Erfahrung: Wer an eine Zitrone denkt, spürt im Mund, wie mehr Speichel gebildet wird – der Duft einer Rose oder eine kleine Tanzbewegung erinnert an die erste Liebe. Wichtige Erinnerungen sind zumeist auch an körperliche Empfindungen gekoppelt und diese lassen sich gegenseitig auslösen. Dieses Wissen kann man nutzen, um persönliche Ziele nachhaltig im Bewusstsein zu verankern. Diese Verbindung zwischen Körper und Psyche, auch Embodiment genannt, machen sich an der Heidelberger SRH-Hochschule Studenten unter der Leitung von Prof. Nadia Sosnowsky-Waschek zunutze: Inwiefern können uns verkörperte Gedanken und Emotionen dabei unterstützen, beispielsweise die Resilienz im Arbeitsalltag zu fördern?

Was ist Resilienz? Der Begriff stammt vom lateinischen Verb "resilire" ab und bedeutet "zurückspringen". Er beschreibt die psychische Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit gegenüber schweren Lebensveränderungen, Krisen oder Traumata. Die Gesundheits- und Klinische Psychologin Prof. Nadia Sosnowsky-Waschek stellt fest: "Von der Fertigkeit, sich an stetig wechselnden Umweltbedingungen trotz herausfordernder Umstände oder Belastungen anzupassen, profitiert jeder."

Dabei gibt es zur Förderung der Resilienz auf dem freien Markt viele Angebote. Die wenigsten Trainingsmethoden sind in ihrer Wirksamkeit jedoch auch wissenschaftlich untersucht. Außerdem wirken viele Interventionen zur Gesundheitsförderung lediglich kurz- und mittelfristig. Die Trainingsinhalte werden im Alltagstrott bald vergessen.

Lisa Lindenblatt, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Angewandte Psychologie der SRH-Hochschule, hat sich bereits in ihrer Master-Arbeit mit dem Thema Resilienz auseinandergesetzt. Sie hat ein Resilienz-Training entwickelt, das Menschen langfristig helfen soll, ihren Arbeitsalltag besser zu bewältigen. Nach einem ersten Trainingsdurchgang mit Mitarbeitern der Heidelberger SRH-Beruflichen Reha (BFW) hat sie ihr Konzept für Studierende überarbeitet. Inzwischen haben fast 300 SRH-Studenten an ihrem Resilienz-Training teilgenommen.

Lindenblatt erklärt: "Für Unternehmen sind Gesundheitstrainings wichtig, für die Trainer herausfordernd. Denn die Angebote sollen in einer möglichst kurzen Zeit einen möglichst großen Effekt erzielen und dabei Gewohnheiten positiv und nachhaltig verändern."

Lindenblatt hat ihr Training für einen Zeitraum von acht Wochen konzipiert: mit einem Termin pro Woche. Sosnowsky-Waschek ergänzt: "Es ist wichtig, dass die Gruppen mit acht bis zwölf Teilnehmern klein bleiben und so eine offene, positive und zugleich intensive Arbeitsatmosphäre entstehen kann." Inhaltlich stützt sich das Training auf eine Mischung bewährter Methoden zum Thema Resilienz: soziale Unterstützung, Achtsamkeit, Optimismus und Selbstwirksamkeit. Die Professorin stellt weiter heraus: "Neu an dem Training ist die gezielte Kopplung der zentralen Trainingselemente mit Embodiment-Techniken, um die gewünschte Wirkung des Trainingseffektes zu verstärken und zu verlängern."

Ein Beispiel für Embodiment ist das "Power-Posing". In der Übung "Wonder-Woman" suchen die Teilnehmer nach einer Körperhaltung, die das individuell definierte Ziel verkörpert. Man geht davon aus, dass hierdurch diverse Neurotransmitter, auch Glückshormone aktiviert werden. Dies kann man sich zunutze machen, wenn man sich in einem schwachen Moment an die starke Pose erinnert und diese nachstellt. Dies kann auch unauffällig im Büro realisiert werden. Erste wissenschaftliche Untersuchungen weisen darauf hin, dass mittels Embodiment-Techniken das "heiße System der Psyche" angeregt wird.

Clara Esser war eine der Studenten, die im Rahmen einer Bachelor-Thesis die Wirksamkeit des Resilienz-Programms von Lindenblatt überprüft haben. In Erinnerung sind ihr die Fantasie-Reisen zu einem Wohlfühl-Ort geblieben. Mittels eines "imaginativen Ankers" können auch die positiven Emotionen, die man in der Übung zuvor erfahren hat, verankert werden und im Alltag besser abgerufen werden. Viele Trainingsteilnehmer fanden auf diese Art, einen Weg, mit ihrem Leistungsdruck besser umgehen zu können. Auch hier können Embodiment-Techniken genutzt werden. "Der imaginative Anker kann zum Beispiel durch eine symbolische, unauffällige Handbewegung repräsentiert und schnell abgerufen werden", so Sosnowsky-Waschek. Ein Außenstehender bemerkt die kleine Geste nicht, man selbst hat aber eine wirksame Stütze sich die eigenen Ziele ins Bewusstsein zu rufen oder sich zu entlasten.

Neben der Frage des Zusatznutzens von Embodiment-Techniken ist Lindenblatt auch der Frage nachgegangen, inwiefern das Training in Form eines Webinars gegenüber eines Präsenzformates Vorteile hat – und dies bereits vor der Corona-Pandemie. Erste Auswertungen sprechen dafür, dass Präsenzformate wirksamer sind. Eine abschließende Bewertung steht jedoch noch aus.

Das bisherige Feedback aus den Resilienz-Trainings ist sehr gut. Prof. Sosnowsky-Waschek: "Die ersten Zwischenergebnisse sind ermutigend. Nun müssen wir überprüfen, inwiefern eine systematische, körperfokussierte Verankerung persönlicher Ziele, Fertigkeiten und Emotionen mittels Embodiment-Techniken tatsächlich die Nachhaltigkeit des Trainingseffektes fördern kann beziehungsweise ob digitalisierte Trainingsformate gegenüber den Präsenztrainings nicht doch überlegen sind."

Als nächsten Schritt wird der Frage nachgegangen, welchen Effekt reine Online-Self-Learning-Formate via App, Effekte gegenüber einem nicht-digitalisierten oder einem hybriden Format haben. Spannend ist auch, dass Lindenblatt nun auch Mitarbeiter in Unternehmen in der Rhein-Neckar-Region am Training teilnehmen lassen will. Das ist eine Win-win-Situation für alle: Die Mitarbeiter erhalten ein für sie kostenloses Training und die Doktorandin Lindenblatt kann weitere Erkenntnisse für die Bewertung des Programms sammeln.