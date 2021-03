Sinsheim. (RNZ) Nach langer Pause öffnet die Klima-Arena am kommenden Mittwoch, 24. März, wieder ihre Pforten. An diesem Tag beginnt auch die bis September laufende Sonderausstellung "Zukunftsprojekt Energiewende", zudem soll eine "Augmented Reality-Installation" mit einem Zusammenspiel von digitalem und analogem Leben die Besucher in den Bann ziehen und inspirieren.

Das Arena-Team um Bernd Welz und Christian Ledig fiebert nach der Einweihung im Herbst 2019 und zwei Lockdowns dem dritten "Neustart" entgegen und hat laut einer Mitteilung die vergangenen Monate dazu genutzt, die Planungen für 2021 voranzutreiben. Dazu gehört eine weitere Sonderausstellung, die von Ende Oktober bis Mai nächsten Jahres angesetzt ist.

Bei der Schau "Auf den Spuren der Gletscher" soll den Gästen in einfacher, verständlicher Form begreifbar gemacht werden, wie die Gesellschaft in eine klimaneutrale Zukunft steuern kann. Dabei werden im Zeitverlauf bereits deutlich spürbaren Folgen des Klimawandels dargestellt. Die Ausstellungen bilden die beiden Eckpfeiler des Jahresprogramms, das aus ergänzenden Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Interviews, Aktionen, Workshops und Mitmach-Angeboten besteht.

Schüler, Azubis und Studierende haben von der Wiedereröffnung an bis zum Ende der baden-württembergischen Osterferien am 11. April freien Eintritt in die Klima-Arena und die erste Sonderausstellung zur Energiewende. "Nach Monaten mit überwiegend digitalem Unterricht möchten wir den jungen Leuten wieder eine spannende und unterhaltsame Lernerfahrung mit allen Sinnen bieten", sagte Bernd Welz.

"Unsere Online-Angebote wurden während der Lockdowns zwar sehr gut angenommen, aber unser ganzes Team freut sich natürlich, dass wir unseren Gästen wieder ein umfassendes Erlebnis in der Klima-Arena und unserem weitläufigen Themenpark draußen bieten können", ergänzte das Vorstandsmitglied der "Klimastiftung für Bürger".

Beim Besuch der Arena, der Ausstellung und des Themenparks gelten die üblichen Hygienemaßnahmen und die Maskenpflicht. Der Eintritt ist nur mit Tickets aus dem Onlineshop oder mit telefonischer Reservierung möglich – dies betrifft auch die Sonderaktion mit den kostenlosen Tickets für Jugendliche.

Info: Öffnungszeiten: Montags vorerst geschlossen, dienstags bis freitags 12 bis 18 Uhr; samstags, sonntags und feiertags 10 bis 18 Uhr; in den Osterferien ist jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Unter www.klima-arena.de gibt es weitere Informationen.