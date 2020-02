Sinsheim/Wiesloch/Rauenberg. (van) Wegen Markierungsarbeiten muss die Autobahn A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Richtung Mannheim am Wochenende gesperrt werden. Das teilt der Autobahnbetreiber "ViA6West" am heutigen Mittwoch mit. Die Sperrung soll von Samstag, 22. Februar, 23 Uhr, bis Sonntag, 23. Februar, 7 Uhr, andauern.

Wer in Richtung Mannheim unterwegs ist, dem wird empfohlen, an der Anschlussstelle Sinsheim abzufahren und der U68 zu folgen.

Die Umleitungsstrecken seien entsprechend ausgeschildert, heißt es. Ortskundigen Autofahrern wird empfohlen, die A6 in diesem Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren und auch die Umleitungsstrecken zu meiden.

Info: Allgemeine Informationen über Straßenbaustellen im Land können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de entnommen werden. Unter www.svz-bw.de liefern an verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und Bundesstraßen installierte Webcams jederzeit einen Eindruck von der aktuellen Verkehrslage.