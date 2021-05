Wasserstoffantriebe im alltäglichen Einsatz sind keine Utopie mehr – sei es auf der Schiene oder auf der Straße. Doch die Erzeugung ist aufwändig. Und in Sachen Energieeffizienz und Wirkungsgrad spricht mehr für die Elektromobilität. So sehen es zumindest viele Fachleute. Fotos: dpa

Sinsheim. (cab) Claudia Kemfert hat es im RNZ-Interview gesagt: "Nicht Wasserstoff, sondern Strom ist das neue Öl, genauer: Öko-Strom". Die Professorin für Energiepolitik und -wirtschaft wies vor dem Hintergrund der Folgen des Karlsruher Klima-Urteils auch darauf hin, wie energieintensiv die Herstellung von Wasserstoff ist. Welche Rolle kann dieser also spielen in einer Zukunft der erneuerbaren Energien? Wird die Bedeutung des Wasserstoffs als Schlüsseltechnologie der Klimaneutralität vielleicht sogar überbewertet oder eben nicht? Diesen und weiteren Fragen gehen drei Experten am Mittwoch, 12. Mai, um 19 Uhr in einer Podiumsdiskussion per Live-Stream aus der Sinsheimer Klima-Arena nach.

Drei Experten geben Antworten

Moderiert wird das Fachgespräch von Bernd Welz, dem Vorstandsvorsitzenden der Klimastiftung für Bürger, der Trägerorganisation der Klima-Arena. Als Gäste erwartet er Wasserstoff-Expertin Doris Wittneben, die neue Bereichsleiterin "Zukunftsfelder und Innovation" bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Professor Holger Hanselka, den Präsidenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sowie Andreas Löschel, Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess "Energie der Zukunft". Schon der Titel ihrer Diskussion ist eine Ausgangsfrage, die zumindest zweifeln lässt: "Wasserstoff – Utopie oder Hype?".

Es geht vor allem um das Energiesystem von morgen und übermorgen: Deutschland möchte bis 2050 klimaneutral werden, um die Erderwärmung doch noch auf 1,5 Grad oder deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, wie es auf dem Pariser Klimagipfel der Vereinten Nationen 2015 vereinbart wurde. Dazu bedarf es neben dem massiven Ausbau erneuerbarer Energien sowie einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur weiterer Schlüsseltechnologien.

Wasserstoff scheint hier entweder eine Art "Allheilmittel" zu sein, das alle Probleme löst. Oder die Debatte wird verengt auf die Frage, ob Wasserstoff nicht der bessere Antrieb für das Auto der Zukunft sei. Wittneben, Hanselka und Löschel werden also erörtern, welche Rolle der Wasserstoff in einem Energiesystem der Zukunft spielen kann oder muss, das im Wesentlichen auf Wind- und Solarenergie basiert. Sie werden der Frage nachgehen, wie weit die Einsatzfähigkeit von Wasserstoff in der Praxis wirklich ist und was diesbezüglich in der Metropolregion Rhein-Neckar passiert. Diese ist seit 2019 eine von wenigen Wasserstoff-Modellregionen in Deutschland.

Die Podiumsdiskussion ist der Auftakt zu einer neuen Reihe des Erlebniszentrums unter dem Titel "Arena fürs Klima". In dieser werden Fachleute aktuelle Themen zur Klimadebatte aufgreifen und allgemein verständlich erörtern.

Die Podiumsdiskussion "Wasserstoff – Utopie oder Hype?" kann man kostenlos verfolgen. Während des Live-Streams sind aus dem Publikum Fragen an die Experten möglich. Dafür wird ein Chat eingerichtet. Die Anmeldung zur Veranstaltung findet sich im Internet unter www.klima-arena.de.

Sobald das interaktive Erlebniszentrum für sein Publikum wieder öffnen darf, wird es zudem eine Sonderausstellung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit dem Titel "Zukunftsprojekt Energiewende" präsentieren.