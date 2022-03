Von Volker Knab

Schwetzingen. Nicht nur während der Lockdowns erfreuen sich Wochenmärkte mit regionalen Lebensmittel-Produkten wachsender Beliebtheit. In Schwetzingen bauen die Markthändler ihre Verkaufsstände für den Wochenmarkt in der Innenstadt auf dem Platz "Kleine Planken" an zwei Tagen auf. Bei einem Besuch am Aschermittwoch traf die RNZ zufriedene Kunden und Händler.

"Wir sind seit Corona hier vertreten und haben es nie bereut." Markthändlerin Cemilie Zoller vom Geflügelhof Zoller aus Sinsheim, einem Familienbetrieb bereits in dritter Generation, steht immer mittwochs mit Eiern und Nudelprodukten an ihrem Marktstand auf den "Kleinen Planken". Samstags verkauft ihr Mann das Sortiment. Trotz Aschermittwoch und Kühle müssen die Kunden an diesem Morgen vor den Waren anstehen und etwas warten. Allesamt sind sie Stammkunden, erzählen sie.

"Ich kaufe hier regelmäßig meine Eier", sagt Ale Gündogdu. So geht es auch Lothar Seidel, der nach ihm bedient wird. Seidel schätzt insbesondere die Regionalität der auf dem Wochenmarkt angebotenen Produkte. Er hat die Kartoffelsorte "Annabelle" auf seinem Einkaufszettel und ist bereits an einem anderen Stand auf dem Markt fündig geworden.

Jetzt hofft Seidel auf die gewohnt gute Qualität. Ein Einkauf auf dem Wochenmarkt diene natürlich auch der Stärkung der heimischen Innenstadt, sagt er. Inzwischen Rentner, habe er ja auch genügend Zeit, den Markt aufzusuchen, berichtet er mit einem Augenzwinkern.

Händlerin Zoller nimmt derweil den nächsten Kunden an die Reihe. "Ich bekomme sechs frei laufende Eier", scherzt Walter Singer. "Ich kaufe meine Eier nur hier", fügt er mit ernstem Unterton im Gespräch mit der RNZ an. Auch Singer schätzt Regionalität, Frische und Qualität der Produkte bei einem Einkauf auf dem Wochenmarkt.

Neben dem Eierhändler gehört ein Anbieter von Putenspezialitäten zu den Stammanbietern auf dem Schwetzinger Wochenmarkt. "Wir haben hier viele einfühlsame und sehr nette Kunden", sagt Verkäuferin Selda Süngü über den Standort Schwetzingen, der überhaupt ein gut angenommener Standort sei. Mittwochs besteht das Verkäufer-Team aus drei Personen. Samstags wird es auf fünf aufgestockt, um die Kunden zeitnah bedienen zu können. Ein weiterer Stammanbieter auf dem Schwetzinger Wochenmarkt ist Obst- und Gemüsehändler Michael Klever aus Hockenheim. Kundin Tanja Stolpmann kauft ihren Bedarf an Obst, und Gemüse bereits seit vielen Jahren bei ihm ein, berichtet sie.

Außerdem zieht es sie wegen der Eier und Wurst regelmäßig auf den Wochenmarkt. Stolpmann kommt deshalb meist an beiden Tagen der Woche. "Ich vermisse allerdings einen Bäcker", bedauert sie. Früher habe es hier ein Sortiment an Brotwaren gegeben. Mit ihren Blumen ist Christiane Holl aus Rauenberg seit 2019 auf dem Schwetzinger Wochenmarkt vertreten. "Die Leute sind hier sehr nett. Der Markt wird gut angenommen, und der Platz ist einer der schönsten, die ich kenne", sagt Holl über die Vorzüge des Standorts.

An einem normalen Mittwoch gehören zur Standardbesetzung auf dem Wochenmarkt außerdem Anbieter von Dampfnudeln und ein Käse-Fachhändler.

Info: Übersicht über Wochenmärkte in und um Schwetzingen: Schwetzingen mittwochs und samstags von 7 bis 14 Uhr. Hockenheim samstags und mittwochs von 7 bis 13 Uhr, Platz um die Zehntscheune. Plankstadt donnerstags von 14 bis 18 Uhr auf dem Festplatz. Oftersheim freitags von 14 bis 17 Uhr. Brühl, Ortsteil Rohrhof, dienstags von 8 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz Brühler Straße 9 - 11.