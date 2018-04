Von Anna Becker

Oftersheim. Wer wollte denn schon lauthals den Winter vertreiben, wenn der sich dieses Jahr sowieso längst verzogen und der Sonne Platz gemacht hat? Die Kinder von Oftersheim jedenfalls schlenderten beim diesjährigen Sommertagszug vergnügt, aber weitgehend schweigsam durch die Straßen, ließen sich von ihren Eltern bestaunen und knabberten an ihren Sommertagsbrezeln. Für eine gute Stunde musste der Verkehr im Ortskern dem Umzug: Autofahrer mussten sich andere Wege suchen, Passanten und Anwohner erfreuten sich an den farbenfrohen Verkleidungen der Kleinen.

Dazu spielten die Altlossema Rhoigeischda sowie die Musikvereine Oftersheim und Plankstadt die passenden Frühlingslieder, und die Vereine präsentierten ihre Jahreszeitenfuhrwerke. So begleitete der Obst- und Gartenbauverein die Kinder in den Frühling und verteilte blühende Geschenke. Mit dabei waren die Martin-Luther-Kindergartenkinder, die als kleine Bienen über die Straßen schwirrten. Sie reimten: "Unkraut, Pflanzen, Kräuter, Blüten… lasset uns die Bienen hüten" - und präsentierten sich damit höchst politisch.

Ebenfalls an die Umweltthemen vor Ort hatten sich die Schüler der Theodor-Heuss-Schule herangewagt. Die ersten bis vierten Klassen präsentierten die wichtigsten Bewohner der Dünen, wie etwa die Blauflügelige Ödlandschrecke. Die Kinder des Albert-Schweitzer-Kindergartens kamen in sportlicher Montur, und bei der Oftersheimer Mittelaltergruppe gab es eine schöne Gänsehaut wegen ihres grimmigen Aussehens. Der Sängerbund hatte den Sommerwagen im Gepäck, und die Kinder der Kita Fohlenweide machten schon einmal Stimmung für die Fußball-Weltmeisterschaft. Als Erdbeeren verkleidet, kamen schließlich die Kleinen des Peter-Kieser-Kindergartens daher. Mit den Erst- bis Viertklässlern der Friedrich-Ebert-Grundschule ging es dann schon in Richtung Herbst: Sie waren so bunt gekleidet wie das Laub im Nachsommer. Begleitet wurden sie von den Ofdascha Hardtwaldhexen, dem Hundesportverein, der Faschingsprinzessin und ihrem Gefolge sowie dem "Herbst" selbst, der vom Heimat- und Kulturkreis dargestellt wurde.

Die Leimbach-Frösche von St. Kilian bildeten die Nachhut, die Wald- und Sonnenblumenkindergartenbesucher hatten sich ganz und gar auf das Jahresende eingestellt, und auch der Schneemann der Jugendfeuerwehr ließ erahnen, dass das Jahr rasch vorangeht. Auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Grundschule vollzog die Jugendwehr endlich das feurige Ritual und zündete den Schneemann an. Umrahmt vom Flötenspiel und Tanz der ersten Klassen der Friedrich-Ebert-Schule, brannte er lichterloh.

Fröhlich ging es danach zum Frühlingsfest auf dem Platz hinter der Kurpfalzhalle, wo sich die Karussells munter drehten und das Popcorn in der Maschine lustig purzelte.