Ein Bild aus einer anderen Zeit: Die Fans stehen dicht an dicht vor der Bühne beim „Sound of the Forest“ im Jahr 2015 am Marbach-Stausee im hessischen Odenwald. Foto: Abrossimow

Von Carsten Blaue

Oberzent. Fritz Krings und sein Team sind schon ziemlich gebeutelt. Im Jahr 2018 wurde das von ihnen organisierte Musikfestival "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee wegen Waldbrandgefahr abgesagt. Im Jahr darauf konnten sie sich noch gemeinsam mit 5000 Fans über die zehnte Auflage des Open Airs freuen. Und dann kam Corona. Die ganzen Vorbereitungen für 2020 waren für die Tonne. Und dieses Jahr sieht es nicht viel besser aus. Oberzents Bürgermeister Christian Kehrer kann sich ein Festival unter normalen Umständen kaum vorstellen, und auch Krings, Vorstandschef des "Sound of the Forest"-Vereins, denkt schon an Alternativen.

Eigentlich steht sein Festival vom 29. Juli bis 1. August im Kalender, und Krings sagt: "Aktuell planen wir normal". Er sagt aber auch: "Wir haben natürlich diverse Szenarien angedacht – von reduziert bis hin zu einer Hybridveranstaltung, also online in Kombination mit offline. Uns ist aber wichtig, dass das Festival sich im Wesen nicht zu sehr verändert." Ein Spagat. Es könnte also auf eine Wiederholung des Streaming-Projekts "Zeitgleich Festival" hinauslaufen, das vergangenes Jahr am 1. August drei Festivals digital zusammenbrachte, darunter den "Sound of the Forest". Der Kultursender arte hatte diese achtstündige Alternative produziert und ins Netz gestellt. Rund 500.000 Fans schauten rein. Diesen Erfolg habe sich vorher nicht mal arte vorstellen können, sagt Krings auf RNZ-Anfrage. Wenn alles gut gehe, könnte es vielleicht schon im Mai eine Neuauflage geben, ergänzt Vereinssprecher Johannes Megow.

Doch ersetzen kann und soll das den "Sound of the Forest" nicht. Wie kann es mit einem solchen Festival in Zeiten der Pandemie und Ansteckungsangst überhaupt weitergehen? "Wir haben uns bereits vor dem zweiten Lockdown intensiv mit Schnelltests und weiterführenden Maßnahmen auseinandergesetzt, Fortbildungen besucht und viel Wissen angehäuft", sagt Krings. Für ihn steht fest: "Ein Festival nur für Geimpfte ist für uns keine Option." Das Credo des Vereins ist Toleranz. Jeder Fan wird so respektiert, wie er ist. Auch der Impfstatus solle daher keine Rolle spielen: "Daher kann es nur gehen, wenn auch nicht Geimpfte zum Beispiel mit einem negativen Test Zutritt erhalten. Es gibt auch andere Krankheiten, die Besucher mitbringen und die wir nicht untersuchen oder testen. Wir glauben an die Verantwortung eines jeden Einzelnen", so Krings.

Wie auch immer: Die Perspektiven sind düster. Das sagt auch Megow und gibt Einblick in die Gemütslage eines verzweifelten Festivalmachers: "Wir versuchen weiterhin, so positiv wie möglich zu bleiben." Aber hinter den Kulissen stelle sich wie im vergangenen Jahr das Gefühl ein, man plane für den Papierkorb oder im besten Fall für die Schublade: "Das ist unvorstellbar kräftezehrend, und wir befinden uns immer mehr in einer Sinnkrise. Du baust die Sandburg immer wieder auf, und dann kommt die Welle. Man möchte manchmal einfach weinen."

Seit einem Jahr herrsche Stillstand auf den Bühnen, aber hinter den Kulissen sei man als Initiator mehr am Rotieren als vorher, sagt Megow. Er erinnert an die nötigen Rückabwicklungen, an die Sponsoren und Bands, an die Crew, die auch alle nicht wüssten, wie es weitergeht: "Hinzu kommt ein Kommunikationsaufwand, den man sich kaum vorstellen kann."

Der Druck auf die Branche sei "riesengroß" – wirtschaftlich und emotional. "Wir haben es eben am Schluss nicht mehr selbst in der Hand. Und vor allem haben wir eines nicht: eine Glaskugel! Wir versuchen weiterhin, Kultur zu ermöglichen, abseits von jedem wirtschaftlichen Gedanken. Von dem haben wir uns vergangenes Jahr schon verabschiedet."

Megow fordert eine Öffnungsperspektive für die Festivalszene: "Es braucht Leuchtturmprojekte, damit das Publikum wieder Vertrauen zu einer gewissen Nähe schöpfen kann. Andererseits sind solche Aktionen auch wichtig, um die Entscheider vor Ort, wie die Gesundheitsämter, zu überzeugen." Was bis dahin nur bleibt, sind gute Gedanken. Krings hat sie: "Wir hoffen, dass sich im Laufe des Jahres alles so positiv entwickeln wird, wie wir es uns vielleicht selbst gerade noch gar nicht vorstellen können. Diese Hoffnung haben wir weiterhin und wollen sie auch nicht aufgeben."