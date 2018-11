Von Joachim Klaehn

Heidelberg. An Sportlerwahlen scheiden sich mitunter die Geister. Für die einen sind sie umstritten, langweilig und überflüssig, für die anderen ist es eine willkommene Gelegenheit, bekannte und unbekanntere Sportgrößen in einem ungezwungenen Rahmen zu treffen und ihre erbrachten Leistungen gewürdigt zu wissen. Der SportAward Rhein-Neckar hat sich inzwischen etabliert. Nach 2010, 2012, 2014 und 2016 wird das Stelldichein der Profi-, Hochleistungs- und Amateursportler am kommenden Montag in der Heidelberger Stadthalle (Einlass ab 17.30 Uhr) mit der fünften Auflage über die Bühne gehen. "Es ist wie bei einem alten Bekanntentreffen", sagt Organisatorin Simone Schulze. Stars und Sternchen zum Anfassen also.

Zwei der neun prominenten Laudatoren: Fanny Cihlar. Fotos: vaf/dpa.

Die fesche Dame von der veranstaltenden Eppelheimer Agentur S.I.M. Marketing hält gemeinsam mit ihrem Projektleiter Frank Schlageter, seinerseits Journalist und Ex-Torhüter des Mannheimer Hockey-Club, die Fäden in der Hand. Zum zweiten Mal zeichnet sich das Duo für das Programm eines launig-bunten Abends sowie die illustre Gästeschar verantwortlich. Schulze und Schlageter ist es gelungen, nach endlosen Zeremonien im Königssaal des Heidelberger Schlosses (2010, 2012, 2014) eine erfrischende Gala zusammenzustellen, bei der die Ehrungen in den diversen Kategorien mit Live-Entertainment flankiert werden und die anschließende Party mit reichlich Kontaktmöglichkeiten eindeutig im Mittelpunkt steht. Diese konzeptionelle Ausrichtung hatte sich bereits im Olympia-Jahr 2016 im altehrwürdigen Bau mit seiner Gründerzeit- und Jugendstil-Architektur am Neckarufer bewährt.

Auch am Montag soll’s locker, gesellig, fetzig und unterhaltsam zugehen. Unter den insgesamt 700 Personen, darunter 300 geladenen Gästen, sind viele Promis dem sportlichen Ruf in die Universitätsstadt gefolgt. Ob Ski-Weltmeister Marc Girardelli, Radsport-Held Olaf Ludwig, Diskus-Ass Lars Riedel, Olympia-Sieger, Hantel-Spezialist und Buchautor Matthias Steiner, Fanny Cihlar (ehemals Rinne), Grande Dame im Frauenhockey, Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe, Fußball-Vizeweltmeister Christoph Metzelder, Adler-Kapitän Marcel Goc oder Michael Herberger, Macher der Söhne Mannheim: Die neun Laudatoren können sich mehr als sehen lassen und werden passende Worte und aufschlussreiche Botschaften an die 27 nominierten Athletinnen, Athleten, Teams und Talente richten.

Ein Original kann leider nicht dabei sein. Reiner Calmund, vor zwei Jahren der Entertainer schlechthin, musste wegen seiner Kommentatorentätigkeit im Fernsehen absagen. "Calli" beobachtet stattdessen Jogis Jungs auf Schalke, beim Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden im Rahmen der Nations League. Auch ohne die rheinländische Frohnatur - "Calli" wird übrigens am kommenden Freitag 70 - ist eine "stimmungsvolle dritte Halbzeit" des SportAward bis nach Mitternacht geplant.

An der Abendkasse gibt es laut Simone Schulze nur noch wenige Restkarten (für 69 Euro inklusive Speisen und Getränke) käuflich zu erwerben. Durchs Programm führt die erfahrene TV-Moderatorin Ulrike von der Groeben (61). Die eloquente RTL-Frontfrau, von RON TV-Mann Oliver Sequenz (37) kess unterstützt, reist bereits am Sonntag an, um Freunde zu treffen und sich kenntnisreich auf die Stars und Sternchen aus der Sportszene, aber auch auf spektakuläre Show-Acts wie etwa die Weltmeister-Stepper "Pinguin Tappers", Wallclown Tobias Wegner oder Wundergeiger Stefan Krznaric vorzubereiten.

Ergo: Auf die Plätze, fertig, los - alles ist angerichtet für die fünfte Auflage des SportAward Rhein-Neckar!

Info: Das Award-Programm: 17.30 Uhr: Einlass; 17.30 Uhr: Roter Teppich und Get together; 19 Uhr: Award-Verleihung mit Live-Entertainment; 20.30 Uhr: Party mit Buffet, DJ, Cocktailbar und Aktionsständen, 1 Uhr: Offizielles Ende der Veranstaltung. Weitere Informationen unter www.sportwardrheinneckar.de