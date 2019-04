Sinsheim/Wiesloch. (pol/van/dpa/jubu) Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A6 zwischen Heilbronn und Mannheim sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Es könnte sein, dass die Zahl der Toten noch ansteigt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zunächst hatte es geheißen, mindestens eine Person sei bei dem Unfall ums Leben gekommen. Zur genauen Zahl konnte die Polizei auch Stunden nach dem Unfall am Montag noch keine Angaben machen.

Es war schwersten Unfälle der jüngsten Vergangenheit im Kraichgau, auf der A6unweit des Dielheimer Ortsteils Balzfeld in Fahrtrichtung Mannheim, zwei Menschen verbrannt, für sie kam jegliche Hilfe zu spät. Die beiden Verunglückten waren Insassen eines Seat, der am Vormittag aufgrund eines Rückstaus auf der rechten Fahrspur angehalten hatte. „Ich konnte noch das Stauende sehen, auf einmal gab es einen Riesenknall, und die Fetzen flogen“, berichtet ein Bauarbeiter, der gerade an der Baustelle neben der Autobahn Mittagspause hielt.

Offenbar war der Fahrer eines mit Möbeln beladenen Kleintransporters beim Fahrstreifenwechsel mit hoher Wucht und nahezu ungebremst auf den Seat geprallt. Das Auto bohrte sich regelrecht unter den Sattelauflieger davor. Aufgrund eines geborstenen Treibstofftanks fingen alle drei Fahrzeuge schließlich zu brennen an.

Während der Sattelzugfahrer seine Zugmaschine noch vom brennenden Anhänger abkoppeln konnte und der Unfallverursacher, ein Pole, und sein Beifahrer ebenso mit leichten Brandwunden dem Flammeninferno entkamen, hatten die beiden Insassen des Seat keine Chance. Sie verbrannten eingeklemmt im Unfallwrack.

In der Integrierten Rettungsleitstelle ging man zunächst von einem gemeldeten Lkw-Brand aus, es stellte sich aber schnell heraus, dass dies ein stundenlanger Einsatz für die Rettungs- und Einsatzkräfte aus Wiesloch und Sinsheim werden würde. Die Rauchentwicklung und die Hitze bei dem Vollbrand der Fahrzeuge waren enorm. Die pechschwarze Rauchsäule sah man kilometerweit, die Feuerwehr bekämpfte das Flammenmeer mit Atemschutz. Die Kameraden konnten aber nicht verhindern, dass alle drei Fahrzeuge komplett ausbrannten.

Zeitweise musste aufgrund der starken Rauchentwicklung auch die Gegenfahrbahn in Richtung Heilbronn gesperrt werden. Ein Polizeihubschrauber kreiste über der Unfallstelle, fertigte davon Luftbilder an und war auch für die Verkehrsüberwachung vor Ort im Einsatz. Auch ein Sachverständiger wurde von der Polizei an die Einsatzstelle eskortiert, um die Ermittlungen zu dem fatalen Unfall aufzunehmen. Durch die Autobahnmeisterei Walldorf wurden Sichtschutzwände aufgestellt.

Schwerer Unfall auch auf der Umleitungsstrecke

Chaos herrschte auf den Umleitungsstrecken rund um Sinsheim: Die Autobahn wurde ab Sinsheim gesperrt, der Verkehr so gut es ging über die U68 abgeleitet. Auch hier bildete sich ein kilometerlanger Rückstau, an dessen Ende es zu einem weiteren schweren Unfall kam: Auf der Bundesstraße B292 zwischen Sinsheim-Dühren und Eschelbach hatte ein Lastwagenfahrer aufgrund eines mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn entgegenkommenden Rettungswagens angehalten.

Dies erkannte ein VW-Fahrer hinter ihm zu spät und schob einen VW-Caddy auf den Kipplaster. Zur Versorgung der vier Verletzten brachte der Rettungshubschrauber „Christoph 53“ aus Mannheim einen Notarzt an die Einsatzstelle. Sie wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Über ihren Gesundheitszustand lagen bei Redaktionsschluss noch keine Erkenntnisse vor. Die Vollsperrung auf der Autobahn dauerte unterdessen bis zum Nachmittag. Fahrzeuge, die hier im Stau standen, konnten später entgegen der Fahrtrichtung zurück nach Sinsheim fahren, um dort die Umleitungsstrecke zu nehmen. Erst nach gut drei Stunden konnte wenigstens die linke Fahrspur wieder freigegeben werden.

Update: Montag, 1. April, 20.12 Uhr