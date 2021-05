Die Tigermücke brütet in Wasserbehältnissen wie Regentonnen oder sogar in verstopften Dachrinnen und in Gieskannen. Foto: dpa

Speyer/Mannheim. (dpa) Die bereits dritte Hochwasserwelle im Mai ruft erneut die Schnakenjäger am Rhein auf den Plan. "Auch am Pfingstwochenende wird der Hubschrauber in Baden und der Südpfalz fliegen, um die neu geschlüpften Auwald-Stechmücken zu reduzieren", teilte die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) am Freitag mit. Die Verteilung des biologischen Wirkstoffs Bti aus der Luft für das Töten der Larven der Blutsauger "wird bis in die kommende Woche andauern".

Viel Regen im Mai: Die neue Hochwasserwelle sollte laut Kabs die ersten beiden dieses Monats noch übertreffen - um rund 70 bis 90 Zentimeter zwischen Maxau und Mainz. Das sollte zur Überflutung weiter Areale führen: "Die Kabs wird sehr großflächig bekämpfen müssen, da der Wasserpegel kaum absinkt. Zusätzlich ist vermehrt mit Druckwasser zu rechnen, welches Flächen landseits der Dämme flutet."

Über der Vorderpfalz und rund um Philippsburg und Mannheim sollte der Hubschrauber am Samstag fliegen. Große Teile Badens und der Südpfalz sollten am Pfingstmontag folgen. "Im Süden Hessens und in Rheinhessen ist ab Dienstag mit dem Helikopter zu rechnen", ergänzte die Kabs.

Mehr als 90 Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg hatten sich seit 1976 zu der Arbeitsgemeinschaft der Schnakenjäger zusammengeschlossen. Deren Arbeit ist aufwendig. Am Boden kämpfen sie sich oft durchs Dickicht, aber viele Brutstätten können nur aus der Luft bekämpft werden.

Update: Freitag, 21. Mai 2021, 13.41 Uhr

Schnakenjäger wollen Tigermücke ausmerzen

Von Wolfgang Jung

Speyer. Sie sind nicht mehr als zehn Millimeter groß, schwarz-weiß gemustert und ziemlich lästig. Asiatische Tigermücken sind in Teilen Süddeutschlands auf dem Vormarsch – auch in der Rhein-Neckar-Region. Experten der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) wollen sie jetzt genauer unter die Lupe nehmen und am besten unschädlich machen.

Im Kampf gegen die Asiatische Tigermücke haben die Experten der Organisation Kabs eine Kampagne angekündigt. Um neue, bisher unbekannte Populationen zu entdecken, beginne ab Mitte Juli ein Monitoring innerhalb der Kabs-Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen, teilte der Wissenschaftliche Direktor der Kabs, Dirk Reichle, in Speyer mit. "Es werden Ei-Ablagefallen an zufälligen Standorten aufgestellt. Bis September werden so Stechmücken-Eier abgesammelt und anschließend auf ihre Art bestimmt."

Bisher erfolge die Arbeit in betroffenen Mitgliedsgemeinden in einem zweiwöchentlichen Turnus. "Diese hohe Frequenz soll dazu führen, dass es bestmöglich keine unbehandelte Regentonne, Zisterne oder Ähnliches mehr gibt. So soll die Population der exotischen Stechmücke ausgedünnt und letztlich ausgemerzt werden." Im Gegensatz zur Rheinschnake, die im Wesentlichen in Überschwemmungsgebieten vorkommt, bevorzugt die Tigermücke künstliche Wasserbehältnisse als Brutstätte. Nur im Larvenstadium, in dem sich die Moskitoart noch im Wasser befindet und entwickelt, kann die Tigermücke effektiv biologisch bekämpft werden. Sie gilt auch tagsüber als stechlustig und als potenzielle Überträgerin von Krankheitserregern, etwa des Dengue-, Zika- oder Chikungunya-Virus.

Mehr als 90 Städte und Gemeinden im Südwesten haben sich seit 1976 zur Kabs zusammengeschlossen. Die Arbeit der Schnakenjäger ist aufwendig: Am Boden kämpfen sie sich oft durchs Dickicht, aber viele Brutstätten der Rheinschnake können nur aus der Luft bekämpft werden. Vom Helikopter aus verteilt die Kabs dann den biologischen Wirkstoff Bti, der die Larven der Blutsauger tötet.

