Von Rolf Kienle

Schwetzingen/Mannheim. Dicke Luft in einer Schwetzinger Shisha-Bar: Die rund 20 uniformierten "Besucher" kommen am Freitagabend eindeutig nicht zum Rauchen in das Lokal. Die Beamten von Schutz- und Kriminalpolizei, Hauptzollamt, Ordnungsämtern, Mitarbeiter der Feuerwehr und anderen Behörden kontrollieren zum Beispiel, ob die Kohlenmonoxid-Werte im Rahmen bleiben. Die Aktion ist Teil des 24-stündigen Sicherheitstags der Polizei in der Region.

Das geruchs- und farblose Kohlenmonoxid (CO) kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden führen. Im Körper verhindert es den Transport von Sauerstoff und führt so zu einer Art innerlichem Ersticken. Anfangssymptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel schreiben Betroffene oft dem Alkohol und Tabak zu. Später kann es durch die Vergiftung zu Bewusstlosigkeit und neurologischen Schäden wie Gedächtnisstörungen kommen - im schlimmsten Fall sogar zum Tod.

Rhein-Neckar. Sehr zufrieden ist die Polizei mit der Bilanz des zweiten Sicherheitsaktiontags in der Region, bei dem die Beamten ab dem Freitagmorgen 24 Stunden lang im Einsatz waren. Laut einer Stellungnahme stellten sie in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 199 Straftaten und 82 Ordnungswidrigkeiten fest. Die rund 650 Polizisten kontrollierten 4000 Personen, 508 Fahrzeuge, 17 Fernbusse, fünf Lkws, zwei Kleinbusse und neun Shisha-Bars, zudem wurden zehn Wohnungen durchsucht. Drogen gefunden, Motorboot beschlagnahmt Neben zahlreichen kleineren Delikten lagen bei 16 Menschen Haftbefehle vor, von denen 14 durch Zahlung einer Kaution nicht vollstreckt wurden. Im Fahrzeug eines 31-jährigen Mannes aus Gütersloh, der auf der A 6 unterwegs war und an der Raststätte Hockenheim-West gestoppt wurde, fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge Rauschgift. Ersten Ermittlungen zufolge war er als Drogenkurier in die Schweiz unterwegs. Der Mann wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Ebenfalls an der Autobahn hielten die Beamten einen Rumänen an, der an einem in Frankreich zugelassenen Motortrail rumänische Kennzeichen angebracht hatte, um ein Motorboot in sein Heimatland zu transportieren. Die Ermittlungen, bei denen auch das "Kompetenzzentrum Bootskriminalität" in Konstanz beteiligt war, vermuteten einen Diebstahl. Deshalb wurde der Anhänger nebst Boot beschlagnahmt, bis die Eigentumsverhältnisse geklärt sind. "Kurios" nannte die Polizei das Auffinden von 33.000 Rubel, was umgerechnet etwa 13.000 Euro entspricht. Weder wollte einem der russischen Insassen eines kontrollierten Fahrzeugs das Geld gehören noch hätten sie gewusst, woher es stammen könnte. Der Betrag wurde eingezogen. (rok)

Die Gäste in der Bar lassen sich von der Razzia nicht beeindrucken und ziehen unverdrossen an ihren Pfeifen. Der Schwetzinger Feuerwehrkommandant Walter Leschinski gibt nach einer CO-Messung grünes Licht: Die Werte lagen unterhalb der kritischen Marke - es darf also weiter geraucht werden. Anders in Mannheim: In gleich drei der insgesamt neun kontrollierten Lokale schlagen die Geräte deutlich aus. Zu deutlich: Die Gäste müssen das Rauchen einstellen, was bei einer Shisha-Füllung zum Preis von zehn bis 15 Euro ärgerlich sein kann. Zudem stellen die Kontrolleure Verstöße gegen die Brandschutzverordnung fest.

Shisha-Bars rücken in der Rhein-Neckar-Region zunehmend in den Mittelpunkt der polizeilichen Arbeit. Der Hintergrund: Die Rettungsdienste müssen bundesweit immer öfter ausrücken, weil Gäste in den Lokalen gesundheitliche Probleme bekommen haben.

Der Kohlenmonoxidgehalt in der Luft ist Studien zufolge beim Shisha-Rauchen zehnmal höher als bei der Zigarette und hinterlässt auch 25 Mal mehr Teer in den Lungen. Über die Inhaltsstoffe wissen die Forscher noch recht wenig - außer, dass krebserregende Stoffe dabei sind. Bei den Kontrollen geben sich Feuerwehr und Zoll bewusst "humorlos", wie ein Beamter sagt, weil es "um Leben und Tod geht." Das Gefahrenpotenzial werde unterschätzt. Sehr häufig lägen die Shisha-Bars auch in Wohngebieten, was Anwohner heftig belasten könne. An Wochenenden, wenn die Bar viel Zulauf hat, gebe er schon mal um die 100 Shishas raus, erzählt der Schwetzinger Wirt, wenn auch nicht zur gleichen Zeit. Er muss nun die Zahl limitieren. Ein Beamter des Karlsruher Hauptzollamts wundert sich über die hohe Zahl der Bars in der Kurpfalz.

Allein sieben werden in Schwetzingen betrieben, wie Bürgermeister Matthias Stephan sagt. Der Mann vom Zoll und seine Kollegen stellen fest, dass in allen neun kontrollierten Bars gegen das Tabaksteuergesetz verstoßen worden ist.