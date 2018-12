Von Lukas Werthenbach

Rhein-Neckar. Sie stellte als Buchhalterin verschiedener Firmen immer wieder falsche Rechnungen aus, überwies sich damit insgesamt fast 50.000 Euro auf das eigene Konto - und ging dabei nicht zum ersten Mal so vor. Eine Ludwigshafenerin ist am Amtsgericht Sinsheim zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Wegen Untreue, Betrug und Urkundenfälschung in besonders schweren Fällen muss die 48-jährige Mutter nun ins Gefängnis.

Dabei hätte die Strafe noch wesentlich höher ausfallen können, wie Richterin Julika Ellwanger in ihrer Begründung des Urteils erklärte: Als strafmildernd sei die "überlange Verfahrensdauer" berücksichtigt worden. In dem Prozess wurden zwei Anklagen miteinander verbunden, von denen eine aus dem Jahr 2015 stammt. Als umso dreister bewerteten Gericht und Staatsanwaltschaft das Vorgehen der Angeklagten: Zu ihren Lasten wirkte sich nicht nur aus, dass das Amtsgericht Heidelberg sie bereits im Jahr 2009 wegen Untreue in 94 Fällen zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt hatte. Vor allem aber zahlte sie im Jahr 2017 als Buchhalterin eines Unternehmens mehrmals die Reisekosten von Mitarbeitern auf ihr eigenes Konto - im Wissen um das bereits gegen sie laufende Untreue-Verfahren aus dem Jahr 2015. Zudem hatte sie sich bei ebendieser Firma mit einem gefälschten Führungszeugnis beworben, um insbesondere ihre Vorstrafe aus dem Jahr 2009 zu verdecken.

Die heute von Sozialhilfe lebende 48-Jährige räumte ihre Taten aus den Jahren 2014 und 2017 ein, die sie jeweils als Buchhalterin bei Firmen in Worms und Heidelberg begangen hatte. Doch das Geständnis wollte die Richterin nicht überschätzen: "Wenn das Geld auf dem eigenen Konto landet, was sollte man dazu auch sonst sagen", bemerkte Ellwanger.

Wenig Mitleid zeigte die Richterin angesichts mehrerer Schicksalsschläge, die die Angeklagte getroffen hatten: Etwa habe ihr getrennt lebender Mann "noch nie" Unterhalt für sie und ihre beiden Kinder gezahlt, zudem leide sie unter Depressionen und müsse Probleme im Leben ihrer Tochter bewältigen. Für eine Bewährungsstrafe, worauf Verteidiger Sven Höpp plädierte, sah die Richterin aber keine Chance.

Wie ihr bereits seit 2015 vorgeworfen wurde, hatte die Ludwigshafenerin im Jahr 2014 bei einer Firma in Worms elf Rechnungen von Lieferanten "doppelt verwendet". Zunächst verbuchte sie die Beträge regulär. In einer zweiten Buchung änderte sie jeweils Rechnungsnummer und Bankverbindung, sodass das Geld auf ihrem Privatkonto landete.

Den größten Raum des Verfahrens nahm aber ein weiterer Anklagepunkt ein, dessen Verfolgung letztlich eingestellt wurde: Laut Anklage soll die Frau zwischen 2010 und 2012 Buchhalterin einer Firma in Mauer über 120.000 Euro in bar eingesteckt haben - verteilt auf Beträge zwischen 700 und 1200 Euro. Diese Vorwürfe wies die Angeklagte aber von sich. Auch die Aussagen von damaligen Kollegen der Angeklagten und einem ermittelnden Kriminalkommissar konnten nicht endgültig aufklären, was es mit über 100 fragwürdigen und angeblich in bar bezahlten Rechnungen auf sich hatte.