Ein grundsätzlicher Ausblick für dieses Jahr sei noch recht schwierig, hieß es. "Wir sind wie immer stark von Niederschlägen abhängig – zumindest, was die Bekämpfung der Auwald-Stechmücken betrifft. Bisher verlief die Saison aber recht erfolgreich", so Reichle. In Baden sollten zuletzt rund 160 Hektar und im Süden der Pfalz etwa 100 Hektar per Hubschrauber behandelt werden. Auch das Abfliegen kleinerer Flächen bei Ludwigshafen war geplant. Zu Wochenbeginn setzte die Kabs einen ihrer beiden Helikopter in Südhessen und Rheinhessen ein.

Update: Montag, 17. Mai 2021, 21.40 Uhr

Regen erschwert die Schnaken-Jagd

Von Harald Berlinghof

Hilfe aus der Luft: Ein Hubschrauber der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. Foto: dpa

Speyer. Der jüngste Regen erschwert den Schnakenjägern am Rhein die Arbeit. Diese Nachricht wurde in den vergangenen Tagen breit gestreut. Aber ist es wirklich so? Die RNZ hat bei den Schnakenjägern der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) nachgefragt. Die Antwort: Nicht wirklich. Flexibilität sei bei dieser Arbeit ganz normal. "Wir erwarten jetzt nach sinkenden Rheinpegeln eine zweite kleine Hochwasserwelle, die uns zu einem veränderten Handeln zwingt", erklärt Kabs-Direktor Dirk Reichle. Dass man bei schwankenden Rheinpegeln und einsetzenden Regenfällen spontan reagieren muss – egal, ob Sonntage oder Feiertage anstehen –, ist bei den Schnakenbekämpfern nichts Neues.

Bei sinkenden Pegeln war man dazu übergegangen, die Restüberflutungsflächen mit Spritzen auf dem Rücken zu behandeln. Da wurden eben die Gummistiefel ausgepackt, um querfeldein etliche Kilometer zu Fuß zurückzulegen.

Nach dem Regen Anfang des Monats und bei steigenden Rheinpegeln ist die Kabs dazu gezwungen, ab Freitag und dann an zwei bis drei Tagen einen der beiden Hubschrauber einzusetzen. Allerdings versetzt das gegenwärtige Szenario noch keinen gestandenen Schnakenbekämpfer in Angst und Schrecken.

Da sind die Mitarbeiter der Kabs wahrlich andere Gegebenheiten gewohnt. Bei einem Rheinpegel von 6,20 Meter am kommenden Wochenende am Pegel Maxau verliert da noch keiner die Nerven. "Alles im Griff", kann Dirk Reichle die Anwohner entlang des Oberrheins beruhigen. Allerdings ganz ohne intensive Beobachtung der Wettersituation, der Einschätzung des Larvenschlupfes und der Entwicklung der Larven hin zum Insekt geht es nicht. Besonders das vergangene "Sommer-Wochenende" hat die Larven im Wasser schnell wachsen lassen. Entsprechend zügig müssen die Schnakenjäger handeln, sonst gehen ihnen die Biester durch.

Die Bekämpfung der zeitlich früher schlüpfenden Waldschnaken ist mittlerweile erfolgreich beendet. Jetzt sind die Rheinschnaken an der Reihe. Und mit jeder Hochwasserwelle kommt ein neuer Schlupf der Plagegeister zustande.

Den Rheinpegel bestimmen Schneeschmelzen in den Alpen genauso mit wie Regenfälle im Einzugsgebiet des Rheins, dem Schwarzwald etwa. Aber auch die menschengemachten Staustufen an Bodensee und Rhein mit ihren regulierbaren Abflussmengen haben Auswirkungen auf die Pegelstände am Oberrhein.

Jetzt am Anfang der Schnakensaison eine Aussage darüber zu treffen, ob die Kabs viel oder wenig zu tun bekommen wird, ist daher nahezu unmöglich. Genauso wie die gegenwärtige Wettervorhersage für den Sommer.