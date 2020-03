Not macht erfinderisch: Pfarrer Steffen Groß bereitet sich in der Wollfabrik auf seinen ersten virtuellen Gottesdienst vor – als Folge der Maßnahmen gegen das Coronavirus. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus fordern den Menschen in der Region derzeit einiges ab. Mental müssen sie zusammenhalten, physisch aber immer mehr auf Distanz gehen. Selbst im Familienkreis sollen die Bürger Zusammenkünfte aller Art vermeiden. Entfernt das Coronavirus also die Menschen voneinander? Eine Frage, die Steffen Groß, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Schwetzingen, umtreibt.

So sehr, dass er gemeinsam mit Wollfabrik-Inhaber Joachim Schulz das Veranstaltungshaus derzeit zu einem virtuellen Marktplatz für Begegnungen aller Art umbaut. Unter dem Titel "Live aus der Wollfabrik" wollen die beiden einen lokalen Fernsehsender im Internet einrichten, über den die Menschen in der Region kulturelle Veranstaltungen und Gottesdienste verfolgen können.

Der Startschuss für dieses Projekt fällt am Sonntag, 23. März, 10 Uhr, mit einem Gottesdienst unter dem Motto "For your Soul" (deutsch: für deine Seele). Groß, Schulz und die beiden Mitstreiter für Licht und Ton, Martin Kolb von "Rent4Event" und Alexander Schad von "Session Pro", möchten das Ganze aber noch viel größer aufziehen. "Wir wollen die Menschen vor Ort unterhalten, informieren und ihnen zeigen, dass sie nicht allein gelassen werden", sagt Schulz.

Der Umbau in der Wollfabrik ist in vollem Gange. Bis vor Kurzem war das Haus noch ein Hotspot der Kultur, nun ist es ein kleines Fernsehstudio. Und Ideen für Sendungen gibt es viele.

Neben der Stadt, die den Sender auch für offizielle Verlautbarungen nutzen könnte, seien auch Diskussionen mit Ärzten, Fitness-Workout, Kochshows oder kleinere Konzerte vorstellbar, sagen die Organisatoren. Einige namhafte Künstler hätten schon Interesse angemeldet. Natürlich, so Groß, könne man den sozialen Rahmen nicht komplett ersetzen. Aber man könne dafür sorgen, dass die Gemeinschaft in dieser Zeit eine Gemeinschaft bleibt.

Beim virtuellen Gottesdienst am Sonntag wird vieles anders sein als gewohnt. Anstelle der Orgel sorgen Künstler aus der Region für die musikalische Untermalung. Auf der Bühne stehen Dominik Steegmüller am Mikro, Mathias Buchta an der Gitarre und Tobias Nessel am Schlagzeug. Der Gottesdienst wird insgesamt ein wenig gestrafft, und die Predigt durch ein Gespräch mit der Prädikantin Simone Heidbrink ersetzt. Neben den Sonntagsgottesdiensten gehört der Kanal auch an Karfreitag und Ostern den Kirchen.

Groß betont, das Format "For your Soul" stehe auch anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften offen. Gerade jetzt müsse Gemeinschaft so groß wie nur möglich gedacht werden. Die katholische Kirche bietet am Sonntag ebenfalls einen virtuellen Gottesdienst an. Dieser wird allerdings aus Freiburg übertragen, erklärt Pfarrer Uwe Lüttinger.

Info: Der Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde wird am Sonntag ab 10 Uhr im Internet unter www.ekischwetzingen.de übertragen. Den katholischen Gottesdienst gibt es ebenfalls ab 10 Uhr im Live-Stream unter www.ebfr.de oder www.youtube.com/user/erzbistumfreiburg